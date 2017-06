Ultima ora

20:20Musica: Ennio Morricone, a dicembre tour a Bologna e Milano

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - Due nuovi appuntamenti a dicembre per Ennio Morricone e 'The 60 years of music world tour': l'1 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e il 2 al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Le nuove date seguono i sold out estivi: 7 luglio Roma, 9 Lucca, 30 e 31 agosto Arena di Verona. Da domani biglietti in vendita sul circuito Ticketone. "Per questa tournee - dice il maestro - ho pensato ad un programma aggiornato che comprende alcuni 'grandi classici' come le musiche degli amati western di Sergio Leone e Mission, ma a parte questo nella sua totalità il concerto sarà un'esperienza molto differente rispetto ai concerti del passato. Prevedo di inserire nel programma le musiche composte per Quentin Tarantino e alcuni brani composti per i western di Sergio Leone che non ho mai diretto nelle tournee precedenti". (ANSA).

20:13Basket: Serie A, Avellino strappa Ariel Filloy a Venezia

(ANSA) - Avellino, 29 GIU - Ora è ufficiale: Ariel Filloy, neo-campione d'Italia con la Reyer Venezia, è un giocatore della Sidigas Avellino. L'atleta argentino, ma di passaporto italiano, convocato anche da coach Messina per il prossimo raduno della Nazionale, ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla Scandone per le prossime due stagioni. Filloy ha compiuto 30 anni da pochi mesi, ed appartiene ad una famiglia di cestisti, con il padre German che ha giocato nella Nazionale argentina, e con i tre fratelli, Demian, Pablo e Juan che sono ancora in attività. Si tratta di un playmaker di grossa stazza fisica, 190 centimetri di altezza, capace di giocare anche nello spot di guardia. Nato a Cordoba, Filloy si è trasferito in Italia da giovane, e con la Nazionale azzurra under 20 ha vinto anche la medaglia di bronzo agli Europei del 2007. La sua carriera in Italia è iniziata a Rimini, ed è passata attraverso Milano, Cremona, Scafati, Pistoia, Reggio Emilia, ancora Pistoia, Trieste ed infine Venezia.

19:32Calcio: Napoli, Rulli in pole per il dopo Reina

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - Potrebbe essere Geronimo Rulli il portiere del futuro del Napoli. Il club azzurro ha messo decisamente nel mirino l'estremo difensore argentino della Real Sociedad, 25 anni: è lui il profilo ideale per la prossima stagione, in cui potrebbe convivere con Pepe Reina e per gli anni a venire. L'interessamento del Napoli per Rulli si è intensificato negli ultimi giorni, quando la tensione è tornata a salire tra il Napoli e Pepe Reina, fino ad arrivare alle parole di Aurelio De Laurentiis che ieri ha escluso un nuovo rinnovo del contratto dello spagnolo: se Reina resterà a Napoli sarà solo per un altro anno, per poi svincolarsi a giugno 2018. A questo punto Rulli potrebbe trovare spazio nello scacchiere azzurro, anche se Reina dovesse restare, ma non più con i crismi del titolarissimo. Cresciuto nell'Estudiantes, Rulli è approdato in Europa con la maglia della Real Sociedad nel 2014, dove si mette in evidenza e viene acquistato due anni dopo dal Manchester City che però lo lascia in prestito agli spagnoli.

19:29Calcio: Spagna, Enzo Zidane all’Alaves

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Enzo Zidane passa dalla squadra filiale del Real Madrid, il Castilla, all'Alaves. Lo scrive, sia nell'edizione in edicola che su quella online, il quotidiano sportivo spagnolo 'Marca', precisando che il 22enne 'figlio d'arte', erede dell'attuale tecnico dei campioni d'Europa, ha firmato un contratto triennale. Il Real ha fatto però inserire nell'accordo il diritto di 'recompra', come fece con Morata quando andò alla Juventus.

19:28Biotestamento: Senato, 3000 emendamenti in commissione

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Sono circa tremila, 1500 dei quali solo di Ap, gli emendamenti presentati al ddl Biotestamento in commissione al Senato. Il testo è stato già approvato, ed i centristi di Alfano hanno annunciato battaglia in Aula.

19:27Vela: Villasimius Cup, al comando Team Argo, la barca Usa

(ANSA) - VILLASIMIUS (CAGLIARI), 29 GIU - E' lo statunitense Jason Carroll a bordo di Argo il primo leader della GC32 Villasimius Cup, cominciata nelle acque della Sardegna meridionale. La seconda tappa del GC32 Racing Tour 2017 ha preso il via con la disputa di 4 regate con un vento dai 10 ai 20 nodi di intensità e mare piatto. Team Argo, barca portacolori degli Usa, ha vinto la seconda prova e ha concluso sempre fra i primi tre: giornata quindi molto positiva. Carroll guida anche la speciale classifica dei timonieri-armatori. Gli altri vincitori di regata di oggi sono stati lo svizzero Jérôme Clerc su Realteam, e 'Mamma Aiuto!' dello skipper giapponese Naofumi Kamei, un altro armatore-timoniere che oggi ha surclassato i colleghi professionisti. La giornata non è invece stata positiva per 'Malizia-Yacht Club Monaco' dello skipper Pierre Casiraghi, attualmente al 6/o posto.

19:27Migranti: Di Maio, o Ue risponde o lo farà M5S a governo

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Nelle ultime 48 ore circa 12 mila migranti sono approdati sulle nostre coste. Da quando è partita l'operazione Triton sono sbarcati ben 413.000 migranti. In un rapporto Ocse si evince che solo il 29% dei migranti sbarcati in Italia è passato dagli hotspot dell'Ue. A una domanda di un giornalista sulla situazione di emergenza nel nostro Paese, il commissario Ue agli Affari Interni, Dimítris Avramópoulos, ha detto che "l'Italia merita il nostro sostegno e la nostra comprensione. Quando afferma che la situazione non è più sostenibile l'Italia ha ragione". Ecco, abbiamo ragione. La ragione dei fessi, come si dice dalle mie parti". Lo scrive, in un post su facebook, il vice presidente della Camera (M5S) Luigi Di Maio. "La misura è colma. O l'Ue risponde e lo fa concretamente, oppure risponderemo noi una volta al governo. Chiudere la rotta mediterranea stringendo accordi bilaterali con i Paesi di transito oggi è una priorità assoluta. Cosi' come lo sono i ricollocamenti. Senza se e senza ma", attacca.