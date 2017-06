Ultima ora

13:48Calcio: serie A, Mediaset apre a alleanza con Tim

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - "Perché no? Ad oggi però non ci sono dialoghi concreti" con Tim sui diritti tv per il calcio di serie A. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, al termine dell'assemblea del gruppo televisivo, rispondendo a distanza all'ad di Tim, Flavio Cattaneo, sulla possibilità di un accordo.

13:46Berlusconi a Salvini, non strizzo occhio a Renzi

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il leader della Lega, Matteo Salvini, sostiene che Silvio Berlusconi strizza l'occhio a Matteo Renzi... "Sono opinioni di Salvini e non corrispondono al vero". Lo ha detto ai microfoni del Tg1 il leader di Forza Italia tornando a ribadire la propria soddisfazione per il risultato ottenuto alle elezioni comunali: "Il centrodestra unito è il primo polo", ha osservato, "quindi ora guardiamo al futuro con fiducia".

13:45Calcio: rapporto Garcia, la Fifa garantisce trasparenza

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - La Fifa ha enfatizzato la decisione di pubblicare sul proprio sito il cosiddetto rapporto Garcia, le 430 pagine firmate dall'avvocato statunitense incaricato di far luce sulle manovre illecite che avvennero dietro il processo d'assegnazione dei Mondiali del 2018 e 2022. Il testo, nella sua interezza, è stato pubblicato ieri in tre sezioni distinte e la Federazione ha accompagnato l'iniziativa con un intervento in cui si esprime la volontà di garantire piena trasparenza sulla vicenda. La decisione è attribuita ai nuovi vertici della Commissione etica della Fifa, organismo indipendente, Maria Claudia Rojas e Vassilios Skouris. Sottolineando il cambio di linea rispetto alla riservatezza che invece preferirono mantenere i loro predecessori Cornel Borbely ed Hans Joachim Eckert. La stessa Commissione, viene poi precisato, si riunirà per la prima volta nella sua nuova composizione la prossima settimana e avrà all'ordine del giorno proprio gli sviluppi sul caso Mondiali 2018-'22.

13:38Polizia: Gabrielli, in Italia resiste la doppia morale

(ANSA) - SASSARI, 28 GIU - "Lo spread fra teoria e prassi è la metafora di questo Paese in cui si pretende che ci si comporti in un certo modo ma nella pratica di tutti i giorni è in ritardo e affaticato". Così il capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli, intervenendo all'ateneo di Sassari alla cerimonia organizzata in suo onore. Ha ricevuto, infatti, dal rettore Massimo Carpinelli il "Sigillo dell'Università", la massima onorificenza riconosciuta a chi si è distinto per meriti culturali, scientifici, sociali, politici o economici. Quest'anno, ha spiegato il rettore, il riconoscimento è andato a Gabrielli perchè "interprete dei valori su cui fonda lo Stato, dei quali contribuisce alla diffusione attraverso il suo esempio". "In Italia - ha argomentato Gabrielli senza troppi giri di parole - resiste la doppia morale, la netta distanza tra le cose che si devono fare e quelle che si fanno. È così che si è creato un gap tra la comunità e le istituzioni: la sfiducia nei confronti di chi ha compiti di responsabilità deriva dalla divergenza tra teoria e prassi". Ricordando i suoi studi di filosofia del diritto a Pisa e insistendo sul rapporto tra teoria e prassi, il capo della Polizia ha fatto riferimento alle recenti polemiche per la circolare che porta il suo nome. "Abbiamo semplicemente ricordato norme che già esistono e che sono scritte, sottolineando che il tempo della ricreazione è finito - è stato il suo ammonimento - chi ha responsabilità è chiamato, prima ancora che a far rispettare la legge, a rispettarla, il giudizio della gente per le istituzioni dipende dalla corrispondenza dei comportamenti alle teorie". "In questo Paese - ha aggiunto - tutto è stato sacrificato in nome di esigenze di ordine pubblico, ogni volta si invocano norme che in realtà esistono, l'Italia morirà di bulimia normativa". (ANSA).

13:36Calcio: Fifa, il rapporto Garcia imbarazza l’Inghilterra

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Atteso da lungo tempo, il cosiddetto rapporto Garcia scuote il mondo del calcio e non solo. Le 430 pagine firmate dal legale statunitense Michael Garcia, incaricato dalla Fifa di far luce sulle manovre illecite che inquinarono il processo d'assegnazione dei Mondiali 2018 e 2022, fanno tremare anche a livello politico ora che i contenuti del rapporto emergono attraverso i media, per prima la tedesca "Bild", e poi dalla stessa Fifa. Uno dei filoni in evidenza riguarda i tentativi dell'Inghilterra per ottenere l'edizione del 2018 attraverso l'aiuto dell'allora vicepresidente della Fifa Jack Warner e della Corea del Sud. Comportamenti che metterebbero in imbarazzo la Federcalcio inglese e il team costituito all'epoca per "England 2018". La Corea, che puntava all'edizione 2022, sarebbe stata la controparte di un accordo per uno scambio di voti con l'Inghilterra, pratica evidentemente non consentita. E in occasione di quel patto, viene rivelato, erano presenti l'allora premier David Cameron e il principe William.

13:25Calcio: tragedia Hillsborough, sei incriminati dopo 28 anni

(ANSA) - LONDRA, 28 GIU - L'ex comandante della polizia David Duckenfield e altre cinque persone dovranno rispondere dell'accusa di omicidio involontario per grave negligenza nell'ambito dell'inchiesta della tragedia di Hillsborough, costata la vita a 96 tifosi del Liverpool. Duckenfield, della South Yorkshire Police, era il responsabile delle forze dell'ordine presenti allo stadio di Sheffield in occasione della semifinale di Fa Cup il 15 aprile 1989. Un altro agente di polizia, l'ispettore Norman Bettison è stato incriminato per aver mentito nelle settimane successive. La riapertura dell'inchiesta lo scorso anno aveva stabilito che i tifosi del Liverpool erano stati uccisi e non morti accidentalmente.

13:16M5s: Di Maio, noi unica forza compatta in grado di governare

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GIU - "Mentre gli altri partiti litigano, il Movimento 5 stelle è l'unica forza compatta in grado di governare questo Paese". Lo ha detto il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, a margine della presentazione, a Cagliari, dell'operazione "Trasparenza" con i sindaci, consiglieri e portavoce pentastellati sardi. "Il centrodestra dice di aver vinto alle amministrative ma litiga - spiega il deputato pentastellato - il centrosinistra perde e litiga, intanto il M5s si appresta a presentare il programma di Governo a tutte le varie parti sociali di questo Paese, dalle aziende ai rappresentanti delle varie associazioni di categoria". (ANSA).