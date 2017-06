Ultima ora

22:17Palermo: verso scadenza closing, si teme flop

(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - A poche ore dall'annunciata scadenza del closing, secondo indiscrezioni, non sarebbe stato trovato l'accordo per il passaggio di proprietà del Palermo calcio tra Maurizio Zamparini e la società anglo-americana indicata dal presidente della squadra rosanero Paul Baccaglini.

21:52Calcio: Inter, quattro cessioni per il fair play finanziario

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Altre quattro cessioni per rientrare nei parametri del fair play finanziario: l'Inter ha ufficializzato le cessioni a titolo definitivo dei giovani Fabio Eguelfi all'Atalanta, Andrew Gravillon al Benevento, Federico Dimarco al Sion e Gianluca Caprari alla Sampdoria. Quattro operazioni che, insieme al trasferimento di Ever Banega al Siviglia, permettono all'Inter di avvicinarsi ai 30 milioni di euro di plusvalenza necessari per rispettare gli accordi con l'Uefa. Le cessioni dei quattro permettono quindi al club nerazzurro di non dover vendere i big, a partire da Ivan Perisic, che piace al Manchester United. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno probabilmente ufficializzati alcuni acquisti tra cui quello di Milan Skriniar dalla Sampdoria, che ha già svolto le visite mediche; trattativa che rientra nell'affare di Caprari ceduto ai blucerchiati.

21:42Giornalismo: seconda giornata XXXVIII edizione Premio Ischia

(ANSA) - ISCHIA, 30 GIU - Alla presenza del ministro della Difesa, Roberta Pinotti, si sono svolti i lavori della seconda giornata del premio Ischia internazionale di giornalismo, giunto quest'anno alla XXXVIII edizione. Il premio Ischia è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Campania, dalla Camera di Commercio di Napoli e dalla Siae. Si svolge in collaborazione con Tisanoreica, British American Tobacco, Associazione Italiana Sommelier, Distilleria Bottega. Con il contributo dell'Istituto Credito Sportivo, Aci, Poste Vita, Menarini, Società italiana per Condotte d'acqua, Aeroporti di Roma, Coca-Cola Italia e Terna.

20:28Balcani: parlamentari Ince chiedono più forte presenza Ue

(ANSA) - TRIESTE, 30 GIU - C'è "l'esigenza di una più autorevole politica comunitaria per i Balcani occidentali". Le delegazioni parlamentari di Austria e Italia presso l'Ince (Iniziativa Centro Europea) hanno inviato una lettera congiunta ai ministri degli Esteri di Austria, Francia, Germania e Italia, i paesi del processo di Berlino. Il testo è stato spedito nell'approssimarsi del Summit di Trieste del 12 luglio, in cui i ministri degli Esteri dei quattro paesi si concentreranno sui Balcani occidentali. I parlamentari italiani Lodovico Sonego, Luis Orellana e Tamara Blazina hanno presentato la lettera OGGI in una conferenza stampa nel quartier generale Ince di Trieste. Le due delegazioni propongono "una più autorevole politica comunitaria per i Balcani Occidentali di modo tale che mentre quei Paesi sono impegnati nella completa implementazione delle riforme necessarie alla membership europea l'Europa manifesti in ogni caso la sua presenza a sostegno di quelle comunità".

20:28Migranti: Pinotti, livello non è più sostenibile

(ANSA) - Ischia (Napoli), 30 GIU - L'Italia non "viene meno alle sue tradizioni di accoglienza ma c'è un livello che non più sostenibile. Non è più possibile da parte dell'Europa rispondere con delle pacche sulle spalle". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, intervenendo al premio internazionale di giornalismo in corso a Ischia. "Siamo contenti delle buone parole ma noi aspettiamo dei fatti concreti", ha aggiunto ancora il ministro.

20:25Libano: kamikaze al confine, muore una bimba

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 GIU - Attentati suicidi sono stati compiuti oggi al confine tra Siria e Libano contro militari dell'esercito libanese. Secondo l'agenzia nazionale libanese Nna, sette soldati sono stati feriti e una bambina è stata uccisa. I cinque kamikaze hanno preso di mira le pattuglie di militari in due diversi campi - Nawwar e Qariya - del distretto frontaliero di Arsal, nella valle orientale della Bekaa.

20:21Calcio: nozze Messi, anche Shakira e Piquè a Rosario

(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 GIU - E' la coppia più attesa, ed è già a Rosario. Gerard Piquè e Shakira si trovano nella città argentina, dove fra qualche ora Leo Messi sposerà la fidanzata della vita, Antonela Roccuzzo. Provenienti dalle Bahamas, dove hanno trascorso qualche giorno di vacanze, prima di atterrare a Rosario Piquè e Shakira hanno fatto una scala a Barranquilla, la città della cantante pop colombiana. Come i tanti ospiti giunti negli ultimi giorni nella città argentina la coppia è stata subito portata tra forti misure di sicurezza nel City Hotel dove si svolgeranno il matrimonio e la festa con 260 persone, molte delle quali personalità del mondo del calcio o amici della coppia, entrambi nati a Rosario. Come ha osservato il quotidiano Clarin, al mega-party parteciperanno giocatori con un valore pari a circa 2,5 miliardi di dollari, tenendo conto la 'quotazione' (clausola di rescissione oppure valore di mercato) non solo di Messi ma anche appunto dei tanti calciatori che faranno festa insieme a Leo e Antonela.