17:03Calcio: Baccaglini, il closing è vicino

(ANSA) - PALERMO, 28 GIU - "Spero che al più presto mi possiate chiamare patron e nel dirlo non nascondo l'emozione. Per quanto riguarda il nuovo mister Bruno Tedino posso dire che è molto preparato, una sorta di database umano, sa dove andare a pescare il calciatore giusto". Lo ha detto il presidente del Palermo, Paul Baccaglini, ai microfoni di Tgr Sicilia. "Cercheremo il viso o il cognome di un calciatore importante che possa essere un uomo che rappresenti al meglio il Palermo, chissà che non sia già nella nostra rosa. Zamparini - ha proseguito - ha avuto un ruolo importante in questa società, valorizzeremo il lavoro che ha svolto in questi anni. Con lui manterrò sempre un ottimo rapporto interpersonale ma non societario, tutto si fermerà lì".

16:52Calcio:Galli, teniamoci stretti i Della Valle

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - I Della Valle? "Io me li tengo molto stretti. Basta vedere cosa sta succedendo in Italia: nessuna società passa di mano a un imprenditore italiano, passano tutte a società e fondi stranieri; come tifoso mi piacerebbe poter lottare per traguardi ambiziosi. Bisogna tenere i piedi per terra, e tenerceli stretti, perché nessuna famiglia in Italia ha il potenziale economico dei Della Valle". Lo ha detto l' ex portiere viola e della Nazionale Giovanni Galli, oggi a Palazzo Vecchio a Firenze, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla disponibilità della famiglia Della Valle a cedere la squadra viola. "Mi posso aggregare anch'io a Leonardo Pieraccioni, che ha detto che se c'e' da rompere il salvadanaio si rompe il salvadanaio. Altro non posso fare" - ha concluso Galli."oggi chi vuol rimanere, è ben accetto; chi ha il minimo dubbio, è bene che si tolga di torno".

16:51Doping: Tranquilli, su 14enni è un crimine contro l’umanità

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Ricorrere al doping nello sport è già qualcosa che ha a che fare con il crimine; in un caso come questo, siamo di fronte a un crimine contro l'umanità". Non ha timore di accostamenti arditi, Carlo Tranquilli, professore esperto in materia di lotta al doping, commentando il caso del ciclista 14enne trovato positivo ad un test della Nado Italia effettuato in occasione di una gara regionale. La sostanza rilevata dal test sul giovanissimo atleta è il Mesterolone. "È un anabolizzante che dà problemi collaterali micidiali - spiega Tranquilli, presidente della sezione Lazio della Federazione medici sportivi (Fmsi) - Somministrarlo a un 14enne vuol dire rovinarlo nel pieno della sua crescita, perché ciò potrà avere ricadute ormonali, a livello sessuale, cardiovascolari e potenzialmente anche tumorali. E tutto questo fin dal primo utilizzo, non sono rischi che insorgono solo dopo un uso prolungato. Perché a quell'età un bambino è ancora in fase di sviluppo e quindi si va ad incidere negativamente su quel processo".

16:45Calcio: Preziosi,”Pellegri-Salcedo all’Inter? Più sì che no”

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Se è chiusa con l'Inter per cessione Pellegri-Salcedo? Più sì che no". Enrico Preziosi non smentisce la maxi-operazione in uscita che vedrebbe i giovani Pellegri e Salcedo all'Inter per una cifra complessiva, tra cartellino e bonus, di circa 60 milioni. "Se i costi sono elevati? Potrei rispondere quanto valgono gli altri - replica il patron rossoblu a margine della sua audizione in commissione Antimafia - che sono stati pagati centinaia di milioni. Ognuno trova dei valori in certe trattative che gli sembrano congrui. 60 milioni? Si parla molto nel mondo del calcio, bisogna vedere poi se si concretizzano". Sulla possibile cessione di Giovanni Simeone spiega: "Può partire solo se sarà rimpiazzato adeguatamente, altrimenti ce lo teniamo. Fiorentina e Torino su di lui? Ci sono queste come altre società interessate, ma se non troviamo un adeguato sostituto non riusciamo a fare altre operazioni".

16:43Calcio: Udinese, prima amichevole con l’ Hannover 96

(ANSA) - UDINE, 28 GIU - L'Udinese chiuderà il ritiro in Carinzia con un'amichevole a Sankt Veit il 30 luglio, contro l'Hannover 96. La prima avversaria internazionale delle gare di preparazione precampionato dell'Udinese 2017/2018 è stata ufficializzata oggi dal club friulano. La gara con l'Hannover 96, reduce dalla promozione in Bundesliga dopo appena un anno nella serie cadetta chiuso al secondo posto dietro lo Stoccarda, si giocherà alle 17 alla Jacques Lemans Arena. Nel frattempo l'Udinese ha ufficializzato anche alcune operazioni di mercato in uscita. In prestito a titolo temporaneo sono stati ceduti in prestito fino al 30 giugno 2018 il centrocampista brasiliano Lucas Evangelista all'Estoril Praia e l'attaccante bulgaro Antonio Vutov al Levski Sofia. Ceduto a titolo definitivo al Cittadella invece il difensore Agostino Camigliano.

16:36Incidenti stradali: due morti e quattro feriti nel Foggiano

(ANSA) - CARPINO (FOGGIA), 28 GIU - E' di due morti e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi sulla statale 693 'dei laghi di Lesina e Varano', in località Carpino, nel Foggiano. Lo rende noto l'Anas aggiungendo che, a causa dell'incidente, la strada statale è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 45,200 al km 45,250. L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto tre veicoli. Sul posto sono intervenuti personale del 118, le squadre di pronto intervento Anas e le forze dell'ordine per gestire la viabilità in piena sicurezza, recuperare i mezzi coinvolti nell'incidente e cercare di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

16:32Calcio: Inter, presentata divisa da trasferta

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Maglietta bianca con le maniche azzurre e nere sfumate, pantaloncini e calzettoni bianchi: l'Inter presenta la divisa Away per la prossima stagione. Sono stati seguiti "i dettami dello stile e dell'eleganza milanese e sfruttando la tecnologia Aeroswift", si legge sul sito del club nerazzurro. La maglia ha il un girocollo tondo con dettagli neri, con la scritta 'nerazzurri' in bianco all'interno del colletto. Il tessuto nell'area della spalla sinistra davanti è azzurro, diventando più scuro e fitto sul retro, grigio invece quello della manica destra.