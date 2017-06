Ultima ora

18:45Gentiloni, nonostante il caldo, il governo tiene

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Nonostante il caldo, il governo tiene". Con questa battuta il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha iniziato il suo intervento al congresso nazionale della Cisl.

18:36Calcio: De Laurentiis, Sarri resta altri 3 anni

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Sarri ha un contratto per il quale deve restare con noi per altri tre anni" e anche per Reina "è ancora in piedi un contratto: che stiamo sempre a rinnovare?". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parlando delle strategie di mercato dei partenopei all'uscita dall'audizione in commissione Antimafia. Il patron del Napoli si è detto inoltre "molto contento dell'arrivo di Ounas", mentre sull'obiettivo Mario Rui ha glissato: "Adesso vediamo, siamo appena agli inizi e tra l'altro il mercato non è ancora aperto. Tutto fatto? Vedremo…".

18:32Stretta Trump sui controlli nei voli internazionali

(ANSA) - NEW YORK, 28 GIU - Alla vigilia dell'entrata in vigore del 'muslim ban' l'amministrazione Trump si appresta ad annunciare un rafforzamento delle misure di sicurezza sui voli internazionali. Secondo le indiscrezioni dei media Usa saranno aumentati i controlli sui computer portatili, sui tablet e sugli altri dispositivi elettronici, anche se al momento non sarebbe previsto alcun divieto.

18:30Vela: Ettorre, a Tokyo dobbiamo tornare a medaglia

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Dopo essere rimasta a secco alle Olimpiadi di Londra e a Rio, la vela azzurra deve assolutamente tornare a centrare almeno una medaglia nel 2020 a Tokyo. Non è difficile per il neopresidente Francesco Ettorre individuare l'obiettivo del quadriennio sotto il profilo agonistico della Federvela, che con il nuovo corso punta anche ad attirare più risorse e maggiore visibilità mediatica. Quattro per ora i personaggi su cui punta il movimento, i windsurfer Flavia Tartaglini e Mattia Camboni, oltre ai velisti Francesco Marrai e Vittorio Bissaro. "Dobbiamo tornare a medaglia, una federazione come la nostra non può impiegare più di due quadrienni per tornare in auge - ha spiegato Ettorre, a ottobre eletto alla guida della Fiv, spiegando i propri piani a Milano -. Il nostro motto è 'una vela per tutti'. Abbiamo quasi 150mila tesserati, e in questo quadriennio vogliamo avvicinarci alla base in maniera più presente, far percepire la vela come una pratica sportiva di più facile approccio".

18:27Usa: Trump da Macron il 14 luglio, insieme contro terrorismo

(ANSA) - NEW YORK, 28 GIU - Donald Trump "riaffermerà" con il presidente francese Emmanuel Macron la "forte amicizia" fra i due paesi. Lo afferma la Casa Bianca, confermando che il presidente americano sarà in Francia per il giorno della Bastiglia. "I due leader rafforzeranno la cooperazione anti-terrorismo e la partnership economica, e si confronteranno anche su altri temi".

18:26Migranti: Mattarella, se va avanti così sarebbe ingestibile

(ANSA) - OTTAWA, 28 GIU - "Se il fenomeno dei flussi continuasse con questi numeri la situazione diventerebbe ingestibile anche per un Paese grande e aperto come il nostro". Lo ha evidenziato il presidente Sergio Mattarella parlando con il primo ministro canadese Justin Trudeau oggi ad Ottawa. Il Capo dello Stato spiega che si tratta di "un fenomeno epocale che non si può cancellare alzando muri ma occorre governarlo con serietà" e "va governato assicurando contemporaneamente la sicurezza dei cittadini".

18:24Russia-Cina: Cremlino, Xi Jinping in Russia il 3-4 luglio

(ANSA) - MOSCA, 28 GIU - Il presidente cinese Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Russia il 3 e il 4 luglio su invito del presidente russo Vladimir Putin: lo riferisce il Cremlino. "Durante i negoziati di altissimo livello - fanno sapere da Mosca - si prevede che le parti discutano l'intera gamma dei temi legati al partenariato e all'interazione strategica tra Russia e Cina nonché le questioni rilevanti internazionali e regionali". Russia e Cina dovrebbero inoltre siglare una serie di documenti bilaterali.