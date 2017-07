Ultima ora

19:12Treno perde gas argon, evacuata stazione Monfalcone

(ANSA) - TRIESTE, 2 LUG - Un perdita di gas argon liquido refrigerato è avvenuta intorno alle 17:10 da un treno in transito nella stazione di Monfalcone (Gorizia). La stazione è stata evacuata e la circolazione dei treni è stata sospesa. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Gorizia e Trieste. La perdita ha interessato l'ultimo carro di coda del convoglio 41853 di RTC-Rail Traction Company, che da Tarvisio (Udine) era diretto alla stazione Campo Marzio di Trieste. Lo si apprende da fonti di Trenitalia.

18:59Cariche polizia a Trans Pride vietato a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 2 LUG - La polizia turca ha disperso un piccolo gruppo di manifestanti del Trans Pride di Istanbul con alcune cariche e bloccando le strade con blindati e cannoni ad acqua. I manifestanti sono scesi in strada sventolando bandiere arcobaleno per tentare di raggiungere piazza Taksim dal vicino quartiere di Harbiye, nonostante il divieto imposto dalle autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Il bilancio è di almeno 7 attivisti fermati. Per il coordinamento Lgbti alcuni sono già stati rilasciati dopo l'identificazione. Nonostante l'intervento della polizia, un piccolo gruppo di attivisti è riuscito comunque a riunirsi davanti alla sede dell'associazione che ha organizzato il corteo per leggere un comunicato. "Il prossimo anno saremo qui con la stessa determinazione", hanno promesso i manifestanti, chiedendo inoltre l'immediato rilascio dei fermati.

18:53Maltempo: ancora venti da forti a burrasca al sud

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Proseguono gli effetti dell'area di bassa pressione in movimento verso l'area balcanica, che lascia sul nostro paese una forte ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte del centro-sud, con mare da molto mosso a localmente agitato. Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri. Previsto il persistere di venti settentrionali da forti a burrasca sulla Calabria e, dalle prime ore di domani, lunedì 3 luglio, anche su Molise, Basilicata e Puglia, con raffiche fino a burrasca forte su quest'ultima. E' inoltre valutata per domani ancora allerta gialla per rischio idrogeologico sui settori costieri dell'Abruzzo.(ANSA).

18:52Furia Trump contro la Cnn, su Twitter video la mette ko

(ANSA) - WASHINGTON, 2 LUG - Non si ferma la furia di Trump contro la CNN e il presidente Usa torna su Twitter per attaccare il network tv con un video e l'hashtag "FraudNewsCnn #FNN (#NotizieTruffaCnn). Nelle immagini si vede il tycoon che a margine di un ring mette ko un uomo il cui volto viene coperto dal logo della Cnn. Per realizzarlo pare siano state usate immagini di repertorio risalenti al 2007 quando Trump - che in passato era comparso in uno show di wrestling - fece finta di mettere ko Vine McMahon, il Ceo della WWE (World Wrestling Entertainment, Inc) la società che gestisce il wrestling professionista in Usa. E' la prima volta che Trump pubblica un video sul suo account Twitter (si tratta di un gif, un'immagine animata) mentre conia anche l'acronimo FNN, con evidente riferimento a 'Fraud News', ovvero notizie truffa. "E' un giorno triste quando il presidente Usa incoraggia la violenza contro i reporter", replica la Cnn. "Invece di prepararsi per il prossimo viaggio in Europa assume atteggiamenti infantili".

18:48Egitto: 20 condanne a morte

(ANSA) - IL CAIRO, 2 LUG - Dopo 50 udienze un tribunale egiziano ha confermato la condanna a morte nei confronti di 20 sostenitori dei Fratelli musulmani, per il mortale attacco ad un commissariato a Kerdala - un sobborgo del Cairo - avvenuto nell'estate del 2013 durante le proteste contro la deposizione del presidente Mohamed Morsi. Il giudice della Corte d'assise del Cairo ha condannato altre 80 persone all'ergastolo per gli stessi fatti. Quindici anni di reclusione sono stati inflitti nei confronti di altre 34 persone. Nell'attacco al commissariato furono uccisi una decina di agenti. Nella primavera del 2015 la Corte d'assise di Giza aveva condannato a morte 183 persone ed un minorenne a 10 anni per gli stessi fatti, ma la Cassazione aveva annullato il verdetto e chiesto un nuovo processo, fino alla sentenza odierna.

18:44Israele, bagno di folla per Olmert dopo uscita carcere (2)

(ANSA) - TEL AVIV, 2 LUG - A poche ore di distanza dall'uscita dal carcere - dove ha scontato gran parte della sua condanna per corruzione - l'ex premier israeliano Ehud Olmert si è concesso una ritrovata normalità visitando uno dei Centri commerciali più nuovi di Tel Aviv. Olmert - ha fatto sapere la direzione del Centro - è stato così avvicinato da centinaia di altri clienti che gli hanno augurato un futuro migliore. Dopo aver fatto alcuni acquisti l'ex premier - il primo a finire in carcere in Israele - è andato via. Olmert (71 anni) il mese scorso, a poca distanza dalla data della discussione del suo rilascio, è stato ricoverato in ospedale per "dolori al petto" che hanno fatto pensare ad un infarto, poi invece escluso. Su di lui pende ancora un'indagine della polizia che, su richiesta del ministero della giustizia, sta appurando se abbia violato la legge durante la sua permanenza in carcere a proposito del libro di memorie che sta scrivendo sulla sua carriera politica.

18:40Studente ventenne disperso in mare nel crotonese dopo tuffo

(ANSA) - CROTONE, 2 LUG - Un ragazzo di 20 anni di origine egiziana è disperso da stamani nelle acque antistanti il castello aragonese di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto. Il giovane, che frequenta il locale istituto alberghiero, stava giocando sulla spiaggia con alcuni suoi connazionali, anche loro studenti. I ragazzi hanno deciso di fare il bagno nonostante il mare agitato. I suoi compagni sono riusciti a tornare a riva, mentre il ventenne non ci è riuscito ed è stato trascinato via dalle correnti che in quella zona, soprattutto in presenza di vento, sono molto forti. Sono intervenuti i carabinieri e sono state avviate le ricerche con delle imbarcazioni della Capitaneria di porto di Crotone e di alcuni privati cittadini a supporto delle operazioni. Le condizioni del mare e soprattutto le correnti della zona rendono difficili la localizzazione del ragazzo che, secondo alcune testimonianze, sarebbe emerso nei pressi del castello e sarebbe sparito subito dopo sott'acqua. (ANSA).