Ultima ora

15:24Tennis: Djokovic avanti a Eastbourne, battuto Pospisil

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Novak Djokovic si è qualificato per i quarti di finale del torneo Atp di Eastbourne, in Inghilterra, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione su erba in vista di Wimbledon. Il numero 4 del ranking mondiale, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha avuto la meglio per 6-4 6-3 sul canadese Vasek Pospisil. Il match era stato sospeso ieri e rinviato a oggi per pioggia sul punteggio di 1-0 per Djokovic.

15:18Francia: in aula senza cravatta, l’ultima sfida di Mélenchon

(ANSA) - PARIGI, 28 GIU - Nella Francia rivoluzionaria c''erano i sans-culottes, i sanculotti, oggi ci sono i 'sans-cravates', i senza cravatta: nell'esordio all'Assemblea Nazionale di Parigi, i deputati maschi della France Insoumise, il gruppo parlamentare di Jean-Luc Mélenchon, hanno deciso di infrangere le regole interne dell'emiciclo presentandosi senza cravatta. Al momento di entrare in aula, ieri, Mélenchon si è tolto la sua proverbiale cravatta rossa: "C'erano i sans-culottes, ora ci sono i sans-cravates", ha spiegato, in riferimento ai rivoluzionari della fine del Settecento che indossavano i pantaloni, contrariamente agli aristocratici che portavano la cosiddetta 'culotte', pantaloni corti al ginocchio. Per un altro deputato della sinistra alternativa, Alexis Corbière, in questo modo "è il popolo che entra all'Assemblée Nationale. Almeno cosi' l'interpretiamo, simbolicamente. Ci sono dei codici che ci vogliono imporre.

15:16Francia: nuove rivelazioni Canard Enchané su Richard Ferrand

(ANSA) - PARIGI, 28 GIU - Nuove imbarazzanti rivelazioni per Richard Ferrand, l'ex ministro francese per la coesione territoriale di Emmanuel Macron oggi passato alla presidenza del gruppo La République En Marche all'Assemblea Nazionale. Secondo Le Canard Enchainé, in edicola oggi, Ferrand avrebbe assunto - nel 2000 - la moglie, Sandrine Doucen, alle Mutuelles de Bretagne. La donna avrebbe ottenuto un incarico di "direttrice del personale" presso l'ufficio del direttore generale, che altri non era che lo stesso Ferrand. Una poltrona che Sandrine Doucen, all'epoca studentessa in giurisprudenza, occuperà fino al 2004. Lo stesso anno le verrà poi offerto un "lavoretto" al castello di Trevarez, di cui il comitato culturale era presieduto sempre dallo stesso Ferrand. Nelle scorse settimane, Ferrand già venne accusato di aver favorito la compagna in una transazione immobiliare sospetta. Accuse che hanno indotto Macron ad allontanarlo dal governo offrendoli comunque un incarico di peso come quello di capogruppo di Lrem all'Assemblea.

15:15Germania: venerdì voto su nozze gay, governo a rischio

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il parlamento tedesco venerdì approverà, salvo sorprese, la legalizzazione dei matrimoni omosessuali, ma rischia la crisi il governo di coalizione guidato da Angela Merkel, che inaspettatamente non si è detta contraria al provvedimento. I deputati tedeschi oggi hanno votato in commissione per presentare un disegno di legge in materia venerdì in aula al Bundestag, che dovrebbe essere approvato senza problemi. Ma tale accelerazione ha provocato irritazione nel campo conservatore, che avrebbe preferito posticipare il voto su una questione così delicata dopo le elezioni politiche del 24 settembre. Tanto che i membri della Cdu oggi si sono espressi contro il voto di venerdì, ma sono finiti in minoranza. Ieri la cancelliera aveva sorpreso i suoi colleghi di partito abbandonando la sua opposizione di principio alle nozze gay, affermando che i parlamentari avrebbero dovuto votare secondo coscienza sul provvedimento.

15:12Cipro: inizio colloqui Onu a Crans-Montana (Svizzera)

(ANSA) - GINEVRA, 28 GIU - Ha preso il via stamane a Crans-Montana (Svizzera) una nuova tornata di colloqui sotto l'egida dell'Onu sulla riunificazione di Cipro, l'isola divisa da oltre 40 anni Oltre al mediatore dell'Onu Espen Barth Eide, vi partecipano il leader greco-cipriota Nikos Anastasiades e quello turco-cipriota Mustafa Akinci, nonché i ministri degli esteri di Grecia, Turchia, Nikos Kotzias e Mevlut Cavusoglu, e un rappresentante del Regno Unito, in qualità di potenze garanti. Il ministro degli esteri britannico Boris Johnson ha lasciato la Svizzera in mattinata, per impegni a Londra. La Conferenza, che si preannuncia difficile secondo alcuni osservatori, mira in primo luogo a realizzare progressi nel capitolo sulla sicurezza e le relative garanzie, un elemento essenziale per raggiungere un accordo globale e per costruire la fiducia tra le due comunità, spiega l'Onu.

15:10Migranti: ipotesi blocco porti Italia a navi straniere

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il governo italiano sta valutando la possibilità di negare l'approdo nei porti italiani alle navi che effettuano salvataggi dei migranti davanti alla Libia ma battono bandiera diversa da quella del nostro Paese. Lo si apprende da fonti governative secondo le quali è ormai "insostenibile" che tutte le imbarcazioni che operano nel Mediterraneo centrale portino le persone soccorse in Italia. Il divieto riguarderebbe non solo le navi delle Organizzazioni non governative ma anche quelle di Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne dell'Ue, e di Eunavformed, la missione per il contrasto ai trafficanti di uomini nel canale di Sicilia alla quale partecipano 25 paesi Ue.(ANSA).

15:03Garlasco: Rita Poggi, ora speriamo sia davvero finita

(ANSA) - GARLASCO (Pavia), 28 GIU - "Siamo soddisfatti perché è stata confermata una sentenza giusta. E ora speriamo che sia davvero finita". Rita Preda, la mamma di Chiara Poggi, commenta così, con la consueta pacatezza, la decisione della Cassazione di stamattina che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro la sentenza che, 18 mesi fa, aveva condannato definitivamente per l'omicidio Alberto Stasi, ora in carcere per scontare 16 anni di reclusione. ''Un po' di ansia alla vigilia c'era, è innegabile - dice ancora mamma Rita - ma eravamo fiduciosi. Anche parlando con il nostro avvocato, non ci sembrava che ci fosse qualcosa di cui preoccuparsi. Ora Stasi abbia l'umiltà di dire basta, prendere atto della sentenza e smetterla". Magari iniziando a pagare gli oltre 1,2 milioni di risarcimenti tra danni e spese legali che deve ai Poggi e che, a ogni ulteriore ricorso, lievitano: "Finora - dice la mamma di Chiara - non ci ha dato nulla".