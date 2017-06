Ultima ora

13:33Stato-mafia: audio Graviano su Berlusconi entra nel processo

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - Il capitolo sui presunti favori che l'ex premier Silvio Berlusconi avrebbe ricevuto da Cosa nostra, in particolare dalla cosca di Brancaccio entra nel processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. La Corte d'assise di Palermo, accogliendo la richiesta della procura, ha disposto la trascrizione delle conversazioni in cui il boss Giuseppe Graviano parla in carcere col detenuto Umberto Adinolfi proprio dei presunti favori fatti all'ex premier e del presunto ruolo che questi avrebbe avuto nelle stragi mafiose. Disposto l'esame di Graviano che, dal '94, è detenuto al 41 bis.

13:33Europei U21: Gagliardini,chiedo scusa a tutti per esplusione

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - "Chiedo scusa per il mio imperdonabile errore. E' stato straziante e frustrante". Roberto Gagliardini fa mea culpa dopo l'espulsione che ha compromesso la semifinale con la Spagna agli Europei Under 21. Una lettera a cuore aperto in cui chiede scusa a tutti, sentendosi responsabile delle difficoltà degli azzurrini. "È difficile trovare le parole giuste - scrive il centrocampista Inter - le ho pensate a lungo, probabilmente non esistono, allora ho scelto le più sincere possibili. Chiedo scusa, anche se non può bastare a giustificare 2 anni di duro lavoro, di sacrifici da parte di tutti coloro che ci hanno accompagnato in questa esperienza unica. Chiedo scusa per il mio imperdonabile errore che mi ha costretto a vedere i miei compagni lottare fino all'ultimo in inferiorità numerica: è stato straziante, frustrante. Purtroppo il calcio è anche questo. Dopo le scuse restano i grazie. Grazie a tutti,sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra, e sono semplicemente orgoglioso di essere italiano".

13:25Ovazione Cisl a Prodi. Ex premier, serve rinascita politica

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Ovazione per Romano Prodi da parte dei delegati Cisl a congresso. L'ex premier ha poi preso la parola dal palco, parlando di Europa e lavoro, ma anche della necessità della politica. "Contro la disuguaglianza nel lavoro serve la necessità della rinascita della politica: il poco lavoro che c'è va distribuito secondo un assetto complesso. E bisogna parlare di cose scomode. Sento parlare di aliquota unica. Allora abbiamo perduto l'anima. Facciamo pagare il 45% a chi paga 20mila euro come a chi guadagna 20 milioni. Dove andiamo a finire?". "Il sindacato - ha detto alla platea cislina - sia protagonista della lotta per l'equità: senza il sindacato la centralità del mondo del lavoro non esiste". Infine l'Ue e l'euro: "Quando predico sull'Europa, perché ormai il mio ruolo è quello del predicatore, parlo ai giovani dell'importanza dell'Europa... Noi senza l'Europa non saremmo niente", ha affermato, per poi aggiungere: "L'Euro è l'unico strumento che abbiamo in mano, per costruire il nostro futuro".

13:11Droga: 7 quintali marijuana ‘spiaggiati’ a Porto Recanati

(ANSA) - PORTO RECANATI (MACERATA), 29 GIU - Ventotto balle di marijuana, per un peso complessivo di 7 quintali, sono state rinvenute dai carabinieri sulla spiaggia di Scossicci a Porto Recanati, a sud della foce del fiume Potenza, dove c'era un gommone d'altura arenato oltre a 20 taniche di benzina. Secondo i carabinieri del posto e della Compagnia di Civitanova Marche, guidati dal capitano Enzo Marinelli, chi trasportava la droga è stato costretto ad abbandonare il carico e a fuggire sia a causa del mare mosso (ieri c'è stata una mareggiata) sia per la presenza di pattuglie delle forze di polizia in zona, impegnate nei normali controlli. Si presume che il gommone provenisse dall'Albania e che dovesse ripartire con il carburante lasciato in spiaggia da altri complici. Il valore della droga e dei beni sequestrati ammonta a circa 5 milioni di euro. A insospettire questa mattina i militari, la manomissione del cancello che immette alla pineta a ridosso della spiaggia, trovato forzato.

13:10Yara: Bossetti, convinto che in appello avrò giustizia

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Massimo Bossetti, il muratore di Mapello (Bergamo) condannato all'ergastolo quasi un anno fa per aver ucciso la 13enne Yara Gambirasio, attende l'inizio del processo di secondo grado che partirà domani a Brescia "convinto che in appello potrò avere finalmente giustizia". Sono queste le parole ripetute ad uno dei suoi legali, l'avvocato Claudio Salvagni che lo assiste assieme al legale Paolo Camporini, durante uno degli ultimi incontri in carcere, nei giorni scorsi. "L'ho visto lo scorso 15 giugno quando ho depositato a Brescia i motivi aggiunti all'atto d'appello - ha raccontato il legale - è concentrato, teso perché si parla della sua vita, ma è fiducioso che stavolta possa arrivare finalmente giustizia, perché confida molto nell'appello". Bossetti, come sempre è avvenuto anche nel primo grado a Bergamo, sarà in aula a Brescia.

12:38Calcio:oltraggio e risarcimento agente,Novellino chiude caso

(ANSA) - CROTONE, 29 GIU - Non ci sarà alcun processo a Crotone per l'allenatore Walter Novellino imputato del reato di oltraggio a pubblico ufficiale nel corso di una gara del campionato di calcio di Serie B del 2013. Lo ha deciso il Tribunale di Crotone prendendo atto che il tecnico ha risarcito il danno causato e dichiarando quindi di "non doversi procedere nei confronti di Novellino in ordine al reato per estinzione per intervenuto risarcimento del danno". Il fatto era accaduto il 24 settembre del 2013 nel corso della gara Crotone-Modena valida. L'attuale tecnico dell'Avellino ha scelto la strada del bonario componimento che prevede un risarcimento del danno con l'estinzione del reato.

12:37Moto:al Mugello campionato italiano, Pirro a punteggio pieno

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 29 GIU - Il Campionato italiano velocità di motociclismo torna al Mugello per disputare questo fine settimana i round 5 e 6. Dieci le gare fra sabato e domenica. In superbike, il leader della classifica tricolore Michele Pirro (Ducati) si presenta a punteggio pieno. Proverà a frenare la cavalcata del compagno di marca Lorenzo Zanetti, distanziato in classifica di 31 punti. In moto3 Kevin Zannoni (Ktm) torna al Mugello da leader provvisorio della classe, dopo aver ottenuto la sua prima vittoria in carriera lo scorso anno proprio su questa pista. Infine nella supersport 300 il pilota da battere sarà Luca Bernardi (Yamaha). Questa classe sarà orfana di Simone Mazzola, lo sfortunato pilota caduto rovinosamente nel corso delle prove libere sul circuito di Misano. Il pilota è attualmente ricoverato in una struttura riabilitativa e il Civ, per aiutare lui e la sua famiglia, ha organizzato una lotteria di beneficenza che avrà inizio al Mugello e che si concluderà il 30 luglio