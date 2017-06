Ultima ora

20:28Balcani: parlamentari Ince chiedono più forte presenza Ue

(ANSA) - TRIESTE, 30 GIU - C'è "l'esigenza di una più autorevole politica comunitaria per i Balcani occidentali". Le delegazioni parlamentari di Austria e Italia presso l'Ince (Iniziativa Centro Europea) hanno inviato una lettera congiunta ai ministri degli Esteri di Austria, Francia, Germania e Italia, i paesi del processo di Berlino. Il testo è stato spedito nell'approssimarsi del Summit di Trieste del 12 luglio, in cui i ministri degli Esteri dei quattro paesi si concentreranno sui Balcani occidentali. I parlamentari italiani Lodovico Sonego, Luis Orellana e Tamara Blazina hanno presentato la lettera OGGI in una conferenza stampa nel quartier generale Ince di Trieste. Le due delegazioni propongono "una più autorevole politica comunitaria per i Balcani Occidentali di modo tale che mentre quei Paesi sono impegnati nella completa implementazione delle riforme necessarie alla membership europea l'Europa manifesti in ogni caso la sua presenza a sostegno di quelle comunità".

20:28Migranti: Pinotti, livello non è più sostenibile

(ANSA) - Ischia (Napoli), 30 GIU - L'Italia non "viene meno alle sue tradizioni di accoglienza ma c'è un livello che non più sostenibile. Non è più possibile da parte dell'Europa rispondere con delle pacche sulle spalle". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, intervenendo al premio internazionale di giornalismo in corso a Ischia. "Siamo contenti delle buone parole ma noi aspettiamo dei fatti concreti", ha aggiunto ancora il ministro.

20:25Libano: kamikaze al confine, muore una bimba

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 GIU - Attentati suicidi sono stati compiuti oggi al confine tra Siria e Libano contro militari dell'esercito libanese. Secondo l'agenzia nazionale libanese Nna, sette soldati sono stati feriti e una bambina è stata uccisa. I cinque kamikaze hanno preso di mira le pattuglie di militari in due diversi campi - Nawwar e Qariya - del distretto frontaliero di Arsal, nella valle orientale della Bekaa.

20:21Calcio: nozze Messi, anche Shakira e Piquè a Rosario

(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 GIU - E' la coppia più attesa, ed è già a Rosario. Gerard Piquè e Shakira si trovano nella città argentina, dove fra qualche ora Leo Messi sposerà la fidanzata della vita, Antonela Roccuzzo. Provenienti dalle Bahamas, dove hanno trascorso qualche giorno di vacanze, prima di atterrare a Rosario Piquè e Shakira hanno fatto una scala a Barranquilla, la città della cantante pop colombiana. Come i tanti ospiti giunti negli ultimi giorni nella città argentina la coppia è stata subito portata tra forti misure di sicurezza nel City Hotel dove si svolgeranno il matrimonio e la festa con 260 persone, molte delle quali personalità del mondo del calcio o amici della coppia, entrambi nati a Rosario. Come ha osservato il quotidiano Clarin, al mega-party parteciperanno giocatori con un valore pari a circa 2,5 miliardi di dollari, tenendo conto la 'quotazione' (clausola di rescissione oppure valore di mercato) non solo di Messi ma anche appunto dei tanti calciatori che faranno festa insieme a Leo e Antonela.

20:19‘Ndrangheta: condannati Saverio e Rocco Dominello

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Si è concluso a Torino con 13 condanne, tra i 3 e i 15 anni di reclusione il processo Alto Piemonte sulle infiltrazioni della 'Ndrangheta nel Nord Ovest Condannati anche Saverio Dominello (12 anni e 1 mese) e il figlio Rocco (7 anni e 9 mesi), capo ultrà della Juventus accusato di avere permesso alla 'ndrangheta di inserirsi nel business del bagarinaggio. Assolto Fabio Germani, tifoso bianconero accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. L'accusa aveva chiesto un totale di 112 anni di carcere. "Una pena esagerata, faremo appello", commentano i difensori di Rocco Dominello, Ivano Chiesa e Domenico Putrino. "Non c'era nessuna prova per condannarlo, né per l'associazione mafiosa né per il tentato omicidio, per il quale il padre si era preso tutta la responsabilità". Soddisfatto Michele Galasso, avvocato di Germani. "Lui si giocava la vita - commenta il legale - È stato massacrato, ma ora la verità è venuta fuori".

20:17Migranti: tensioni a manifestazione #Stop Invasione Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GIU - Insulti e qualche momento di tensione, oggi pomeriggio a Cagliari, durante la manifestazione organizzata dal Movimento Sociale Sardo "#Stop invasione" contro l'arrivo di migranti in Italia e in particolare in Sardegna. Una cinquantina di persone si è radunata in piazza Repubblica per la partenza del corteo: contemporaneamente un gruppo di antagonisti antifascisti, circa 60, ha preparato una contro manifestazione. I due gruppi si sono fronteggiati, insultandosi. La situazione è stata costantemente tenuta sotto controllo dal cordone di sicurezza formato da polizia, carabinieri e guardia di finanza in tenuta antisommossa. Tre manifestanti sono venuti alle mani ma stati subito bloccati dalle forze dell'ordine. Il corteo ha attraversato diverse strade della città: da piazza Repubblica a via Dante, quindi via XX Settembre, via Sonnino e via Roma, raggiungendo il palazzo del Consiglio regionale dove la protesta si è conclusa senza ulteriori frizioni. (ANSA).

19:48Incendio Londra: si dimette leader consiglio locale

(ANSA) - LONDRA, 30 GIU - Il leader del consiglio locale del municipio di Kensington and Chelsea Council, Nick Paget-Brown, ha annunciato oggi le sue dimissioni per le polemiche che lo hanno coinvolto a proposito delle negligenze e delle omissioni sfociate nel tragico incendio della Grenfell Tower di Londra, costato la vita ad almeno 80 persone. Il consiglio é nominalmente titolare della proprietà dell'edificio. Paget-Brown era stato personalmente attaccato oggi dal sindaco laburista della capitale, Sadiq Khan, che gli aveva imputato di non avere più la fiducia della gente. E criticato anche dal governo Tory, partito di cui fa parte, dopo aver bruscamente interrotto ieri una riunione con familiari delle vittime del disastro a causa della presenza dei media.