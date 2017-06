Ultima ora

10:01Doping: arrestati farmacista e presidente squadra ciclismo

(ANSA) - COSENZA, 29 GIU - I carabinieri del Nas hanno arrestato a Cosenza il titolare di una farmacia, che é stata sequestrata, ed il presidente di una squadra dilettantistica di ciclismo con l'accusa di commercializzazione illecita di farmaci dopanti e truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale per una ammontare di 700 mila euro. Gli arresti, entrambi ai domiciliari, ed il sequestro sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica. Nell'inchiesta che ha portato agli arresti sono indagate altre cinque persone. L'accusa per tutti é di avere messo in commercio, attraverso canali illeciti, farmaci dopanti destinati ai ciclisti della squadra coinvolta nell'inchiesta. Tra gli indagati, secondo quanto si é appreso, c'é un medico di base, fratello del farmacista arrestato, a cui risalgono i ricettari con cui venivano prelevati i farmaci. Indagati anche una dipendente della farmacia e tre ciclisti dilettanti.(ANSA).

10:00Nato, Russia sia più trasparente in attività Mar Baltico

(ANSA) - BRUXELLES, 29 GIU - Nel Baltico "la grande maggioranza delle intercettazioni di aerei viene fatta in modo professionale, da entrambe le parti" ma "alcune sono fatte in modo pericoloso" e mentre "intercettare gli aerei è un'attività normale, bisogna concentrarsi su come migliorare la sicurezza" aumentando l'uso dei transponder. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, all'arrivo nel quartier generale dell'Alleanza che ospita una ministeriale Difesa. "Nel Mar Baltico vediamo una maggiore attività militare. La vediamo in terra, in mare e in aria. Questo semplicemente sottolinea l'importanza della trasparenza e della prevedibilità per prevenire incidenti e, se succedono, per impedire che vadano fuori controllo e creino situazioni pericolose". "Per questo vanno rispettati i diversi accordi, che richiedono trasparenza, prevedibilità e anche l'osservazione internazionale delle esercitazioni militari. Siamo trasparenti sulle nostre esercitazioni militari e chiediamo alla Russia di essere trasparente".

09:59Camorra: Polizia arresta baby boss del clan Vanella Grassi

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - La Polizia di Stato ha arrestato un latitante ritenuto dagli investigatori il capo al clan della Vanella Grassi, detto anche dei "girati", di Scampia: si tratta di Alessio Angrisano, 20 anni, ricercato dallo scorso mese di gennaio. Angrisano è stato rintracciato e bloccato dagli agenti del commissariato di Scampia e dal nucleo prevenzione crimine a Villaricca (Napoli). In azione anche un elicottero, insieme con numerosi agenti. Nei confronti di Angrisano e di altre 7 persone, lo scorso mese di gennaio è stata emessa dal gip di Napoli un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della DDA (pm De Marco). Gli agenti hanno dovuto forzare la porta d'ingresso blindata per entrare nell'abitazione al piano terra dove il baby boss si era rifugiato. Trovati 1350 euro, e in una scarpa, una pistola semiautomatica con matricola abrasa con sei cartucce. (ANSA).

09:56Xi a Hong Kong, cortei e proteste. Polizia in allerta

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Il presidente cinese Xi Jinping è giunto per una tre giorni di visita ad Hong Kong per celebrare il ventesimo anniversario da quando Pechino ha preso il controllo dell'ex colonia britannica. La visita è stata caratterizzata da una serie di proteste, con diversi attivisti arrestati, e altre sono state pianificate per oggi. Tra i dimostranti finiti in manette, anche il leader del gruppo di attivisti, Joshua Wong, fermato durante la protesta davanti all'iconica scultura che simboleggiava il passaggio la consegna di Hong Kong alla Cina. Imponenti le misure di Sicurezza decise dalle autorità per la visita di Xi: poliziotti e transenne sono stati posizionati davanti all'hotel dove il presidente alloggerà insieme alla consorte e in diverse zone della città.

09:55Pell: accuse completamente false, aborrisco abusi

(ANSA)- CITTA' DEL VATICANO, 29 GIU -"Rifiuto in blocco le accuse contro di me. Sono false. Aborrisco la sola idea degli abusi sessuali".Così il cardinale George Pell in sala stampa vaticana respinge le accuse di pedofilia che gli vengono mosse dalla polizia australiana. Pell partirà per l'Australia, "vado a difendermi " ha detto. Il Papa gli ha concesso "un periodo di congedo per potersi difendere" e,attraverso il portavoce della sala stampa vaticana Greg Burke, ha sottolineato che ha potuto apprezzare l'onestà del card. Pell negli anni del suo servizio in curia,gli è grato per la collaborazione, e in particolare per energico impegno per il rinnovo amministrativo". Nella dichiarazione si sottolinea il "rispetto" del Papa e della Santa Sede per la "giustizia australiana che dovrà decidere nel merito delle questione", ricorda che "da decenni" il cardinale "ha condannato gli abusi sui minori come atti intollerabili" e "ha cooperato con le autorità australiane",appoggiando la creazione di una pontificia commissione contro gli abusi".

09:54Merkel, errore ritenere isolazionismo soluzione problemi

(ANSA) - BERLINO, 29 GIU - "Ritenere di risolvere i problemi e le sfide di oggi con l'isolazionismo è un grave errore". Lo ha detto Angela Merkel intervenendo al Bundestag in vista del G20 della settimana prossima, a poche ore dall'incontro con i leader europei del summit, fra cui Paolo Gentiloni. "Il cambiamento climatico è una sfida esistenziale per il mondo", ha poi aggiunto ricordando che dall'accordo di Parigi non si "torna indietro e non è negoziabile".

09:34Mafia: voto di scambio,arrestato ex sindaco di Niscemi

(ANSA) - CALTANISSETTA, 29 GIU - C'è anche l'ex sindaco di Niscemi, Francesco La Rosa, tra i nove arrestati dell'inchiesta della Dda della Procura di Caltanissetta per voto di scambio mafioso. Per lui, un ex consigliere comunale della sua lista e due esponenti del suo entourage sono stati disposti gli arresti domiciliari. Ad appoggiarlo sarebbero stati il boss di Niscemi, Giancarlo Giugno, e di Gela, Alessandro Barberi. Al centro delle indagini un presunto patto stretto tra il candidato e la mafia per le elezioni amministrative del 2012.