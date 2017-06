Ultima ora

13:29Charlie: Salvini, omicidio con Ue complice silente

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "'Volevamo portarlo a casa, fargli l'ultimo bagnetto e avvolgerlo in lenzuola in cui non aveva mai dormito... Volevamo morisse a casa sua, tra l'affetto di genitori, parenti e amici, non ce l'hanno permesso...' Ma come si fa??? È un omicidio con la complicità, anche questa volta, dell'Ue che tace. Da papà, un bacio al piccolo e un abbraccio fortissimo ai suoi coraggiosi genitori". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini riferendosi alla vicenda del piccolo Charlie.

13:29Migranti: mercoledì informativa Minniti alla Camera

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Mercoledì, alle 16:30, il ministro dell'Interno Marco Minniti terrà un'informativa urgente in Aula alla Camera sul caso dei migranti e sui passi annunciati dall'Italia in Ue. E' quanto si apprende da fonti parlamentari.

13:28Ferma condanna della Cina alla vendita di armi Usa a Taiwan

(ANSA) - PECHINO, 30 GIU - La Cina ha fermamente condannato l'accordo per la vendita di armi tra gli Usa e Taiwan. Il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Lu Kang, ha affermato che Washington dovrebbe immediatamente sospendere la vendita di armi ed evitare di danneggiare le relazioni con Pechino, perché l'accordo con Taiwan nuoce agli interessi e alla sicurezza della Cina ed è contrario all'impegno degli Usa di riconoscere 'una sola Cina'. Il contratto di armi, approvato ieri dal dipartimento di Stato Usa, ha un valore di 1,3 miliardi di dollari. Pechino considera Taiwan come parte del suo territorio e si è sempre opposta ad accordi di vendita di armi da altri Paesi.

13:25Londra:municipio suggerì di risparmiare su pannelli Grenfell

(ANSA) - LONDRA, 30 GIU - Il municipio londinese del ricco quartiere di Kensington e Chelsea, dove si trova la Grenfell Tower finita in fiamme, aveva esplicitamente suggerito di risparmiare sui pannelli isolanti applicati all'esterno dell'edificio popolare nel corso della ristrutturazione avvenuta l'anno scorso. Lo rivela il Times, che ha recuperato in una inchiesta giornalistica molti documenti che fanno emergere uno scandalo di proporzioni ancora più ampie di quanto si pensasse. Anche la Bbc sta conducendo in merito molte ricerche ed è arrivata ad affermare sul suo sito che è una pratica diffusa nelle amministrazioni locali quella di fare pressioni affinchè all'insegna del taglio dei costi vengano scelti certi tipi di materiali più economici.

13:23Terrorismo: Gb, donna arrestata ad aeroporto Heathrow

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Una donna è stata arrestata ieri sera all'aeroporto di Heathrow poichè sospettata di preparare "atti terroristici": lo ha reso noto la polizia, secondo quanto scrive il quotidiano Independent. La donna, di 21 anni, proveniente da un quartiere nord di Londra, dopo essere sbarcata da un volo da Istanbul poco dopo le 21:00 locali (le 22:00 in Italia). La polizia ha reso noto che l'arresto e' legato alla Siria e che la donna e' attualmente detenuta in un quartiere a sud di Londra. La sua abitazione e' stata perquisita.

13:23Turchia, giornalista Bbc respinto all’aeroporto di Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 30 GIU - Il giornalista della Bbc Jiyar Gol è stato fermato e interrogato per 5 ore dalla polizia turca al suo arrivo all'aeroporto di Istanbul e in seguito respinto dal Paese. Lo ha fatto sapere lo stesso reporter via Twitter, sostenendo che le ragioni del provvedimento sono le sue notizie pubblicate per la Bbc. Gol è stato fatto imbarcare su un volo per Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, dove si trovava per lavoro e da cui era giunto a Istanbul. Nei mesi scorsi, la Turchia aveva già respinto o espulso diversi giornalisti stranieri, mentre secondo l'Unione dei giornalisti locali almeno 159 reporter sono detenuti nel Paese. Le autorità di Ankara non hanno commentato l'episodio.

13:21Francia: è morta Simone Veil

(ANSA) - PARIGI, 30 GIU - E morta la prima presidente del Parlamento europeo e storica ministra francese, Simone Veil. Aveva 89 anni. "Mia madre è morta questa mattina al suo domicilio" ha annunciato il figlio, Jean Veil, ricordando che "avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 13 luglio". Con un orientamento politico di centro destra, Veil è stata una figura fondamentale nella storia della Quinta Repubblica. Sopravvissuta ai campi di concentramento, a lei si devono importanti lotte per i diritti delle donne.