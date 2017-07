Ultima ora

09:16Giappone: elezioni Tokyo, governatore Koike verso conferma

(ANSA) - TOKYO, 2 LUG - Si sono aperti questa mattina i seggi per l'elezioni dell'assemblea dell'area metropolitana di Tokyo, un voto che - secondo i sondaggi - potrebbe preludere al successo dell'attuale e prima donna governatore della capitale, Yuriko Koike. Un totale di 259 candidati, con un numero record di 65 donne, si contenderanno i 127 seggi disponibili a rappresentazione di 42 distretti. La formazione fondata da Koike, Tomin First No Kai (Primo partito dei cittadini di Tokyo) ha presentato 50 candidati e appoggerà 11 indipendenti, con il supporto del partito dell'attuale coalizione New Komeito. I Liberaldemocratici al governo proporranno 60 candidati, 3 in più degli attuali seggi controllati nell'assemblea uscente.Le elezioni coincidono con un calo repentino del tasso di popolarità del premier Shinzo Abe, dopo una serie di scandali che hanno visto coinvolta la sua amministrazione.

09:09Siria: 3 autobomba esplodono in centro Damasco

(ANSA) - DAMASCO, 2 LUG - Tre autobomba sono esplose nel centro di Damasco provocando vittime. Lo riferisce la tv di stato siriana. Un kamikaze si è fatto esplodere dentro un'auto vicino a Tahreer Square, nel centro della capitale; altre due autobomba sono esplose dopo che le forze di Sicurezza hanno inseguito gli attentatori. Non è chiaro se le bombe siano state azionate da loro o fatte esplodere dagli agenti.

08:59India: Sonia Gandhi, ‘in pericolo il concetto di inclusione’

(ANSA) - NEW DELHI, 2 LUG - In India è "sotto attacco" il "concetto di inclusione" e la Nazione si trova di fronte ad una importante sfida provocata dal "malgoverno domestico". Lo ha sostenuto la presidente del partito del Congresso, Sonia Gandhi. Intervenendo ieri a New Delhi ad una cerimonia organizzata dal quotidiano 'The National Herald' per il lancio di un volume dal titolo 'I 70 anni di indipendenza dell'India', scrive l'agenzia di stampa Pti, la leader italo-indiana ha detto che la stampa "riceve pressioni per obbedienza ed applausi" piuttosto che per porre domande, aggiungendo che "dire la verità è l'imperativo dell'epoca in cui viviamo". La Gandhi ha poi ricordato che 'The National Herald' evoca un'epoca in cui il nazionalismo combatté il dominio straniero. Ma oggi - ha aggiunto - il malgoverno domestico (una allusione senza riferimento esplicito alla gestione del premier Narendra Modi, ndr) è una grave minaccia per il nostro Paese".

08:25Israele: ex premier Olmert torna libero, pena conclusa

(ANSA) - GERUSALEMME, 2 LUG - L'Israeli Prison Service ha annunciato il rilascio dell'ex primo ministro Ehud Olmert dopo aver concluso la condanna per corruzione. Il portavoce Assaf Librati ha detto che Olmert è stato rilasciato questa mattina. La scorsa settimana era stata accolta la richiesta per la libertà anticipata, avendo l'ex premier espiato due terzi della pena di 27 mesi di detenzione.

08:22Afghanistan: attacco a moschea nel nord, uccisi 13 civili

(ANSA) - KABUL, 2 LUG - Un commando di militanti armati ha fatto irruzione ieri sera in una moschea della provincia settentrionale afghana di Balkh, aprendo il fuoco ed uccidendo 13 persone, tutti civili, che si trovavano all'interno. Gulalai Noor Safi, parlamentare eletto in questa provincia, ha precisato che l'attacco è avvenuto nel distretto di Chamtal nel momento in cui numerose persone stavano mangiando dentro la moschea. "Le vittime - ha infine detto - non facevano parte delle forze di sicurezza afghane o delle milizie organizzate contro i talebani, ma erano comuni abitanti del villaggio". Un residente ha riferito che molte delle persone uccise avevano legami di parentela e che sette di essi appartenevano ad una stessa famiglia. Nessun gruppo, compresi i talebani, hanno per il momento commentato l'accaduto.

08:13Usa: Spicer, Bannon e Conway i più pagati nella West Wing

(ANSA) - WASHINGTON, 2 LUG - Sono i più noti e anche i più pagati: lo stratega Steve Bannon, la consigliera Kellyanne Conway, il capo di Gabinetto Rince Priebus e il portavoce Sean Spicer sono i più pagati tra i più stretti collaboratori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E' quanto risulta da una lista che, come d'abitudine, la Casa Bianca diffonde - nel comunicarla al Congresso - indicando gli stipendi delle persone che lavorano nella West Wing, ovvero l'ala più operativa della residenza presidenziale. Così la "fascia più alta" conta una manciata di 22 collaboratori che guadagnano intorno ai 179.700 dollari all'anno. Tra questi non compare Ivanka Trump né Jared Kushner, figlia e genero del presidente che, pur con un ruolo alla Casa Bianca - il secondo anche di particolare rilievo - non percepiscono uno stipendio. Balza all'attenzione inoltre la cifra modica di 30mila dollari indicata per il direttore del consiglio nazionale economico Gary D. Cohn, ex chief executive di Goldman Sachs.

23:10Calcio: James Rodriguez a un passo dal trasferimento al PSG

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Il futuro di James Rodríguez, molto probabilmente, sarà nel PSG. Lo scrive il Mundo deportivo, nell'edizione online, descrivendo come da tempo il club francese e il Real Madrid, proprietario del cartellino dell'attaccante colombiano, abbiano da tempo avviato la trattativa per definire il trasferimento. Attraverso il proprio procuratore Jorge Mendes, James ha già fatto sapere di volersi trasferire nel PSG. Il Real Madrid chiede 75 milioni per il suo cartellino, ma dalla Francia hanno fatto sapere di non volerne spendere più di 60. A Parigi è opinione diffusa che l'arrivo di James, assieme a quella di altri big del calcio mondiale, potrebbe convincere Veratti a restare. Lo sforzo della dirigenza parigina, per allestire una squadra ancora più competitiva, sperano nella capitale francese, potrebbe avere risvolti positivi sull'umore di alcuni calciatori, da tempo orientati a voler lasciarsi trasferire, primo fra tutti proprio Verratti. (ANSA).