15:27Tour: Sagan, non conosco il percorso ma punto a maglia verde

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Peter Sagan si affiderà all'istinto nel Tour de France, che partirà domani da Duesseldorf (Germania). Nulla di prestabilito, nessuna strategia da adottare, per il doppio campione del mondo su strada. Lo slovacco, interpellato sulle tappe che preferirebbe nella corsa francese, risponde secco: "Non conosco il percorso, so solo che domani disputeremo una cronometro. Dunque, non ho tappe o percorsi preferiti". "Nell'arco di una corsa possono esserci momenti positivi e altri meno - aggiunge l'iridato, che punta alla maglia verde della classifica a punti, anche per eguagliare il recordman Erik Zabel, che ne ha indossate sei a Parigi - ma tutto questo fa parte di una gara di tre settimane. Vincere la maglia verde della classifica a punti è sempre molto complicato, ma ci proverò ancora una volta".

15:26Siria, Isis espulso dalla regione di Aleppo

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 GIU - L'Isis è stato di fatto cacciato dalla regione di Aleppo, nel nord della Siria, dopo una presenza di più di tre anni. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui le forze governative siriane e le milizie ausiliarie hanno avuto la meglio contro le ultime forze jihadiste lungo la strada Khanaser-Ithriya-Tabqa a sud-est di Aleppo. Quest'area ha costituito nell'ultimo anno l'avamposto dell'Isis nella regione di Aleppo, quasi del tutto riconquistata, grazie anche al sostegno cruciale russo, dalle forze di Damasco. Come lo stesso Ondus precisa, l'Isis ha ancora una presenza a sud-est di Aleppo ma in distretti poco abitati e di fatto circondati dai governativi.

15:25Colpo mortaio da Siria, Israele centra postazione Assad

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GIU - Per la quarta volta questa settimana un proiettile lanciato dalla Siria è caduto nella parte israeliana delle Alture del Golan. Lo ha annunciato il portavoce militare aggiungendo che non ci sono vittime. In risposta al proiettile, ha aggiunto poco fa lo stesso portavoce, l'aviazione israeliana ha colpito poco fa la postazione militare dell'esercito di Assad che ha sparato il colpo di mortaio.

15:24Tennis: Wta Eastbourne, Wozniacki in finale

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Sarà tra la danese Caroline Wozniacki e la ceca Karolina Pliskova la finale del torneo Wta di Eastbourne(753.900 dollari di montepremi), in Inghilterra, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione su erba in vista di Wimbledon. Wozniacki ha battuto in semifinale per 6-2 3-6 7-5 la britannica Heather Watson mentre Pliskova ha approfittato del ritiro dell'altra britannica Johanna Konta che ha probabilmente accusato i postumi della caduta di ieri nel match dei quarti vinto contro la tedesca Angelique Kerber.

15:14Charlie: Salvini, omicidio con Ue complice silente

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Volevamo portarlo a casa, fargli l'ultimo bagnetto e avvolgerlo in lenzuola in cui non aveva mai dormito... Volevamo morisse a casa sua, tra l'affetto di genitori, parenti e amici, non ce l'hanno permesso..." Ma come si fa??? È un omicidio con la complicità, anche questa volta, dell'Ue che tace. Da papà, un bacio al piccolo e un abbraccio fortissimo ai suoi coraggiosi genitori". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini riferendosi alla vicenda del piccolo Charlie.

15:11Tensioni nel governo israeliano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GIU - I rappresentanti di 'Shas' e 'Torah Unita' partiti religiosi del governo di Benyamin Netanyahu hanno oggi lasciato "infuriati" una riunione di "emergenza" della coalizione per tentare una mediazione sulla legge che assicura il primato dell'ebraismo ortodosso sulle conversioni e il contestato accordo sugli spazi per le preghiere al Muro del Pianto. Provvedimenti questi fortemente osteggiati non solo dai movimenti, soprattutto Usa, dell'ebraismo liberal, ma anche da parte della stessa maggioranza, compresa l'Agenzia ebraica, e dall'opposizione di centro sinistra. Ieri l'Aipac, la lobby ebraica Usa ha ribadito al premier la sua netta opposizione alle decisioni prese sotto la spinta dei partiti religiosi. Oggi Netanyahu - prima di partire per Strasburgo per l'omaggio previsto all'ex cancelliere Kohl - ha proposto ai partiti religiosi, secondo i media, una dilazione di sei mesi per la legge. Ma i partiti religiosi hanno respinto la proposta, lasciando la riunione e facendo aggravare la crisi in corso.

15:03Tennis: Wimbledon, Bolelli qualificato

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Simone Bolelli conquista un posto nel tabellone principale del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione: nel turno decisivo delle qualificazioni - che si gioca tre set su cinque - in corso sui campi in erba di Roehampton, a Londra, il bolognese ha battuto per 6-2 6-3 6-2 il portoghese Pedro Sousa. Diventano così sette gli azzurri nel main draw.