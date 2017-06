Ultima ora

11:34Bimba ustionata in Sardegna,grave ma non in pericolo di vita

(ANSA) - NUORO, 30 GIU - Notte stazionaria anche se sono sempre gravi le condizioni della bimba di cinque mesi, che non correrebbe pericolo di vita, rimasta ustionata ieri sera a La Caletta, località di mare vicino a Siniscola, sulla costa nord orientale. Le è caduta addosso acqua bollente procurandole ustioni di secondo grado nel trenta per cento del corpo. La bimba, figlia di una coppia residente a Siniscola, è stata trasportata con un elicottero dei Vigili del fuoco nell'ospedale Grandi ustionati di Sassari dove è ricoverata. Secondo una prima ricostruzione si è trattato di un incidente domestico. Verso l'ora di cena, nella casa dei genitori della bimba, in via Santa Giusta, a La Caletta, forse per un movimento improvviso, un pentolino d'acqua bollente si è rovesciato addosso alla piccola. Disperata la mamma che ha dato l'allarme. Subito sono arrivati i medici del 118 che hanno allertato il velivolo dei Vigili del fuoco per il trasporto della piccola a Sassari. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Siniscola.

11:17Calcio: Pescara, Peschetola e Pompetti all’Inter

(ANSA) - PESCARA, 30 GIU - Ufficializzata la doppia operazione di mercato in uscita per il Pescara che questa mattina ha comunicato il trasferimento a titolo definitivo all'Inter dei calciatori Lorenzo Peschetola e Marco Pompetti. Peschetola, classe 2003, appena 14enne, negli ultimi tre anni aveva giocato nella Virtus Cupello (Chieti). Pompetti, 17 anni, centrocampista di prospettiva, era stato seguito da diverse formazioni, prima dell'affondo decisivo della società nerazzurra Problemi invece per l'approdo all'Inter del gioiellino biancazzurro, il diciottenne senegalese Mamadou Coulibalche, dopo aver disputato dieci gare,la scorsa stagione n A col Pescara, non gradisce giocare il prossimo anno con la Primavera nerazzurra. Il giocatore, rappresentato dal procuratore Donato Di Campli (che cura gli interessi di Marco Verratti), piace anche a Juventus e Genoa.

11:03Migranti: in arrivo a Brindisi nave con 400 persone

(ANSA) - BRINDISI, 30 GIU - Una nave con a bordo 402 migranti salvati nel canale di Sicilia attraccherà questa mattina al porto di Brindisi, alla banchina di Sant'Apollinare. A bordo della nave, a quanto risulta, ci sono 327 maschi, 69 donne di cui 5 in stato di gravidanza e 6 minorenni. Sono tutti della zona Sub-sahariana. In 15, a quanto dichiarato alle autorità italiane, hanno ustioni di secondo e terzo grado sul corpo. Una persona è disidratata, mentre diversi altri migranti hanno ustioni minori. Pronta la macchina dell'accoglienza che offrirà le prime cure agli stranieri all'interno dei capannoni ex Montecatini, mentre i poliziotti della questura di Brindisi stanno coordinando le attività di identificazione dei migranti che saranno poi smistati in altre strutture di accoglienza.

10:58Truffa a clienti banca in Carnia, “presi” 2,5 mln risparmi

(ANSA) - UDINE, 30 GIU - L'ex dipendente di una banca di Tolmezzo (Udine) - C.M., le iniziali del suo nome - e il suo ex marito sono stati raggiunti da un avviso di conclusione delle indagini preliminari per una truffa da 2,5 mln ai danni di una cinquantina di clienti della banca, derubati dei loro risparmi.La donna è accusata di truffa aggravata e continuata, appropriazione indebita e utilizzo fraudolento di carte di pagamento intestate a terze persone. L'ex marito dovrà rispondere di riciclaggio.Le indagini, condotte da Guardia di Finanza e Carabinieri, hanno scoperto centinaia di prelievi allo sportello (anche nell'ordine di decine di migliaia di euro) avvenuti tramite la presentazione di distinte con firme contraffatte o carpite con l'inganno ai clienti. In altri casi l'ex bancaria si sarebbe fatta consegnare il denaro prospettando vantaggiosi investimenti.Le somme sarebbero state utilizzate per effettuare spese personali della dipendente (come lavori di ristrutturazione) e dell'ex marito, quali il saldo di un'auto Audi Q3.

10:58Juncker, spero unità Ue su asilo in prossimi 6 mesi

(ANSA) - TALLINN, 30 GIU - "La riforma del sistema europeo d'asilo ha preso troppo tempo", quindi "spero che nei prossimi sei mesi" sotto la presidenza estone "si manifesterà l'unità" dell'Ue auspicata dal premier estone Juri Ratas per chiuderla. Lo ha affermato il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker in occasione della visita del collegio dei commissari al governo estone.

10:48Sbarchi di marijuana dall’Albania, 14 arresti in Puglia

(ANSA) - BRINDISI, 30 GIU - Un'ordinanza di custodia cautelare per traffico di droga è stata eseguito nei confronti di 14 persone, tra italiani e albanesi, accusati di traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti dall'Albania alla Puglia. Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari della Guardia di finanza, vi sarebbe stata una organizzazione in Italia in grado di 'dialogare' stabilmente con i fornitori albanesi per organizzare i trasporti via mare di sostanza stupefacente, l'introduzione nel territorio italiano e lo scarico sulle coste per lo più del Brindisino. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal gip Carlo Cazzella, su richiesta della Dda di Lecce e della Procura di Brindisi.Le metodologie utilizzate dalle persone italiane erano del tutto analoghe a quelle attuate anni fa dalle organizzazioni contrabbandiere per approvvigionarsi di sigarette attraverso lo stesso canale. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 3.508 kg di marijuana (valore al dettaglio di oltre 35mln di euro) e anche un kalashnikov.

10:44Calcio: C.Ronaldo, Real lo aspetta per Supercoppa Europea

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Non tutti i mali vengono per nuocere: è quanto avrà pensato l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane dopo la sconfitta in semifinale del Portogallo in Confederation Cup ad opera del Cile. Il sito spagnolo As ricorda infatti come l'accordo con Cristiano Ronaldo prevedesse che l'asso portoghese si sarebbe preso un mese di ferie a partire dall'ultima partita giocata. CR7 è già volato negli Stati Uniti per conoscere i suoi due figli, avuti da una madre surrogata, iniziando quindi le sue vacanze con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto ipotizzato. Questo vuol dire che l'attaccante portoghese dovrebbe essere a disposizione di Zidane per i primi di agosto, in tempo per la finale di Supercoppa Europea, in programma l'8 dello stesso mese a Skopje contro il Manchester United. Ammesso e non concesso - sottolinea As - che Cristiano Ronaldo, il quale il 31 luglio dovrà deporre in tribunale nel procedimento che lo vede indagato per presunta evasione fiscale, decida di restare al Real.