(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Continua da un mese lo sciopero della fame di Angelo Niceta, l'imprenditore che ha iniziato questa forma di protesta per chiedere allo Stato risposte sulla sua protezione e sul riconoscimento dello status di testimone di giustizia come chiesto dai magistrati Nino Di Matteo e Pierangelo Padova della Dda di Palermo. Niceta da mesi collabora con i pm palermitani. "L'incertezza sul caso Niceta - dice il deputato Pd Davide Mattiello, che in commissione Antimafia coordina il gruppo di lavoro sui testimoni di giustizia, i collaboratori e le vittime di mafia - è un favore alla mafia. Ho studiato le carte della vicenda che riguarda Niceta, testimone per l'accusa in processi molto delicati e in corso di svolgimento come quello sui rapporti tra pezzi di Stato e Cosa Nostra aperto a Palermo. Ho intanto proposto l'acquisizione formale degli atti in Commissione Parlamentare Antimafia, perché alcune domande meritano una risposta urgente".

(ANSA) - NUORO, 2 LUG - Due uomini Remo Frau, di 50 anni, Franco Sirigu di 41, entrambi di Orroli e il figlio sedicenne di Frau, sono usciti in barca ieri sul lago Mulargia a Orroli, nella Sardegna centrale, ma non hanno fatto rientro a casa. L'allarme è scattato alle 19, quando un parente di uno dei dispersi ha chiamato il 112. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orroli e della Compagnia di Isili. I militari hanno ritrovato l'auto chiusa a chiave in prossimità dell'approdo delle imbarcazioni ma dei tre nessuna traccia. Stamattina nelle acque del lago sono stati trovati alcuni effetti personali dei tre. Sono al lavoro anche diverse squadre dei Vigili del fuoco e il Nucleo Subaqueo dei Carabinieri di Cagliari. Si è alzato in volo un elicottero dei militari per scandagliare la zona. Le ricerche proseguiranno per tutta la giornata.

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - "Oggi non vincere era un'occasione persa, perche' sapevo di andare forte su questa pista. Andiamo alla pausa estiva da primi, bene cosi'". Marc Marquez ha vinto sul circuito del Sachsenring e si e' preso il primato del Mondiale di Motogp, e il suo bilancio non può che essere positivo. "Mi aspettavo un gran duello con Pedrosa, ho avuto Folger alle spalle per tutto il tempo, ho deciso di giocarmi tutto nei giri finali ed e' andata", ha raccontato il pilota della Honda. Marquez ha parlato anche del suo nuovo stile di guida: "Con questa Honda serve una guida meno aggressiva della mia solita, piu' morbida - le sue parole - A inizio stagione ho faticato, e sono caduto. Poi mi sono promesso di cambiar stile dopo l'incidente di Hayden, per cogliere la prima vittoria e dedicargliela".

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - "Non ho mai nascosto che il sistema proporzionale non mi convince, non avrebbe i numeri per dare un governo. Costruirebbe un pacchetto perfetto per quell'antipolitica alimentata da una politica che non sa dare risposte. La legge elettorale con proporzionale alla tedesca, sbarramento al 5% con premio di lista, non è la mia legge. Non credo che il Parlamento la farà". Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della terza serata della rassegna Garda D'Autore. "Io credo in una legge maggioritaria - aggiunge Toti - che tenga insieme il centrodestra così come il centrosinistra, che eviti gli eccessi leaderistici da entrambe le parti e soprattutto che consenta agli elettori di guardare in faccia coloro che vengono votati". "L'alternanza di Governo è fondamento del buon governo. Non ho nessuna animosità nei confronti di Renzi e del PD. Posso capire chi la pensa diversamente da me ma non posso farci un governo insieme, non produrrebbe niente di utile paralizzato dai veti incrociati".

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Finite le vacanze, si ricomincia a sudare in vista dei ritiri estivi e il primo club a radunarsi è la Lazio. Il primo impegno per i biancocelesti sarà il 13 agosto con al finale di Supercoppa italiana da giocare allo stadio Olimpico contro la Juventus, il raduno inizierà già domani a Formello con l'arrivo degli uomini dello staff di Simone Inzaghi, compresi fisioterapisti e preparatori. Dal giorno dopo, attesi i giocatori, che saranno scaglionati in più giorni fino all'8 luglio, data di partenza della squadra verso il ritiro di Auronzo di Cadore. Attesi anche Lucas Biglia, Keita Balde e Stefan de Vrij, tutti nodi da sciogliere visto l'impasse legato al mancato rinnovo di contratto.

(ANSA) - TORINO, 2 LUG - Potrebbe esserci una donna dietro l'allontanamento di Giuseppe Mastini, l'ergastolano di 57 anni che venerdì mattina è uscito dal carcere di Fossano per recarsi al lavoro, dove non si è mai presentato, ed è sparito. La polizia penitenziaria, che coordina le ricerche con le forze dell'ordine, sta cercando una donna dell'Est europeo, forse una romena, con la quale Johnny lo Zingaro negli ultimi mesi avrebbe avuto una relazione. Al momento, secondo quanto si apprende, si tratta soltanto di una indiscrezione che, se confermata, potrebbe però spiegare l' allontanamento dell'uomo. Fino ad ora le ricerche dell'ergastolano, che in taxi ha raggiunto la stazione di Genova Brignole da dove poi ha fatto perdere le proprie tracce, hanno dato esito negativo. Per questo motivo, sono state estese a tutta Italia e all'estero. "Mi auguro che il mio cliente rientri e spieghi perché si è allontanato", è l'appello del suo legale, l'avvocato torinese Enrico Ugolini.

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 2 LUG - "Il 5 luglio ricorrerà la festa dell'indipendenza del Venezuela. Assicuro la mia preghiera per questa cara Nazione ed esprimo la mia vicinanza alle famiglie che hanno perso i loro figli nelle manifestazioni di piazza. Faccio appello affinché si ponga fine alla violenza e si trovi una soluzione pacifica e democratica alla crisi. Nostra Signora di Coromoto interceda per il Venezuela!". Lo ha detto oggi papa Francesco, applaudito dalla folla, all'Angelus in Piazza San Pietro. "E tutti noi preghiamo nostra Signora di Coromoto per il Venezuela", ha aggiunto, recitando poi con i fedeli un'Ave Maria.