Ultima ora

23:58Calcio: Euro U21, la Germania batte la Spagna ed è campione

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La Germania batte la Spagna di misura e vince il suo secondo titolo di campione d'Europa Under 21: 1-0 il risultato della finale davanti ai 14mila spettatori del Comunale di Cracovia. Il gol decisivo è stato segnato al 40' pt da Weiser che di testa, in torsione, ha deviato un cross di Toljan beffando con un pallonetto il portiere Kepa. In precedenza, al 7', Meyer aveva colpito un palo. Dopo i primi 45 minuti di marca tedesca, nella ripresa la Spagna ha imbastito una reazione che, tuttavia, non ha prodotto molto più di un paio di tiri dalla distanza (13' Niguez e 27' Dani Ceballos). La Germania, peraltro, ha avuto altrettante chance per raddoppiare. Il torneo è stato dunque vinto dalla squadra che era passata alle semifinali come migliore seconda e che, nel girone, aveva subìto la sua unica sconfitta per mano dell'Italia. Italia che, a sua volta, era poi stata eliminata dalla Spagna. Momento d'oro, quindi, per la Germania, la cui Nazionale maggiore domenica sfiderà il Cile nella finale di Confederations Cup.

23:09Sparatoria ospedale Bronx: Cnn,donna morta accanto sparatore

(ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - E' di almeno due morto e cinque feriti l'ultimo bilancio della sparatoria nel Lebanon Hospital del Bronx, a New York. Il corpo senza vita di una donna è stato trovato accanto a quello dell'uomo considerato l'autore della sparatoria, Henry Bello, medico afroamericano specializzato in medicina della famiglia ed ex dipendente dello stesso ospedale, che, secondo le prime informazioni, si sarebbe suicidato. Armato di un M16 nascosto sotto al camice, l'uomo, forse un medico, ha sparato su alcune persone barricandosi nell'ospedale, prima di darsi alla fuga.

22:50Ex dipendente spara e ferisce in ospedale Bronx, ucciso

(ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - Sparatoria in un ospedale del Bronx con diverse persone colpite da un ex dipendente, che si è poi dato alla fuga ma è stato ucciso. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo che ha cominciato a sparare all'interno dell'ospedale, ferendo dalle 4 alle 6 persone. Secondo le prime notizie, l'uomo è entrato con un camice bianco e armato di un fucile d'assalto M16. L'attacco sarebbe avvenuto tra il 16/mo e il 17/mo piano fa sapere la polizia, che rende noto anche che l'aggressore è un ex dipendente dello stesso ospedale, forse un medico, che dopo aver colpito si è dato alla fuga. Il presidente Donald Trump è stato informato. L'aggressore è stato quindi raggiunto e ucciso. L'ospedale, nato 120 anni fa, a circa due chilometri e mezzo a nord dell'attuale Yankee Stadium, ha circa 1000 posti letto e il suo pronto soccorso è uno dei più affollati della città.

22:36Charlie: Papa, difendere la vita soprattutto nella malattia

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 30 GIU - "Difendere la vita umana, soprattutto quando è ferita dalla malattia, è un impegno d'amore che Dio affida ad ogni uomo". E' il tweet diffuso questa sera da Papa Francesco in cui, senza citarla esplicitamente, fa chiaro riferimento alla vicenda del piccolo Charlie Gard.

22:17Palermo: verso scadenza closing, si teme flop

(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - A poche ore dall'annunciata scadenza del closing, secondo indiscrezioni, non sarebbe stato trovato l'accordo per il passaggio di proprietà del Palermo calcio tra Maurizio Zamparini e la società anglo-americana indicata dal presidente della squadra rosanero Paul Baccaglini.

21:52Calcio: Inter, quattro cessioni per il fair play finanziario

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Altre quattro cessioni per rientrare nei parametri del fair play finanziario: l'Inter ha ufficializzato le cessioni a titolo definitivo dei giovani Fabio Eguelfi all'Atalanta, Andrew Gravillon al Benevento, Federico Dimarco al Sion e Gianluca Caprari alla Sampdoria. Quattro operazioni che, insieme al trasferimento di Ever Banega al Siviglia, permettono all'Inter di avvicinarsi ai 30 milioni di euro di plusvalenza necessari per rispettare gli accordi con l'Uefa. Le cessioni dei quattro permettono quindi al club nerazzurro di non dover vendere i big, a partire da Ivan Perisic, che piace al Manchester United. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno probabilmente ufficializzati alcuni acquisti tra cui quello di Milan Skriniar dalla Sampdoria, che ha già svolto le visite mediche; trattativa che rientra nell'affare di Caprari ceduto ai blucerchiati.

21:42Giornalismo: seconda giornata XXXVIII edizione Premio Ischia

(ANSA) - ISCHIA, 30 GIU - Alla presenza del ministro della Difesa, Roberta Pinotti, si sono svolti i lavori della seconda giornata del premio Ischia internazionale di giornalismo, giunto quest'anno alla XXXVIII edizione. Il premio Ischia è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Campania, dalla Camera di Commercio di Napoli e dalla Siae. Si svolge in collaborazione con Tisanoreica, British American Tobacco, Associazione Italiana Sommelier, Distilleria Bottega. Con il contributo dell'Istituto Credito Sportivo, Aci, Poste Vita, Menarini, Società italiana per Condotte d'acqua, Aeroporti di Roma, Coca-Cola Italia e Terna.