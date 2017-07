Ultima ora

12:55Venezia: protesta contro esodo residenti e eccessi turismo

(ANSA) - VENEZIA, 2 LUG - I veneziani, per un paio d'ore, oggi, sono riusciti a 'sfrattare' i turisti con un corteo voluto da una serie di comitati cittadini sotto lo slogan 'Mi no vado via' (Io non vado via) riferito all'esodo dei residenti dalla città lagunare divenuta poco vivibile. Il corteo è stato aperto dallo striscione 'Venezia è il mio futuro', è stato accompagnato da cartelli che toccavano i più svariati temi caldi per la sopravvivenza in città come i prezzi delle case, la mancanza di negozi essenziali sostituiti da botteghe di paccottiglia, il transito delle grandi navi da crociera a San Marco, e sopratutto l'insostenibile presenza del turismo mordi e fuggi. In oltre un migliaio - secondo gli organizzatori - sono partiti dall' Arsenale per poi snodarsi proprio in quei luoghi dove il turismo di massa tende a rendere la vita difficile in città.

12:48Israele esige risarcimenti da vedova di un assalitore

(ANSAmed) - TEL AVIV, 02 LUG - La magistratura israeliana esige un risarcimento dalla vedova di un assalitore palestinese che nel gennaio scorso, a Gerusalemme, travolse mentre era alla guida del suo camion un gruppo di militari uccidendone quattro. L'uomo fu ucciso sul posto dalla reazione di altri militari e gli accessi della sua casa sono stati poi sigillati. Adesso, scrive Haaretz, la magistratura esige dalla vedova risarcimenti per le famiglie dei quattro militari uccisi: complessivamente otto milioni di shekel, cioe' due milioni di euro. Il giornale cita inoltre il ministro degli interni Arye Deri (del partito ortodosso Shas) secondo cui si tratta di una nuova politica verso i congiunti di assalitori palestinesi. "D'ora in poi - ha scritto Deri, in un comunicato - chiunque progetti o accarezzi l'idea di compiere un attentato deve tenere a mente che i familiari pagheranno un duro prezzo per il suo gesto".

12:42Calcio: Palermo, Baccaglini ringrazia il sindaco Orlando

(ANSA) - PALERMO, 2 LUG - "Il progetto ha trovato apertura e disponibilità da parte del sindaco Orlando. Vorrei ringraziarlo pubblicamente per le sue iniziative che dimostrano quanto tiene a Palermo sotto ogni punto di vista. A lui non abbiamo mai negato e anzi abbiamo confermato in modo trasparente le necessarie garanzie di investimento per poter approvare lo stadio e realizzarlo insieme agli altri noti progetti collaterali secondo un cronoprogramma che prevede la costruzione dello stadio entro 2 anni". Così il presidente del Palermo, Paul Baccaglini. "Non entro nelle polemiche extra Palermo perché inconferenti -ha concluso. Sento sinceramente di avercela messa tutta. In questi mesi non ho risparmiato energie, tempo e risorse economiche per cercare di trovare una strada percorribile che portasse all'edificazione di tutte quelle idee che possono fare del Palermo una grande storia di successo. Questo è anche il rischio imprenditoriale, non sempre il risultato è quello sperato: averci provato pesa meno di un rimpianto".

12:38Calcio: Palermo, Baccaglini “nostra offerta soddisfacente”

(ANSA) - PALERMO, 2 LUG - "Ho sempre parlato dell'opportunità di acquistare il Palermo come un investimento e come tale deve quadrare anche a livello numerico. Il risultato di questo intenso lavoro è un'offerta che a nostro giudizio poteva soddisfare tutte le parti interessate con le doverose garanzie di pagamento tenendo chiaramente gli interessi della squadra al primo posto". Così il presidente del Palermo, Paul Baccaglini. "L'offerta prevede una dilazione dei pagamenti su base comunque garantita -prosegue- con un'ulteriore importante integrazione anch'essa garantita alla promozione in serie A". Ieri il proprietario del club Zamparini aveva parlato di un pagamento in 4 anni. "Pur apprezzando l'apprensione di Zamparini per tutelare e salvaguardare il futuro del Palermo -dice la nota- ritengo che le garanzie circa il piano di investimenti, che chiaramente passa anche per lo sviluppo imprenditoriale di nuove strutture come stadio e centro sportivo, non sia di sua diretta competenza dal momento che non sarà più di sua proprietà".

12:30Calcio: Palermo, Baccaglini “fatto tutto il possibile”

(ANSA) - PALERMO, 2 LUG - "La mia squadra e io prendiamo atto del rifiuto della nostra proposta per l'acquisizione del Palermo Calcio. In questi mesi, come ho avuto modo di spiegare anche in settimana, ho chiamato a raccolta quelli che reputo tra i migliori professionisti per strutturare un progetto che potesse essere sostenibile e di crescita per il futuro della società". Lo dice in una nota il presidente del Palermo Paul Baccaglini, che saluta i tifosi pur non ufficializzando le sue dimissioni. "Alla città che così calorosamente mi ha accolto - aggiunge - rivolgo un sentito grazie con la speranza che un giorno le nostre strade potranno tornare a incrociarsi e che nel frattempo possa trovare la necessaria serenità".

12:18Ergastolano evaso: ricerche in tutta Italia e all’estero

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - Sono state estese a tutta Italia e all'estero le ricerche di Giuseppe Mastini, noto come Johnny lo Zingaro, l'ergastolano di 57 anni che venerdì mattina è uscito dal carcere di Fossano per recarsi al lavoro ed è sparito. Descritto come un detenuto modello, ma con un passato criminale fatto di rapine, omicidi e sequestri di persona, ha preso un taxi fino alla stazione di Genova Brignole per poi sparire nel nulla. "Mi auguro che il mio cliente rientri e spieghi perché si è allontanato", è l'appello del legale di Mastini, l'avvocato torinese Enrico Ugolini. L'ergastolano potrebbe avere preso un treno, forse per la vicina Francia, dove non si esclude che qualcuno lo aspettasse. Le ricerche, fino ad ora, hanno dato esito negativo.(ANSA).

12:14Moto: Germania, in Moto3 vince Mir, 2/o Fenati

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Lo spagnolo Joan Mir ha vinto il gran premio di Germania di Moto3 che si è disputato sul circuito del Sachsenring. Secondo posto per Romano Fenati, poi l'altro spagnolo Marcos Ramirez. Quarto posto per Nicolò Bulega. (ANSA).