Ultima ora

15:34Pd: Renzi risponde a militanti su Fb, e chi ci logora?

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "E chi ci logora a noi?". Così Matteo Renzi, segretario del Pd, risponde su Facebook a un militante che lo incoraggia a resistere alle polemiche interne: "Forza presidente - scrive l'utente Fb - è solo l'inizio di un nuovo tentativo di logorarla ma deve tenere i nervi saldi,deve andare nelle città a spiegare le cose, andare nei circoli".

15:25Irlanda del Nord, ‘progressi’ in negoziati su governo

(ANSA) - LONDRA, 29 GIU - Ci sono "progressi significativi" nelle trattative dell'ultimo minuto in corso a Belfast per ricostituire un governo locale di unità nazionale nell'Irlanda del Nord fra i repubblicani dello Sinn Fein e gli unionisti del Dup. Lo hanno annunciato i due rappresentanti dei governi di Londra e di Dublino, rispettivamente il ministro britannico per l'Irlanda del Nord, James Brokenshire, e quello irlandese degli Esteri, Simon Coveney. Hanno aggiunto che l'intesa è "possibile e raggiungibile". La 'deadline' per la chiusura dei negoziati è stata fissata alle 16 di oggi, le 17 in Italia. In caso di mancato accordo, si rischia il ritorno al cosiddetto "direct rule", l'amministrazione diretta dell'Irlanda del Nord da parte di Londra.

15:24Mostre: 30 anni di scultura nei Sassi con Novello Finotti

(ANSA) - MATERA, 29 GIU - Sono racchiuse in un lungo percorso, tra sogno, realtà ed esperienze, e recuperano una originale interpretazione di simboli e immagini della storia e del tempo, le 38 sculture, in marmo e bronzo, realizzate tra il 1968 e il 2014, che caratterizzano la mostra "Dalle profondità del tempo" dell'artista veronese Novello Finotti, allestita a Matera nelle chiese rupestri di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù. La mostra sarà aperta al pubblico da domani al 5 novembre. L'evento celebra la 30/a edizione de "Le Grandi Mostre nei Sassi", organizzate dal circolo culturale "La Scaletta". Tra le opere di forte impatto emotivo e rappresentativo, installate nei suggestivi ambienti rupestri, sono il "Cammino dell'uomo" con una lunga sequenza di gambe e piedi in bronzo, che legano la presenza millenaria dell'uomo tra gli antichi rioni di tufo e l'habitat rupestre.

15:22Venezuela, 3 morti durante proteste notte scorsa

(ANSA) - CARACAS, 29 JUN - Altri tre giovani venezuelani sono stati uccisi la notte scorsa durante manifestazioni antigovernative in vari punti del Paese, portando così a 83 il numero di morti dall'inizio dell'ondata di proteste contro Nicolas Maduro, nell'aprile scorso. Secondo un bilancio del quotidiano El Nacional, le nuove vittime sono Roberto Duran (26 anni), raggiunto da uno sparo al torace a Barquisimeto, Victor Betancourt (18 anni), ucciso durante una manifestazione a Cumanà, e Luis Paz (20 anni), travolto da un veicolo a Maracaibo, vicino a un blocco stradale di protesta.

15:21Migranti: Gentiloni, discutere ong, Frontex, risorse

(ANSA) - BERLINO, 29 GIU - "L'Italia non si è mai sottratta ai propri impegni per soccorso in mare e accoglienza umanitaria e non intende farlo ma chiede di discutere del ruolo delle ong, della missione di Frontex, delle risorse a disposizione per lavorare in Libia e negli altri Paesi africani, della possibilità di allargare i nostri programmi". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa al termine del vertice preparatorio del G20 a Berlino. "Ho utilizzato anche questa occasione per rappresentare ai colleghi europei l'estrema preoccupazione per il rischio dell'accentuarsi dei flussi migratori negli ultimi giorni".

15:21Migranti: Juncker, Italia-Grecia eroiche, più sforzi Ue

(ANSA) - BERLINO, 29 GIU - "Da molto tempo come Commissione siamo convinti che non possiamo abbandonare né l'Italia né la Grecia. Insieme dobbiamo compiere sforzi per sostenere queste due nazioni che sono eroiche". Lo dice il presidente del Commissione europea Jean Claude Juncker, nella conferenza stampa al termine del vertice preparatorio del G20 a Berlino.

15:1615enne violentata da branco, famiglia dice addio all’Italia

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - Ha lasciato Pimonte, in provincia di Napoli, ed è tornata in Germania, con la sua famiglia, la giovane di appena 15 anni che lo scorso anno subì una violenza sessuale di gruppo per mano di 12 coetanei tra cui c'era anche il fidanzato. A rendere nota la notizia è il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Campania Cesare Romano che, attraverso un comunicato denuncia "l'insensibilità istituzionale dimostrata da chi aveva assunto impegno di interessare gli organi giudiziari sull'epilogo della vicenda e di voler recuperare un più attento protagonismo nell'accompagnare, almeno in questa ultima fase, la minore e la sua famiglia". "Questo il modello per i nostri giovani? Questa la giustizia? Questa la protezione?", si domanda il garante per l'Infanzia. All'epoca dei fatti, a Pimonte, le reazioni alla triste vicenda furono vibranti, soprattutto da parte del vescovo e dal sindaco anche se, qualcuno, tra i genitori dei violentatori minorenni, si permise di dire che la giovane "se l'era cercata".