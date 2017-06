Ultima ora

16:52Bimbo conteso in Croazia, salta il rientro in Italia

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - "Come al solito, non ci hanno restituito Cesare, sono sfinito". Non c'è pace per Alessandro Avenati, l'imprenditore torinese che da anni lotta per riavere con sé il figlio Cesare, rapito dalla madre croata e ritrovato lo scorso anno dopo mille peripezie. "Ho il diritto di riportarlo a casa, lo ha stabilito la giustizia italiana e quella croata, ma non me lo hanno fatto nemmeno vedere...". Quando due giorni fa l'uomo si è presentato a casa della ex compagna ha trovato contro di lui "3.500 croati inferociti". Una vera e propria manifestazione per chiedere di far restare il bimbo con la madre. "Cercano di farmi passare per carnefice, ma io sono la vittima. Io e il piccolo Cesare...". E dire che in questi mesi l'uomo, assistito dall'avvocato Gabriella Vogliotti, ha seguito alla lettera il difficile percorso di avvicinamento dopo il ritrovamento del figlio e l'arresto della madre, che in Italia è indagata a piede libero per sottrazione di minore. "Sono solo un padre - conclude - che rivuole suo figlio".(ANSA).

16:40Calcio: Roma, per Karsdorp in programma intervento a menisco

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Niente di grave, fanno sapere da Trigoria. Fatto sta che Rick Karsdorp all'inizio della prossima settimana finirà in sala operatoria per sottoporsi a un intervento di pulizia del menisco del ginocchio destro. La Roma, che ha acquistato il terzino dal Feyenoord, sottolinea che era perfettamente a conoscenza del problema accusato dal giocatore olandese nella parte finale della scorsa stagione. Karsdorp - costato 14 milioni di euro (più di 5 di bonus) - sarà quindi operato lunedì mattina a Villa Stuart e il recupero non dovrebbe richiedere più di tre settimane permettendo così all'esterno di essere a disposizione del tecnico Di Francesco per la tournee estiva negli Stati Uniti.

16:37Quattro turisti travolti da mareggiata a Savona, 1 morto

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Una persona è morta annegata in mare a Savona e altre tre sono state soccorse e tratte in salvo da uomini della Capitaneria e dei Vigili del Fuoco mentre facevano il bagno nonostante le condizioni proibitive del mare. E' accaduto nella tarda mattinata nell'area del Prolungamento di Savona dove un gruppo di quattro turisti provenienti da Torino si sono avventurati in mare nonostante una forte mareggiata, onde alte, vento forte e correnti di risacca. Due di loro sono stati aiutati a tornare a riva da alcune persone che si trovavano in spiaggia, un terzo è stato tratto in salvo dall' equipaggio di un elicottero e trasportato all'ospedale San Paolo di Savona per un principio di annegamento. Una quarta persona, di circa 50 anni, è stata data per dispersa ma successivamente il suo corpo è stato ritrovata poco distante. La salma è stata trasferita all'obitorio del nosocomio savonese, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

16:35Terremoto: tante richieste per navette per Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 29 GIU - Sono numerose le richieste già arrivate al Comune di Norcia da parte di turisti che nel prossimo fine settimana intendono usufruire delle navette per raggiungere Castelluccio. Lo ha reso noto la stessa amministrazione, spiegando che sarà chiesto il pagamento di un biglietto per i mezzi. "Non possiamo far gravare sulle casse pubbliche, spese che riguardano questo tipo di iniziativa" ha detto il sindaco, Nicola Alemanno. "Castelluccio e il Pian Grande - ha aggiunto - già dall'8 luglio saranno fruibili a tutti, come annunciato. La nostra azione è volta a far si che il territorio di Norcia esca al più presto dalla criticità di situazioni che il terremoto ci ha portato ad affrontare. Da mesi stiamo lavorando incessantemente per questo. Da mesi avevamo comunicato che nonostante le difficoltà immani, avremo consentito l'accesso ai piani di Castelluccio. Ci riusciremo prima - ha concluso il sindaco -, con la collaborazione di tutti". (ANSA).

16:27Calcio: Cagliari, Cigarini dalla Samp, Murru a Genova

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GIU - Manca solo l'ufficialità, ma ormai sembra fatta: dalla Sampdoria arriva al Cagliari il regista Luca Cigarini, classe 1986, mentre a Genova parte il difensore esterno Nicola Murru, 1994. L'annuncio dei due club potrebbe arrivare nelle prossime ore, al più tardi domani: si stanno rifinendo gli ultimi dettagli. Nel frattempo la società rossoblù ha bloccato in Sardegna l'esterno sinistro Senna Miangue, 1997. Il giocatore belga, che ha disputato l'ultima stagione al Cagliari, è stato prelevato dall'Inter, società proprietaria del cartellino. Per quanto riguarda Cigarini, il discorso con il centrale era aperto da qualche anno, ma non si era finora mai concretizzato. L'anno scorso il centrocampista ha giocato pochissimo in maglia blucerchiati: le cose migliori della sua carriera Cigarini le ha fatte vedere con l'Atalanta, prima e dopo la parentesi con Napoli e Siviglia.

16:23Blue Whale: archiviate indagini Udine, nessuna regia esterna

(ANSA) - UDINE, 29 GIU - La Procura di Udine ha chiuso le indagini preliminari sul sospetto caso di Blue Whale in cui sarebbe caduta a inizio mese una ragazzina friulana di 13 anni. I genitori avevano segnalato la vicenda alla Polizia Postale dopo aver scoperto sulle braccia della figlia un tatuaggio simile a quello della balena dell'horror game che spingerebbe gli adolescenti fino al suicidio. Terminate le analisi sui contenuti dei telefonini sequestrati alla ragazzina, la Procura ha escluso la presenza di una regia occulta. "Abbiamo la certezza che non ci sono state interferenze dall' esterno per convincerla a entrare in un circuito perverso", ha affermato il Procuratore di Udine, Antonio De Nicolo, condividendo la richiesta di archiviazione predisposta dal pm Maria Caterina Pace, titolare del fascicolo che era stato aperto a carico di ignoti per istigazione al suicidio. Stessa sorte è toccata anche ad altri tre casi che erano stati segnalati alla magistratura friulana.

16:22Calcio: serie B, Entella premio Disciplina

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - La stagione 2016/2017 della Serie B va definitivamente in archivio con l'assegnazione del Premio Rispetto-Fair play al Carpi e del Premio Rispetto-Disciplina alla Virtus Entella. Sono infatti emiliani e liguri a vincere le classifiche dedicate, rispettivamente, alle società con tifoseria e atleti più corretti del torneo da poco concluso. La classifica del trofeo Rispetto Fair Play, che si calcola attraverso i provvedimenti adottati per il comportamento dei tifosi, vede il Carpi al primo posto insieme con Pisa, Spal e Virtus Entella (già al secondo anno consecutivo ex aequo in testa), ma gli emiliani prevalgono per il maggior numero di partite disputate in virtù dei cinque match giocati nei playoff. Quanto al premio Rispetto-Disciplina, la Virtus Entella si migliora dopo il secondo posto della stagione scorsa, e supera Pisa e Cesena, rispettivamente seconda e terza.