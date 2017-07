Ultima ora

18:29‘Canada Day’, auguri di Trump a Trudeau

(ANSA) - WASHINGTON, 1 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto gli auguri ai vicini canadesi per il 'Canada Day' - anniversario della fondazione del Paese che quest'anno segna i suoi 150 anni - e in particolare al suo "nuovo amico" Justin Trudeau. Su Twitter ha scritto: "Buon Canada Day a tutto il grande popolo canadese e al vostro primo ministro e e mio nuovo amico @JustinTrudeau. #Canada150", si legge.

18:22Pamplona, animalisti difendono i tori

(ANSA) - MADRID, 1 LUG - I due 'eserciti' sono pronti, la nuova 'guerra della corrida' andrà in scena dalla settimana prossima nello scenario storico dei San Fermines di Pamplona, resi famosi in tutto il pianeta da Ernest Hemingway. Gli animalisti hanno occupato questo pomeriggio il centro della città navarrese cantando e ballando, dietro un grande striscione con un toro stilizzato e la scritta "Non lasciarmi solo!". I sondaggi indicano che l'amore per la tauromachia, una tradizione secolare considerata parte del dna culturale del paese è in calo in Spagna. Il 58% della popolazione sarebbe pronto a rinunciare alla corrida, gli aficionados incondizionati sarebbero solo il 19%. Ma 'los toros' rimangono molto popolari nell'estate spagnola. Quasi in ogni paesino gli encierros, le corse con i tori, e corride attirano centinaia di migliaia di spettatori, molti stranieri. Secondo l'Università di Extremadura il settore porta 1,6 miliardi di euro, circa lo 0,6% del Pil, e 200mila posti di lavoro.

18:22Calcio: ufficiale, Paredes dalla Roma allo Zenit

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Leandro Paredes passa ufficialmente allo Zenit di San Pietroburgo, allenato da Roberto Mancini. Lo rende noto la Roma in un comunicato ufficiale di Borsa. Per il trasferimento del centrocampista argentino il club giallorosso incasserà 23 milioni più un bonus fino a un massimo di altri 4, legato al raggiungimento da parte del club russo e del calciatore di determinati obiettivi sportivi.

18:13MotoGp: l’amarezza di Dovizioso

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - "Non sono per niente soddisfatto delle mie qualifiche e partire in decima posizione al Sachsenring non è il massimo". Esprime così la sua amarezza Andrea Dovizioso (Ducati), capofila del Mondiale di MotoGp, ma oggi solo decimo nelle qualifiche ufficiali al Sachsenring. "Stranamente oggi non siamo riusciti a gestire la situazione nel migliore dei modi - fa sapere il pilota romagnolo - ed è successo l'opposto di ieri, quando avevamo fatto 25 giri sul bagnato senza nessun calo di prestazioni delle gomme, ma era solo una questione di feeling sull'anteriore. Oggi invece dopo quattro giri in Q2 abbiamo finito la gomma posteriore e quando ho deciso di spingere non avevo più grip e non sono riuscito a fare un buon tempo. Peccato - conclude - ma anche Rossi e Vinales sono vicino a me sulla griglia e quindi spero che saremo in grado di recuperare in gara".

18:13Inni Germania e Ue per salutare Kohl

(ANSA) - BRUXELLES, 1 LUG - Con l'inno tedesco e l'inno alla gioia di Beethoven, eseguiti dall'orchestra dell'Università di Strasburgo, si è conclusa al Parlamento europeo a Strasburgo la cerimonia funebre in onore di dell'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl. Otto militari del 'Wachbataillon' tedesco hanno quindi portato il feretro fuori dall'emiciclo. La salma di Kohl rientrerà ora in Germania, dove si terrà stasera una seconda cerimonia religiosa, con la messa nella cattedrale di Spira.

18:07Calcio: Deulofeu, resto al Barcellona

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Gerard Deulofeu si toglie dal mercato: "Sono molto felice di essere tornato al Barca. Sono ambizioso e voglio giocare con i migliori. Sicuramente quest'anno giocherò qui con l'obiettivo di conquistarmi un posto da titolare", ha spiegato il giocatore spagnolo (negli ultimi sei mesi in prestito al Milan) - appena riscattato dal club blaugrana che ha esercitato il diritto di riacquisto dall'Everton per 12 milioni - a Cadena Cope aggiungendo di aver saputo "già prima dell'Europeo che il Barcellona avrebbe esercitato la recompra. Amo stare a Barcellona, qua c'è la mia casa e sono felice di essere tornato. E 'stato un peccato non avere una possibilità prima ma ora sono tornato. Spero di iniziare il prima possibile".

17:57Pisapia: D’Alema,grande successo per riaprire partita con Pd

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - "Serve una grande affermazione elettorale, un grande successo, in modo da riaprire la partita con il Pd. E' questo il senso della nostra mobilitazione". Lo afferma l'ex premier Massimo D'Alema, arrivando a Piazza SS. Apostoli, ormai gremita.