(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - Torna domenica 2 luglio, al Covo di Bologna, la quarta edizione dell'Ancora Festival, la manifestazione dedicata alla memoria di Enrico Fontanelli della band reggiana Offlaga Disco Pax. Il Festival è il momento in cui si ritrovano insieme la famiglia, gli amici, i compagni di avventure e tutti coloro che hanno condiviso un pezzo di vita con lui. Sul palco, Wow, Altro e Paolo Benvegnù oltre ai compagni Daniele Carretti e Max Collini che chiuderanno la serata assieme agli altri amici musicisti presenti riproponendo, come da tradizione, alcuni brani degli Offlaga Disco Pax. Ad arricchire la serata, le selezioni musicali di Giorgio Pilon/Selfimperfectionist (Torino), che curerà il djset finale. Nell'ambito dell'Ancora Festival, verrà allestita la mostra fotografica 'Offlagadiscopax' di Fabrizio Fontanelli dedicata alla storia del gruppo curata da Simona Borrillo. L'ingresso, a offerta libera, sarà interamente devoluto, come ogni anno, al reparto di oncologia dell'Ospedale di Reggio Emilia. (ANSA).

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Sono davvero felice per come abbiamo lavorato, direi in maniera perfetta: e dopo otto gare direi che è davvero un sogno". Andrea Dovizioso arriva all'appuntamento con il Gp di Germania da leader mondiale: il pilota della Ducati però resta con i piedi per terra e come gli altri suoi colleghi ammette che il campionato è tutto aperto. "Dobbiamo continuare a lottare - dice nella conferenza stampa dei piloti -. Il 5/o posto ad Assen non è troppo positivo, ma le condizioni erano difficili e invece facile commettere un errore. Ho preferito non correre rischi. Ovviamente sono contento qui in Germania, la fiducia è molto alta, c'è un ottimo feeling con la moto e con il team e questo è un fattore positivo per il risultato finale". Ma ogni gara è una storia a sé: "Il meteo qui non è una novità, l'asfalto farà la differenza. Il campionato è aperto e impossibile fare calcoli: con la situazione che abbiamo quest'anno tutto può accadere, e se il week end va storto si possono perdere tanti punti".

(ANSA) - COMO, 29 GIU - Sembra essere naufragata nel peggiore dei modi, dopo soli tre mesi, l'avventura del Como targato Akosua Puni Essien, l'imprenditrice anglo-ghanese, moglie dell' ex calciatore del Chelsea Michael Essien, che lo aveva acquistato a marzo all'asta fallimentare per 237.000 euro. Ieri scadevano i termini per chiedere l'affiliazione della nuova società alla Figc, ma non sono arrivati i soldi. Domani scade il termine per iscriversi alla Lega Pro, ma in assenza di affiliazione secondo la Figc l'iscrizione non è più possibile. I rappresentanti italiani del club starebbero cercando una soluzione in extremis, che appare improbabile. Al Como non resterebbe dunque che l'iscrizione alla Lega Dilettanti, sempre che qualcuno della società provveda entro i termini. Lady Essien era arrivata a Como accompagnata da molta curiosità, aveva promesso la B in tre anni e un'attenzione al settore giovanile. Già era stato presentato il nuovo allenatore, Mark Iuliano, ma non è stata condotta alcuna operazione di mercato.

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Laura Milani è il nuovo presidente del Museo del Cinema di Torino. Sostituisce Paolo Damilano che resta presidente di Film Commission Torino Piemonte. L'ha nominata all'unanimità il Collegio dei soci fondatori in cui siedono rappresentanti di Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Associazione Museo Nazionale del Cinema. "Rappresentare uno degli emblemi della propria Città è un compito importante che non sempre nella nostra vita veniamo chiamati a svolgere", ha commentato Laura Milani, già presidente di Contamporary Design Torino e direttrice dello Iaad. "La messa in sicurezza dei conti e la definizione di un monitoraggio efficace sono una priorità, ma il mio non sarà un mandato tecnico - aggiunge - l'obiettivo è più ambizioso, mettere a disposizione un'esperienza di managerialità creativa che intreccia contributi provenienti da ambiti attigui protagonisti della contemporaneità e del futuro".(ANSA).

(ANSA) - MONTEFORTE D'ALPONE (VERONA), 29 GIU - Passione per lo sport e per il giornalismo, medaglie e delusioni, olimpiadi e campionati, atleti che hanno fatto la storia e scandali doping, ma anche musica e Sanremo. Di questo e di molto altro si parlerà domani, venerdì 30 giugno, alle ore 19.00, nel chiostro del palazzo vescovile di Monteforte d'Alpone, con Marino Bartoletti, giornalista, conduttore televisivo e commentatore sportivo di Rai e Mediaset, che quest'anno riceverà il premio 'Grappolo d'Oro Clivus di Cantina di Monteforte', in collaborazione col Gruppo Sportivo Val d'Alpone de Megni. Bartoletti verrà premiato, come recita la motivazione, per il suo "ruolo di intellettuale geniale ed eclettico in tempi in cui il mondo della comunicazione è sempre più arido e privo di idee".

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Continua ad allenarsi il peso supermedio Giovanni De Carolis, ex campione del mondo che si prepara tornare sul ring sfidando per il titolo internazionale Wba il russo Viktor Polyakov sul ring allestito sul Centrale del tennis al Foro Italico per la riunione del 24 luglio organizzata dalla Roundzero di Giulio Spagnoli. "L'importante è la qualità degli allenamenti - commenta il campione romano -. In questi ultimi mesi di preparazione ho affrontato molti sparring partner. Il programma prevede molto lavoro atletico e cerco di migliorare l'agilità, la tenuta, la resistenza ai colpi e la potenza, tutti elementi fondamentali per riuscire a sostenere un ottimo match". "Combattere solo con il cuore - aggiunge De Carolis - vorrebbe dire esser troppo temerario e forse cadere in qualche errore di troppo. Avere solo la testa, invece, potrebbe essere un limite che non consente di azzardare".

(ANSA) - MODENA, 29 GIU - Il 'Modena Park' muove i primi passi. Al parco Ferrari arrivano i 10mila fortunati che assistono stasera al soundcheck riservato a fan club e residenti: evento blindato anche a livello mediatico grazie al quale, però, emergono numeri inediti rispetto al concerto da 220mila spettatori che si terrà sabato. Il palco di Giò Forma, che si sposta su due binari, muterà nel corso dello spettacolo. Saranno presenti oltre 1.500 mq di schermi in movimento e, tra le 26 telecamere, il rocker ha voluto una cinepresa che registrerà su pellicola datata 1977, per simboleggiare i suoi 40 anni di carriera. Il Modena Park porta anche 29 torri 'di ritardo' di due tonnellate l'una, che consentiranno l'ascolto uguale in ogni punto del parco, da cinque metri come da 300. Sul fronte sicurezza emerge che è stato creato un corridoio interno, tra gli spettatori, nel quale possono muoversi le forze dell'ordine, per evitare incidenti come in piazza San Carlo a Torino durante la visione della finale di Champions League della Juventus. (ANSA).