17:08Migranti: Estonia, nessuna risposta a Italia a Tallin

(ANSA) - TALLIN, 30 GIU - Alla riunione informale dei ministri dell'interno Ue del prossimo 6-7 luglio a Tallin "non daremo nessuna risposta, ma ascolteremo dall'Italia quali sono stati i cambiamenti quest'ultima settimana" per vedere "come affrontare la questione della protezione delle frontiere, dei porti e le relazioni con la Libia". Così ha risposto a chi gli chiedeva quali soluzioni concrete sono in preparazione il ministro dell'interno estone Andres Anvelt, che guiderà i lavori dei colleghi Ue la prossima settimana.

17:03Francia: caso assistenti europarlamento, indagata Le Pen

(ANSA) - PARIGI, 30 GIU - Marine Le Pen è indagata per la vicenda degli assistenti al Parlamento europeo: è quanto si apprende al termine dell'interrogatorio della leader del Front National dal giudice Renaud Van Ruymbeke presso la procura finanziaria di Parigi.

17:02Lancio fumogeni Genoa-Chievo, denunciati 7 tifosi rossoblu

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Sono stati identificati e denunciati a distanza di due mesi esatti i sette tifosi del Genoa ritenuti responsabili del lancio di mortaretti, fumogeni e oggetti contundenti avvenuto durante la partita fra Genoa e Chievo, avvenimento che costrinse l'arbitro a sospendere per alcuni minuti la partita. Si tratta di sette giovani genovesi incensurati fra i 20 e i 25 anni quasi del tutto sconosciuti alle forze di polizia. Determinati per l'identificazione degli indagati (che agirono con il volto coperto) le immagini delle telecamere dello stadio. Gli accertamenti si sono conclusi stamane con la perquisizione delle sette abitazioni degli indagati in cui sono stati sequestrati gli abiti indossati il 30 aprile allo stadio ma anche sfollagente, mazze da baseball e tirapugni. Tutti indagati per la detenzione di lancio di materiale esplodenti durante una manifestazione pubblica, i sette ultrà si vedranno comminare il Daspo dal questore di Genova Sergio Bracco.

17:00Calcio: Atalanta, ufficializzato Eguelfi dall’Inter

(ANSA) - BERGAMO, 30 GIU - L'Atalanta, con una nota sul proprio sito web, ha comunicato l'acquisizione a titolo definitivo dall'Inter del terzino sinistro Fabio Eguelfi. Mancino naturale, classe 1995, il prodotto del settore giovanile interista rappresenta la possibile alternativa sulla corsia a Leonardo Spinazzola ed è reduce dalle esperienze in prestito con le maglie di Prato, Savona, Cremonese, di nuovo Prato e Pro Vercelli. Eguelfi, ex nazionale in Under 17 e Under 19, incontrò la sua nuova squadra da avversario nella doppia finale del campionato Berretti del 2013 vinta proprio dall'Atalanta: 1-0 per l'Inter a Zingonia, 4-1 per i bergamaschi guidati da Beppe Bergomi al Centro Sportivo Facchetti di Milano.

16:59Pd: Violante, Renzi candidi Gentiloni come premier

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Si deve riflettere sul ruolo dell'attuale presidente del consiglio. Se sta facendo bene qualcuno mi deve spiegare perché non può fare il candidato alla presidenza del Consiglio alle prossime elezioni, qual è la ragione. Io credo che Renzi sarebbe molto apprezzato se dicesse 'questo presidente del Consiglio ha fatto bene, io faccio un passo indietro e candido lui'. Credo che sarebbe una soluzione molto apprezzata dal popolo italiano". Lo ha detto l'ex presidente della Camera ed esponente del Pd Luciano Violante, intervistato da Valter Vecellio per Radio Radicale. L'intervista verrà trasmessa domenica mattina alle 11.

16:56Charlie: Renzi, serviva altra attenzione da Corte Strasburgo

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Non riesco a togliermi dalla testa il pensiero del piccolo Charlie. Mi fanno paura i social quando diventano curve da tifoseria con persone che sparano certezze e urlano, non cerco facili like. Ma condivido uno stato d'animo, più che uno status: il dolore di quei genitori e di quel bambino mi rimbomba in testa continuamente. Mi sembra insopportabile per noi, figuriamoci per quella povera famiglia che vive queste ore così. Perché la Corte Europea dei diritti umani (diritti?) non ha concesso la cura sperimentale in America? Perché non consentire alla scienza un ultimo tentativo? Facciamo proteste ovunque per qualsiasi cucciolo, e facciamo bene. E un piccolo cucciolo d'uomo non valeva un'attenzione diversa delle autorità europee? Per una volta ho più domande che risposte...". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi.

16:28Ippica: domani ‘Spritz Night’ a San Siro

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Tornano le corse in notturna all'ippodromo Snai San Siro. Domani andrà infatti in scena la prima edizione della 'Spritz Night', in cui lo show dei purosangue sarà accompagnato da arte, musica e un pizzico di mondanità nell'ultimo appuntamento del galoppo milanese prima della pausa estiva. Per una sera, l'ippodromo si trasformerà in location per il rito dell'aperitivo a base di spritz, con tre postazioni di food truck, la musica di uno speciale dj set e, dalle 20, le corse: sono in programma i 'Premi dell'Avvenire', trittico di corse dedicato ai cavalli giovani, ossia il Gran Premio d'Italia, il Premio De Montel e il Premio Mantovani. Nell'intervallo tra la seconda e la terza corsa - si legge in un comunicato - si terrà la sfilata d'onore di carrozze storiche che partirà ai piedi dell'imponente Cavallo di Leonardo e si snoderà all'interno di tutto l'impianto, seguita dalla premiazione del Primo Concorso Nazionale di Attacchi da Tradizione. La 'Spritz Night' verrà replicata il 2 settembre.