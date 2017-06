Ultima ora

22:03Strage Viareggio: centinaia in corteo, dopo 8 anni

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 29 GIU - Centinaia di persone in corteo a Viareggio per l'ottavo anniversario della strage ferroviaria del 29 giugno 2009: l'intera città si è ancora una volta ritrovata intorno ai familiari delle 32 vittime a sei mesi dalle condanne dopo il processo di primo grado. Nella mattinata l'arcivescovo di Lucca, Italo Castellani ha celebrato la Messa al cimitero della Misericordia. Nel pomeriggio in Comune si sono ritrovate le associazioni arrivate da tutta Italia, con il comitato "Noi non dimentichiamo", con la presenza di Beniamino Deidda, ex procuratore generale della Toscana. La celebrazione si è svolta in um clima di attesa per le motivazioni della sentenza: 23 le persone condannate. Alla vigilia dell'anniversario il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio ha scritto una lettera ai familiari delle vittime che lo avevano invitato, declinando l'invito per impegni istituzionali ed esprimendo vicinanza ai familiari delle vittime. Per tutta la giornata i treni in transito dalla stazione ferroviaria hanno fischiato in ricordo delle vittime. Il corteo è partito da via Ponchielli, luogo dove è avvenuta l'esplosione della cisterna di gpl, e ha attraversato la città, per concludersi nel piazzale di Largo Risorgimento, con interventi da parte di parenti delle vittime, compreso quello del sindaco Giorgio Del Ghingaro, e la proiezione del filmato portato in aula dalla Procura di Lucca con le immagini e l'audio della notte del 29 giugno 2009. La conclusione della lunga giornata della memoria è affidata alla lettura dei nomi delle 32 vittime. (ANSA).

22:01Corea Nord: continuiamo a costruire arsenale nucleare

(ANSA) - NEW YORK, 29 GIU - L'ambasciatore nordcoreano all'Onu Kim In Ryong ha avvisato gli Usa e il resto del mondo che Pyongyang continuerà a costruire il suo arsenale nucleare indipendentemente dalle sanzioni o da eventuali attacchi militari contro il regime. In una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu, Kim ha spiegato che l'amministrazione Trump sta portando avanti una "politica ostile e obsoleta" contro il suo Paese con un "atteggiamento di un'arroganza sconfinata". Il diplomatico ha sottolineato che gli Usa continuano ad ammodernare le loro armi nucleari ma altri non sono autorizzati ad effettuare "test o lanci di qualsiasi oggetto che contenga le parole nucleare o balistico". "Questo è un atteggiamento di un'arroganza sconfinata - ha affermato - Ma non importa ciò che gli altri dicono. Qualunque sanzione, pressione o attacco militare non ci farà smettere di costruire la forza nucleare scelta per difendere la sovranità del paese e il diritto all'esistenza nazionale".

21:52Calcio: Garritano, Rodriguez e Rigione dal Cesena al Chievo

(ANSA) - CESENA, 29 GIU - Il Cesena ha reso noto di aver raggiunto l'intesa con il Chievo per il passaggio a titolo definitivo dei calciatori Luca Garritano, Alejandro Rodriguez e Michele Rigione. Contestualmente, oltre ad un conguaglio economico, (circa 1.3 milioni) approdano in Romagna i giocatori Lamin Jallow, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, e Tomasz Kupisz a titolo definitivo.

21:50Fuoristrada contro folla a moschea Parigi, nessun ferito

(ANSA) - PARIGI, 29 GIU - Un uomo ha tentato di investire con il suo fuoristrada un gruppo di persone davanti una moschea di Creteil, nella banlieue parigina. Lo riferisce la Prefettura di polizia di Parigi sottolineando che non ci sono feriti, e che l'uomo era riuscito a fuggire. Secondo il quotidiano Le Parisien, l'uomo, di origine armena ha dichiarato di voler "vendicare il Bataclan e gli Champs Elysées". L'individuo è stato fermato dalla polizia a casa sua. Non ha opposto resistenza, ha precisato la prefettura.

