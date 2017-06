Ultima ora

01:02Terremoto: scossa magnitudo 3.5 vicino ad Amatrice

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 23:41 di ieri vicino ad Amatrice, in provincia di Rieti. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 11 km di profondità; l'epicentro è stato localizzato a 5 km da Cittareale (Rieti), 13 da Montereale (L'Aquila), 17 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 19 da Cascia (Perugia). Nella stessa zona - colpita da due devastanti terremoti il 24 agosto (magnitudo 6) e il 30 ottobre (magnitudo 6.5) scorsi - ieri mattina era stata registrata un'altra scossa di magnitudo 3.1. Non si registrano ulteriori danni a persone o cose. (ANSA).

23:46Calcio: Sampdoria, domani visite mediche per Caprari e Murru

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Domani sono previste le visite mediche di Nicola Murru e Gianluca Caprari, che poi diventeranno ufficialmente giocatori della Sampdoria. Il primo è stato prelevato dal Cagliari per sette milioni più il cartellino del centrocampista Luca Cigarini: classe '94, Murru sarà l'esterno sinistro difensivo della squadra di Giampaolo. Caprari, attaccante ex Roma e Pescara, arriva alla Sampdoria nell'ambito dell'operazione che ha portato il difensore centrale Milan Skriniar all'Inter: alla società doriana è stato versato anche un conguaglio di circa 20 milioni.

23:42Atletica: Donato un mese di stop, niente Mondiali Londra

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Il bronzo olimpico 2012 di salto triplo Fabrizio Donato si è sottoposto a nuovi accertamenti presso il Policlinico San Matteo di Pavia dopo l'infortunio alla coscia destra rimediato agli Europei a squadre di Lille. Il 40enne capitano azzurro è stato visitato dal prof. Francesco Benazzo affiancato dalla dott.ssa Antonella Ferrario della struttura medica federale che riferisce: "La risonanza magnetica ha evidenziato un distacco del tendine del retto femorale che, però, non richiede intervento chirurgico. Ora c'è bisogno di un mese di stop in cui inizierà subito un mirato percorso di fisioterapia. A seguire, entro una decina di giorni, partirà la rieducazione in acqua. A fine luglio è in programma un'ulteriore risonanza per valutare il decorso". "Purtroppo la mia stagione finisce qui", il commento di Donato, che veniva da uno straordinario esordio con 17,32 che lo vede l vertice del ranking europeo 2017 nella stagione proiettata sui Mondiali di Londra in agosto, per i quali dovrà dare forfait.

23:27Tennis: polizia Florida, V.Williams coinvolta in incidente

(ANSA) - PALM BEACH GARDENS (USA), 29 GIU - Paul Rogers, portavoce della polizia di Palm Beach, in Florida, ha confermato il coinvolgimento di Venus Williams in un incidente stradale accaduto il 9 giugno scorso e che sulla vicenda è stara aperta un'inchiesta. Tutto ciò dopo che il sito 'Tmz', autore di vari scoop in passato, aveva pubblicato la notizia che nei primi giorni del mese la tennista era rimasta coinvolta in un incidente stradale in cui c'era stata una vittima. Tmz aveva raccolto anche la testimonianza della moglie della suddetta vittima: a un incrocio molto trafficato, tra Northlake Boulevard e Ballen Isles Drive, l'auto guidata dalla Williams sarebbe andata a sbattere contro quella su cui si trovavano lei e il marito, Jerome Barson, poi trasportato in ospedale, dove è morto dopo due settimane. Venus sarebbe stata chiamata a deporre e avrebbe spiegato che mentre cercava di attraversare l'incrocio, bloccato per il traffico, si era trovata di fronte all'improvviso l'altra vettura, non riuscendo ad evitare l'impatto.

22:24Confederations: 4-1 al Messico, Germania in finale con Cile

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - La Germania si è qualificata per la finale della Confederations Cup battendo il Messico per 4-1 nella semifinale giocata oggi a Sochi. Queste le reti: nel pt 6' e 8' Goretzka; nel st 14' Werner, 44' Fabian (M), 46' Younes. Nella finale di domenica alla Zenit Arena di San Pietroburgo i tedeschi incontreranno il Cile, che ieri aveva eliminato il Portogallo ai calci di rigore.

22:22Bimba di 5 mesi si ustiona con acqua bollente in Sardegna

(ANSA) - NUORO, 29 GIU - Grave incidente domestico nel tardo pomeriggio a La Caletta, località di mare vicino a Siniscola, sulla costa nord orientale della Sardegna: una bambina di cinque mesi è rimasta ustionata dall'acqua bollente. La dinamica non è ancora chiara. Immediato l'allarme e l'arrivo sul posto dell'elicottero dei vigili del fuoco Drago 58, con a bordo i medici del 118, che ha trasportato la piccola al centro ustioni di Sassari. Le sue condizioni sono gravi. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Siniscola. (ANSA).

22:03Strage Viareggio: centinaia in corteo, dopo 8 anni

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 29 GIU - Centinaia di persone in corteo a Viareggio per l'ottavo anniversario della strage ferroviaria del 29 giugno 2009: l'intera città si è ancora una volta ritrovata intorno ai familiari delle 32 vittime a sei mesi dalle condanne dopo il processo di primo grado. Nella mattinata l'arcivescovo di Lucca, Italo Castellani ha celebrato la Messa al cimitero della Misericordia. Nel pomeriggio in Comune si sono ritrovate le associazioni arrivate da tutta Italia, con il comitato "Noi non dimentichiamo", con la presenza di Beniamino Deidda, ex procuratore generale della Toscana. La celebrazione si è svolta in um clima di attesa per le motivazioni della sentenza: 23 le persone condannate. Alla vigilia dell'anniversario il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio ha scritto una lettera ai familiari delle vittime che lo avevano invitato, declinando l'invito per impegni istituzionali ed esprimendo vicinanza ai familiari delle vittime. Per tutta la giornata i treni in transito dalla stazione ferroviaria hanno fischiato in ricordo delle vittime. Il corteo è partito da via Ponchielli, luogo dove è avvenuta l'esplosione della cisterna di gpl, e ha attraversato la città, per concludersi nel piazzale di Largo Risorgimento, con interventi da parte di parenti delle vittime, compreso quello del sindaco Giorgio Del Ghingaro, e la proiezione del filmato portato in aula dalla Procura di Lucca con le immagini e l'audio della notte del 29 giugno 2009. La conclusione della lunga giornata della memoria è affidata alla lettura dei nomi delle 32 vittime. (ANSA).