13:49Calcio: Cagliari, è ufficiale parte Murru e arriva Cigarini

(ANSA) - CAGLIARI, 1 LUG - Conto alla rovescia per il ritiro precampionato del Cagliari, in programma tra una settimana. E ora arriva anche l'ufficialità per le due operazioni con la Sampdoria: il centrocampista Luca Cigarini, 1986, ha firmato sino al 2019. Mentre è definitivo l'addio di Nicola Murru: vestirà la maglia blucerchiata dopo una carriera solo rossoblù. Il difensore esterno mancino è infatti cresciuto nel Cagliari e si è guadagnato un posto nella storia del club quando, all'Olimpico contro la Lazio, ha indossato la fascia di capitano a 21 anni, il più giovane in quasi un secolo di vita del sodalizio sardo. Dal sito ufficiale un saluto affettuoso: "Tiferemo sempre per te". Ufficializzata anche la firma di un lungo contratto, sino al 2022, con il difensore Senna Miangue, 1997, acquistato definitivamente dall'Inter dopo l'ultima stagione in rossoblù. Club e allenatore punteranno su di lui per la fascia sinistra lasciata scoperta dalla partenza di Murru.(ANSA).

13:34Calcio: Udinese, arriva Ingelsson dalla Svezia

(ANSA) - UDINE, 1 LUG - Svante Ingelsson, centrocampista svedese classe 1998, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il club friulano ha comunicato di averne acquisito le prestazioni sportive dalla formazione svedese Kalmar FF. Ingelsson ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Nato a Kalmar, è cresciuto nella formazione locale, che milita in Allsvenskan, il massimo campionato svedese. Dal 2015 ha esordito in Prima Squadra a 17 anni. Ha collezionato 26 presenze con la maglia biancorossa, segnando il suo primo gol da professionista il 27 maggio di quest'anno contro il GIF Sundsvall. Ingelsson è stato selezionato dai commissari tecnici svedesi nelle selezioni Under 17 e 19.

13:29Calcio: Marusic, Lazio tra i migliori club

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Ho scelto la Lazio perché è uno dei migliori club in Italia. Tutti sanno che tipo di squadra sia quella biancoceleste: può vantare tifosi fantastici e, in questa stagione, disputerà l'Europa League". Sono le prime parole di Adam Marusic da giocatore della Lazio. Il nuovo acquisto biancoceleste ha rilasciato una breve intervista all'emittente ufficiale del club: "Nell'ultima annata all'Oostende - ha specificato Marusic - sono stato utilizzato come esterno alto e basso in entrambe le corsie, ma io sento di essere un terzino destro".

13:25Terremoto: Marini, visite a Castelluccio sono ripartenza

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 1 LUG - "La fioritura è un simbolo di Norcia, di Castelluccio e dell'Italia intera e la decisione assunta dal Comune di anticipare la visita alla piana e al borgo con il servizio navetta è da apprezzare nell'ottica di valorizzazione e ripartenza di tutta la Valnerina": a dirlo, all'ANSA, Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria. "Che i costi della navetta siano a carico dei turisti - ha detto ancora Marini - mi sembra una decisione ovvia. E' impensabile che fossero a carico delle casse comunali". L'8 luglio sarà riaperta a tutti la provinciale 477 e "per questo voglio sottolineare come sia stato rispettato l'impegno assunto dalla Provincia di Perugia verso le istituzioni", ha detto ancora Marini. (ANSA).

13:15Calcio: Zamparini, trovato persone per ripartire

(ANSA) - PALERMO, 1 LUG - "Negli accordi di febbraio si parlava di 150 milioni di euro, dei quali 40 nel club e 110 per gli impianti sportivi. Malgrado quello che dice la stampa odierna, ieri l'accordo non è stato concluso non per la valutazione del valore del club, ma perché mancano tutti gli altri presupposti di garanzia per i tifosi e la città". Lo dice il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, parlando del closing per la cessione del Palermo alla società indicata da Paul Baccaglini. "Apprezzo l'intervento del sindaco Orlando, e mi metto a sua disposizione - prosegue - invitandolo a fare da garante di una operazione trasparente a tutela della città, rimettendo alla sua attenzione tutti i documenti necessari in mie mani. Penso con soddisfazione di aver trovato le persone giuste per ripartire, penso che abbandonare la società a se stessa sarebbe un delitto nei confronti della città di cui sono con orgoglio cittadino onorario: se lasciassi nelle mani di gente senza competenza sarebbe la rovina".

13:04Calcio: Atalanta, Percassi “difficile il ritorno di De Roon”

(ANSA) - BERGAMO, 1 LUG - "De Roon? Difficile, molto difficile". Così Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, sul ritorno del centrocampista olandese classe '91 venduto la scorsa estate agli inglesi: "Abbiamo registrato resistenze da parte della sua società di appartenenza -dice il presidente. Sul rinnovo e l'adeguamento di Gomez, invece, devo essere ottimista per forza". Per l'argentino pronti 1,8 milioni e prolungamento di almeno un anno fino al 2021, mentre Conti ormai è virtualmente milanista: "La volontà del ragazzo è di andare via, con la controparte siamo in fase di aggiornamenti" taglia corto Percassi. Che rimarca il buon lavoro in sede di mercato del suo staff: "Stiamo allestendo un organico competitivo con giocatori forti, servono solo gli ultimi ritocchi. Ci sono giovani come Mancini, preso dal Perugia, che hanno un futuro e ampi margini di miglioramento con un tecnico come Gasperini. Con l'Europa League ci toccherà giocare ogni tre giorni, per un club di provincia come noi siamo serve un necessario adattamento".

12:51Calcio: Atalanta, partnership con UBI Banca

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Accordo triennale di partnership tra il Gruppo UBI Banca e l'Atalanta. La partnership, presentata dal presidente del Consiglio di Sorveglianza della banca, Andrea Moltrasio e dal presidente di Atalanta, Antonio Percassi, prevede, tra l'altro, corsi di educazione finanziaria per gli atleti delle giovanili. "L'Atalanta - ha detto Moltrasio - è la massima espressione di quanto nello sport si può raggiungere in termini di risultato. Uno stimolo a diffonderne la cultura anche presso le numerose associazioni non professionistiche e giovanili". "Siamo onorati che un Gruppo così importante entri a far parte del Mondo Atalanta - ha detto Percassi -. UBI Banca opera in tutta Italia ma è fortemente radicata sul territorio bergamasco e da sempre attenta ai giovani e al mondo dello sport. Per l'Atalanta è di fondamentale importanza insegnare ai più piccoli cosa siano il sacrificio e la corretta cultura sportiva". L'accordo prevede, tra l'altro, carte di credito targate Atalanta. (ANSA).