21:44Pm chiese ergastolo per omicidio, giudici assolvono coppia

(ANSA) - NUORO, 29 GIU - I coniugi Nico Piras e Angela Flore, di 37 e 35 anni, non hanno ucciso Angelo Maria Piras, rispettivamente fratello e cognato degli imputati, nelle campagne di Lula il 25 gennaio 2015. Assolti, quindi, per non aver commesso il fatto. E' questa la clamorosa sentenza pronunciata della Corte d'assise di Nuoro - presidente Giorgio Cannas a latere Antonella Useli Bacchita - nei confronti della coppia. Il Pm Andrea Ghironi aveva chiesto per loro una duplice condanna all'ergastolo. Quando è stata letto il verdetto, Nico Piras, in aula accompagnato dalle guardie penitenziarie, ha alzato gli occhi al cielo e ha mandato un bacio. Angela Flore, ai domiciliari per motivi di salute, non era presente. Piras e sua moglie erano stati arrestati subito dopo il delitto e accusati di omicidio premeditato in concorso: secondo gli investigatori, erano stati loro ad aver ucciso a fucilate l'allevatore 41enne per una questione di dissidi legati alla gestione dei terreni e dell'azienda agricola di famiglia. "C'è ancora da sperare - ha commentato l'avvocato Mario Lai, difensore della coppia assieme ad Angelo Manconi - in anni in cui la giustizia sta dando il lato oscuro di sé stessa: indagini superficiali, si ricorre esclusivamente alle intercettazioni con clamorosi errori come in questo caso. Una vicenda processuale che nonostante l'esito positivo ha distrutto una famiglia. C'è una donna, madre di un bambino piccolo, che non si riprenderà più nella sua vita. Se si prestasse maggiore attenzione non si arriverebbe mai a queste nefaste conseguenze". (ANSA).

21:38Corea Nord: Usa varano nuove sanzioni

(ANSA) - NEW YORK, 29 GIU - Gli Stati Uniti varano nuove sanzioni contro la Corea del Nord. Lo ha annunciato il segretario al Tesoro Steve Mnuchin, spiegando come tra i soggetti colpiti ci siano anche una banca cinese e due cittadini cinesi. "Vogliamo assicurarci che la Corea del Nord sia fuori dal sistema bancario americano", ha detto Mnuchin. Mnuchin ha spiegato che l'intenzione dell'amministrazione Trump non è quella di colpire la Cina, "con la quale - ha affermato - prosegue un dialogo costruttivo". "La Cina non è un obiettivo - ha affermato Mnuchin - ma vogliamo essere sicuri che il regime di Pyongyang sia tagliato fuori del tutto dal sistema bancario statunitense". Il segretario al Tesoro ha quindi definito "inaccettabile" l'atteggiamento della Corea del Nord e ha assicurato che gli Stati Uniti continueranno a fare pressioni anche attraverso nuove sanzioni se sarà necessario.

21:35Cinema: Moretti, miei film specchio di una generazione

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - "Quando mi dicevano che i miei film erano lo specchio di una generazione provavo una certa insofferenza. Oggi rivedo con occhi diversi quei miei primi lavori e mi dico che se davvero, attraverso il racconto della mie personali vicende, ho saputo raccontare quelle di un'intera generazione non posso non considerare questa cosa un grande privilegio". È un Nanni Moretti che attraversa tutta la sua lunga carriera quello intervenuto oggi a Bologna, alla 31/a edizione del festival Il Cinema Ritrovato, promosso dalla Cineteca di Bologna fino al 2 luglio, in occasione della presentazione del libro-intervista L'autobiographie dilatée. Entretiens avec Nanni Moretti, curato dal critico Jean Gili, recentemente pubblicato in Francia da Broché. Sono riemersi i momenti di formazione e i primi amori cinematografici: "Amavo molto il cinema dei fratelli Taviani, alla cui sobrietà stilistica ho cercato di ispirarmi nei miei primi lavori. Ero poi un tifoso del cinema di Carmelo Bene". (ANSA).