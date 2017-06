Ultima ora

09:04Hong Kong: rilasciati attivisti arrestati mercoledì

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Sono stati rilasciati gli attivisti arrestati mercoledì a Hong Kong per le proteste legate al 20mo anniversario della consegna a Pechino dell'ex colonia britannica: lo riporta la Bbc online. Mercoledì un gruppo di attivisti inclusi il leader studentesco Joshua Wong e il parlamentare Nathan Law si erano arrampicati sulla statua di Bauhinia, simbolo della città, per chiedere maggiore libertà politica e protestare contro quella che viene percepita come una crescente influenza di Pechino. La polizia aveva arrestato 26 persone e secondo l'account Twitter del partito Demosisto, fondato da Wong e Law, tutti i suoi membri che erano stati arrestati sono stati rilasciati.

07:56Siria: esperti Opac, il 4 aprile fu usato gas sarin

(ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - Gli esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) hanno confermato in un rapporto d'inchiesta che è stato utilizzato gas sarin o tipo sarin nell'attacco del 4 aprile scorso in Siria, che causò 87 morti e la prima risposta americana contro il leader siriano Bashar al Assad con il lancio di 60 missili contro la presunta base di partenza dell'attacco. Ora il rapporto servira' come base ad una commissione congiunta Onu-Opac per stabilire il responsabile del raid, che Washington ha attribuito a Damasco.

07:51Usa:ok Camera a legge contro città santuario immigrati

(ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - La Camera degli Stati Uniti, controllata dai repubblicani, ha dato un nuovo giro di vite contro gli immigrati illegali approvando due nuove leggi. La prima è quella che sospende i finanziamenti federali alle 'città santuario', ossia le circa 300 città americane (da San Francisco a New York) che offrono protezione ai clandestini. La seconda, la 'Kate's law' - dal nome di una giovane uccisa da un pregiudicato irregolare ed espulso cinque volte -, aumenta le pene per gli stranieri cacciati che ritornano negli Usa.

04:53Terremoto: nuova scossa vicino Amatrice, magnitudo 3.9

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Nuova scossa di terremoto vicino ad Amatrice, in provincia di Rieti: di magnitudo 3.9, alle 2:25. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 12 km di profondità; l'epicentro è stato localizzato a 4 km da Cittareale (Rieti), 12 da Montereale (L'Aquila), 18 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 19 da Cascia (Perugia). Nella stessa zona - colpita da due devastanti terremoti il 24 agosto (magnitudo 6) e il 30 ottobre (magnitudo 6.5) scorsi - ieri mattina era stata registrata un'altra scossa di magnitudo 3.1 e ieri sera una di magnitudo 3.5. Non si registrano ulteriori danni a persone o cose.

01:02Terremoto: scossa magnitudo 3.5 vicino ad Amatrice

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 23:41 di ieri vicino ad Amatrice, in provincia di Rieti. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 11 km di profondità; l'epicentro è stato localizzato a 5 km da Cittareale (Rieti), 13 da Montereale (L'Aquila), 17 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 19 da Cascia (Perugia). Nella stessa zona - colpita da due devastanti terremoti il 24 agosto (magnitudo 6) e il 30 ottobre (magnitudo 6.5) scorsi - ieri mattina era stata registrata un'altra scossa di magnitudo 3.1. Non si registrano ulteriori danni a persone o cose. (ANSA).

23:46Calcio: Sampdoria, domani visite mediche per Caprari e Murru

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Domani sono previste le visite mediche di Nicola Murru e Gianluca Caprari, che poi diventeranno ufficialmente giocatori della Sampdoria. Il primo è stato prelevato dal Cagliari per sette milioni più il cartellino del centrocampista Luca Cigarini: classe '94, Murru sarà l'esterno sinistro difensivo della squadra di Giampaolo. Caprari, attaccante ex Roma e Pescara, arriva alla Sampdoria nell'ambito dell'operazione che ha portato il difensore centrale Milan Skriniar all'Inter: alla società doriana è stato versato anche un conguaglio di circa 20 milioni.

23:42Atletica: Donato un mese di stop, niente Mondiali Londra

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Il bronzo olimpico 2012 di salto triplo Fabrizio Donato si è sottoposto a nuovi accertamenti presso il Policlinico San Matteo di Pavia dopo l'infortunio alla coscia destra rimediato agli Europei a squadre di Lille. Il 40enne capitano azzurro è stato visitato dal prof. Francesco Benazzo affiancato dalla dott.ssa Antonella Ferrario della struttura medica federale che riferisce: "La risonanza magnetica ha evidenziato un distacco del tendine del retto femorale che, però, non richiede intervento chirurgico. Ora c'è bisogno di un mese di stop in cui inizierà subito un mirato percorso di fisioterapia. A seguire, entro una decina di giorni, partirà la rieducazione in acqua. A fine luglio è in programma un'ulteriore risonanza per valutare il decorso". "Purtroppo la mia stagione finisce qui", il commento di Donato, che veniva da uno straordinario esordio con 17,32 che lo vede l vertice del ranking europeo 2017 nella stagione proiettata sui Mondiali di Londra in agosto, per i quali dovrà dare forfait.