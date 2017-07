Ultima ora

22:17Violenza sessuale: palpeggiò 3 donne, arrestato viceprefetto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 1 LUG - I carabinieri hanno arrestato un viceprefetto, Antonio Contarino, di Reggio Calabria, sposato con due figlie, in attesa di incarico, con l'accusa di violenza sessuale. L'arresto é stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica. Gli episodi contestati sono due e risalgono al 2015, quando Contarino era commissario prefettizio nel Comune di Bagnara. Il funzionario aveva ricevuto nel suo ufficio due donne che gli si erano rivolte per avere un sussidio. Contarino, dopo averle rassicurate riguardo le loro richieste, accompagnandole verso l'uscita le palpeggiò entrambe nelle parti intime. Nel secondo caso il viceprefetto, nell'andare a riscuotere l'affitto di uno studio professionale ubicato in un immobile di sua proprietà, si avvinghiò alla sua inquilina e le palpò il seno. In quell'occasione la vittima ebbe la forza di reagire e, dopo avergli dato uno schiaffo, lo cacciò dallo studio.

21:33Sparano a ex pentito, 15enne ferito per sbaglio a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 1 LUG - Un giovane di 15 anni è stato ferito alla natica sinistra da un colpo d'arma da fuoco sparato durante un agguato scattato a Napoli con l'obiettivo di colpire un ex collaboratore di giustizia. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in piazza Tafuri, nella zona di Marianella. Il ragazzino stava giocando a pallone mentre l'ex collaboratore di giustizia, a piedi, stava passando in piazza. In quel momento sono entrate in azione due persone in sella a uno scooter che hanno sparato un colpo di pistola contro l'ex pentito. Il proiettile, però, ha mancato l'obiettivo ed ha colpito il giovane che stava giocando con degli amici. L'ex pentito, illeso, è fuggito nella stazione dei carabinieri di Marianella. Tanta la paura tra la gente presente in quel momento nella piazza. Il giovane è stato soccorso e trasportato nell'ospedale S. Giovanni Bosco: le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Sull'accaduto indagano i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Vomero e della stazione di Marianella.

21:09Calcio: Nazionale SocialStars in campo per il Centro Italia

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - La Nazionale SocialStars, promossa da Greater fool media e formata dalle giovanissime star della rete, riunite per raccogliere fondi a favore delle popolazioni del Centritalia colpite dal terremoto, ha esordito in grande stile in un triangolare disputato nello stadio Tre Fontane, a Roma. In una sfida amichevole, presentata da Janet De Nardis, fondatrice e direttrice del Roma web fest, sono scese in campo anche la Rappresentativa dei terremotati, guidata dal sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, e la squadra dell'Assocentauri. Alla fine ha vinto la Nazionale social, ma il risultato contava poco. Il pubblico ha ballato sulle note del brano 'Mooseca' di Enrico Papi, ospite speciale dell'evento. Trasformare il 'Like' virtuale in un contributo concreto a favore di una giusta causa: è la missione dell'evento romano.

21:04Palio Siena: cavallo ‘scosso’ Aquila vince prova generale

(ANSA) - SIENA, 1 LUG - E' stata la contrada dell'Aquila con il cavallo scosso Renalzos a vincere la prova generale del Palio di Siena in vista della carriera di domani 2 luglio. All'uscita dai canapi buona la partenza di Onda, Giraffa e Leocorno, che ha preso la testa della corsa fino al termine del primo giro quando è passata in prima posizione la Pantera. Alla seconda curva del Casato il fantino dell'Aquila Carlo Sanna, detto Brigante, è caduto mentre si trovava in seconda posizione. Ma poi il cavallo scosso (senza fantino) Renalzos ha preso la prima posizione mantenendola fino al termine della prova.

21:04Terremoto: sfollati prendono possesso casette Pescara Tronto

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 1 LUG - Hanno preso possesso "praticamente tutti" i circa 60 sfollati delle 26 casette di Pescara del Tronto, la prima area pronta nelle Marche ad accogliere i terremotati. "C'è tutto - dice il vice sindaco Michele Franchi -, gli allacci sono fatti", resta da definire qualche aspetto contrattuale ma il più è fatto. Per chi ha preso le chiavi, il Cas (contributo di autonoma sistemazione) e l'ospitalità presso le strutture ricettive scadono il 5 luglio. All'atto del sorteggio delle Sae per la posizione c'erano state tensioni e malumori. Ma ora, secondo Franchi "la gente è contenta. Questo è un segnale di speranza per il futuro. Chiediamo alla Protezione civile e alla Regione Marche di fare in fretta anche per le altre aree delle Sae. Vogliamo tornare ad Arquata, la nostra vita è qui". Il Comune ha fatto da tramite con l'azienda che ha realizzato le casette e che ha offerto anche l'assistenza di un idraulico e un elettricista in caso di necessità di ulteriori interventi sugli impianti. Le Sae sono di tre dimensioni diverse a seconda dei componenti del nucleo familiare che le abiterà: tre da 80 mq, 11 da 60 mq, 12 da 40 mq. e di tre colori diversi: salmone, azzurro, giallo. Sono completamente arredate e fornite di Tv e scaldabagno.

21:02Usa: il silenzio di Ivanka sui tweet di Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 1 LUG - Ivanka Trump si professa paladina dei diritti delle donne. Un impegno che ha dichiarato di voler esercitare anche nel suo ruolo alla Casa Bianca mentre sul tema non manca di essere attiva sui social network: scrive, parla, interviene. Pero' la figlia del presidente non ha proferito parola dopo i tweet con cui Donald Trump nei giorni scorsi ha attaccato i mezzobusti del programma tv 'Morning Joe' con frasi giudicate offensive e sessiste verso la giornalista Mika Brzezinski. Lo notano diversi media americani. Agli attacchi di Trump e' seguita una valanga di critiche bipartisan, con diversi esponenti repubblicani che hanno condannato le parole del presidente. A schierarsi dalla sua parte la first lady Melania Trump, sebbene soltanto con una reazione affidata alla sua portavoce in cui si ribadisce che Trump risponde quando attaccato. Resta tuttavia il silenzio 'assordante' della figlia del presidente per la quale il commander in chief ha voluto un ufficio alla Casa Bianca.

21:00Qatar: Putin sente emiro, normalizzare situazione complessa

(ANSA) - MOSCA, 1 LUG - Vladimir Putin e l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, hanno avuto una conversazione telefonica nel corso della quale il presidente russo ha evidenziato "l'importanza degli sforzi politici e diplomatici al fine di superare gli attuali disaccordi e normalizzare la complessa situazione". Così il servizio stampa del Cremlino.