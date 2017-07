Ultima ora

22:14Palio di Siena: vince la Giraffa

(ANSA) - SIENA, 2 LUG - La contrada della Giraffa ha vinto stasera il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano con la cavalla Sarbana e il fantino Jonatan Bartoletti, detto Scompiglio. Il fantino così vince tre palii di seguito (cinque in tutto) dopo il 'cappotto' del 2016 con la Lupa. La mossa ha avuto un insolito ritardo, di un'ora e mezzo, a causa del nervosismo del cavallo Tornasol della Tartuca, esordiente in piazza del Campo e montato dall'esperto fantino Luigi Bruschelli detto Trecciolino. La Tartuca, dopo i numerosi tentativi del fantino di vincere la ritrosia del suo cavallo a entrare fra i canapi, non ha partecipato alla corsa: questo palio si è dunque disputato con nove contrade, anziché dieci.

21:33Gb: drone su Gatwick, un pista chiusa per precauzione

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Un drone in volo nei pressi dell'aeroporto londinese di Gatwick ha provocato la chiusura di una pista e un aereo è stato deviato sull'aeroporto di Stansted. La pista è stata riaperta poco dopo. Altri voli sono stati costretti a volare in circolo sullo scalo per precauzione. Lo scrive la Bbc online.

20:45Pd:Guerini,governo con Cav fatto con Orlando dirigente

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - "L'unico governo con Berlusconi il Pd l'ha fatto con Bersani segretario e Orlando era nel gruppo dirigente: non ricordo come andò quella volta il referendum tra gli iscritti". Così il coordinatore del Pd Lorenzo Guerini, interpellato al telefono, replica ad Andrea Orlando che invoca un referendum tra gli iscritti in caso di alleanza con Fi.

20:23Migranti: due in container stoccato nel porto di Genova

(ANSA) - GENOVA, 2 LUG - Due nordafricani clandestini sono stati trovati in un container sbarcato stamane da una nave nel porto di Genova. A scoprirli e salvarli sono stati alcuni portuali che stavano lavorando sul piazzale del terminl Messina, a Sampierdarena. I due stranieri, apparsi provati da viaggio chiusi nel container, sono stati affidati ai medici del 118 e poi trasferiti al pronto soccorso per essere visitati. Le loro condizioni sembrerebbero buone. Le indagini sul fatto sono state avviate da agenti della Polmare e dalla Capitaneria di Porto per determinare da quale nave fosse stato sbarcato stamane il contenitore dove si erano nascosti i due clandestini.

20:13Incendi: roghi su colline Taormina, caos in autostrada

(ANSA) - MESSINA, 2 LUG - Il fumo che ha invaso l'autostrada A18 per le fiamme alte sulle colline nella zona di Taormina, dove ci sono diversi focolai d'incendio, hanno creato panico tra gli automobilisti che hanno invertito la marcia. Per allontanarsi dai roghi e dal fumo spinto dal forte vento, le auto hanno fatto una improvvisa inversione in maniera autonoma, procedendo nel senso opposto. Molti automobilisti hanno chiamato con i telefonini la polizia stradale che non appena è giunta nella zona ha chiuso il tratto di autostrada e ha gestito la circolazione fino alla riapertura anche se si procede a rilento. La polizia comunica che la situazione è in continua evoluzione e che la circolazione è resa difficile dalle nubi di fumo che hanno invaso la carreggiata. Vigili del fuoco e Protezione civile stanno cercando di spegnere i roghi e dare assistenza alla popolazione. Anche nella zona tirrenica, nei pressi di Tindari, il fumo è arrivato nell'autostrada A20 Messina- Palermo, dove la circolazione è stata interrotta per mezz'ora.

19:53Iraq: media, 14 morti per autobomba in campo rifugiati

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - E' di almeno 14 morti e una decina di feriti il bilancio di un'autobomba contro un campo di rifugiati nella turbolenta provincia di Al Anbar, nell'ovest dell'Iraq. Lo scrive al Arabiya. Secondo le prime informazioni il kamikaze è riuscito ad entrare nel campo con indosso un'uniforme femminile.

19:47Sudan: medici, governo dichiari emergenza su epidemia colera

(ANSA) - IL CAIRO, 2 LUG - Medici sudanesi ed operatori sanitari hanno lanciato un appello al governo di Khartoum a dichiarare lo stato di allerta a seguito dell'epidemia di colera che da mesi sta investendo il Paese africano e di ritardare l'avvio dell'anno scolastico che inizia oggi, sebbene le autorità abbiano dichiarato che la situazione è sotto controllo. L'epidemia che si è diffusa attraverso l'acqua contaminata, ha interessato gran parte del Paese, tra cui la capitale. L'Egitto ha posto severe misure di controllo nei confronti dei sudanesi che giungono all'aeroporto del Cairo. Dallo scorso 20 maggio sono stati segnalati almeno 22mila casi di diarrea acuta che hanno portato alla morte di 700 persone, ha detto Hossam al-Amin al-Badawi, della commissione indipendente dei medici sudanesi. L'agenzia di stampa ufficiale Suna annunciando l'inizio dell'anno scolastico, ha scritto che secondo le autorità l'epidemia di "diarrea acuta" è sotto controllo e che le infezioni, che hanno causato 350 morti, stanno diminuendo.