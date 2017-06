Ultima ora

18:56Calcio: Roma, Pellegrini ufficiale “è coronamento percorso”

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - E' ufficiale, Lorenzo Pellegrini è un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista romano torna in giallorosso dopo due stagioni al Sassuolo per la cifra di 10 milioni e ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza il 30 giugno 2022. "Tornare a Trigoria è una sensazione incredibile, era il mio obiettivo sin da quando sono andato al Sassuolo", ha dichiarato Pellegrini. "È il coronamento di un percorso di due anni. Un grazie va tutta la società della Roma e al direttore Monchi che mi è sempre stato vicino. Mi hanno fatto capire la loro voglia di ripartire anche da me".

18:52Calcio: Roma, Doumbia ceduto in prestito a Sporting Lisbona

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La Roma ha ceduto in prestito l'attaccante Seydou Doumbia allo Sporting Lisbona. L'ufficialità arriva dal profilo Twitter del club portoghese che dà il benvenuto al giocatore ivoriano, nell'ultimi anno in prestito al Basilea. Acquistato nella sessione invernale del 2015, Doumbia ha un contratto con la Roma fino a giugno 2019. Il contratto prevede il diritto di opzione da parte del club portoghese per l'acquisto dei diritti a titolo definitivo del giocatore.

18:50G7 Università: Manifesto, diffondere formazione e mobilità

(ANSA) - UDINE, 30 GIU - La convinzione che l'istruzione è "fondamentale per promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale", e quella superiore promuove "la partecipazione democratica nella vita sociale e la mobilità sociale"; un invito a favorire il ruolo dell'Alta formazione nelle nuove generazioni, soprattutto tra le donne e nei Paesi in via di sviluppo, anche tramite la mobilità internazionale, con un ruolo trainante delle istituzioni europee. Sono i punti principali del 'Manifesto' del G7 Università, approvato dai partecipanti all'incontro internazionale, conclusosi oggi a Udine. In quattro tavoli tematici, più di 250 esponenti dei maggiori Atenei mondiali dei sette Paesi più sviluppati, hanno declinato nel documento le richieste alle autorità politiche per il futuro del pianeta. Tra le proposte più innovative, rientra una sorta di "passaporto studentesco" che consenta di trasferire in ogni punto del globo il diritto all'istruzione e le competenze acquisite.

18:45Brasile: nuove proteste contro riforme lavoro e previdenza

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 30 GIU - Proteste, scontri e violenze contro le riforme del lavoro e della previdenza volute dal governo sono in corso stamane in città di 21 stati del Brasile, oltre che nel distretto federale. Quello che era annunciato come un nuovo sciopero generale contro l'esecutivo del presidente Michel Temer ha perso forza negli ultimi giorni, tanto che i sindacati confederali hanno deciso di ritirare la loro adesione, lasciando autonomia ad altre sigle. Il servizio di metropolitana risulta sospeso a Belo Horizonte e Brasilia, mentre funziona normalmente nella megalopoli di San Paolo. In altre regioni, come Rio de Janeiro, si registrano ingorghi per il blocco di alcune importanti strade di grande comunicazione come l'Avenida Brasil.

18:43Pili, nuovo carico di bombe da Sardegna per Arabia Saudita

(ANSA) - OLBIA, 30 GIU - "Un carico di bombe proveniente dallo stabilimento Rwm di Domusnovas, nel Sulcis, è partito ieri notte dal porto industriale di Olbia a bordo di una nave Moby con destinazione Arabia Saudita. Le armi sono arrivate scortate da carabinieri e vigili del fuoco". Lo denuncia il deputato Unidos Mauro Pili, che ha filmato e documentato tutto con una diretta su Facebook. "Tre tir anonimi, ma con una scorta di camionette di carabinieri e vigili del fuoco a proteggere il carico esplosivo - racconta il parlamentare sardo - hanno attraversato tutta la Sardegna, dall'estremo sud, Domusnovas, sino all'estremo nord, il porto industriale di Olbia, per caricare su una nave cargo della Moby oltre mille bombe destinate all'Arabia Saudita". "Il carico - spiega Pili - era composto da 1000 ordigni Mk83 e segue quelli dei giorni scorsi dal porto canale di Cagliari. Hanno agito con un fare furtivo - attacca il deputato - alla pari di chi consuma un reato grave: nascosti in un angolo del porto industriale, il più marginale del nord Sardegna. Un comportamento che conferma tutte le complicità del governo Gentiloni su questa operazione criminale". Il parlamentare è pronto a dare battaglia. "Si è trattato di un'operazione che segnalerò alla procura di Tempio - annuncia proprio perché si è trattato di un carico fuori legge per giunta su una nave civile".(ANSA).

18:38Addio a Kohl a Strasburgo, polemiche

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - La cerimonia funebre a Strasburgo per Helmut Kohl "è un modo per lodare il suo lavoro come patriota europeo e patriota tedesco", due aspetti che "non sono mai entrati in contrasto" tra loro. Così ha risposto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker alle polemiche sull'evento organizzato per domani dalle istituzioni Ue in omaggio all'ex cancelliere tedesco. "E' un cittadino onorario dell'Unione europea, come Delors", ha aggiunto, "è sempre stato molto energico a favore dell'allargamento a Est, il quale non avrebbe avuto luogo se non fosse stato per lui".

18:38Ergastolano in semilibertà non si presenta a lavoro

(ANSA) - CUNEO, 30 GIU - Da questa mattina, quando ha lasciato il carcere di Fossano, non si hanno notizie di Giuseppe Mastini, ergastolano 57enne noto col nome di Johnny lo Zingaro. In semilibertà, non si è presentato al lavoro a Cairo Montenotte (Savona). Le forze dell'ordine hanno iniziato a cercarlo, benché il reato di evasione scatti formalmente solo in serata. Numerosi i reati a carico dell'uomo, finito anche nell'inchiesta per la morte di Pasolini. All'uomo sono dedicati anche un film e una canzone. In licenza premio dal carcere, nel 1987, Mastini fu protagonista di sanguinose scorribande che si conclusero con la sua cattura e la condanna nel 1989 all'ergastolo. Detenuto a Fossano da alcuni anni, non si è presentato al lavoro alla scola di polizia penitenziaria di Cario Montenotte. "Chiediamo l'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare - è la richiesta del sindacato Osapp - che faccia luce su disfunzioni e sprechi dell'attuale politica penitenziaria".