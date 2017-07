Ultima ora

00:36Colombia: leader Farc ‘Timochenko’ colpito da ictus

(ANSA) - BOGOTA', 3 LUG - Rodrigo Londono, nome di battaglia Timochenko, il leader delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (Farc), è stato colpito da un ictus. I medici dell'ospedale di Villavicencio hanno fatto sapere che il capo delle Farc rimane in terapia intensiva ma si sta riprendendo bene da quello che hanno descritto come un blocco temporaneo dell'afflusso di sangue al cervello. In seguito alla firma dell'accordo di pace con il governo colombiano nell'agosto dell'anno scorso, dopo 53 anni di lotta armata, il 27 giugno gli ex guerriglieri hanno completato il processo di deposizione e consegna di tutte le armi.

00:16Clima: Hawking,per colpa Trump la Terra scotterà come Venere

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Il presidente Donald Trump è una minaccia per l'ambiente. Parola del celebre astrofisico britannico Stephen Hawking che, in una intervista alla Bbc in occasione del suo 75/mo compleanno, ha detto che la decisione di Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi potrebbe far diventare la Terra come Venere, con temperature fino a 250 gradi. "Siamo vicini al punto di non ritorno in cui il riscaldamento globale diventerà un processo irreversibile. La scelta di Trump potrebbe spingere la Terra oltre questo margine e farla diventare come Venere con temperature di 250 gradi e piogge di acido solforico". Per lo studioso del cosmo "il cambiamento climatico è uno dei più grandi pericoli che dobbiamo affrontare e se vogliamo fermarlo - ha osservato - dobbiamo farlo ora. Negando le prove dell'esistenza del cambiamento climatico e ritirando gli Usa dall'accordo di Parigi Trump causerà danni ambientali evitabili al nostro magnifico pianeta, mettendo in pericolo la natura per noi ed i nostri figli".

23:47Atletica: chiusi Assoluti a Trieste,in luce Vergani e Desalu

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - L'ultima giornata degli Assoluti di atletica leggera a Trieste fa scintille in pista. A partire dai 400 hs con l'exploit del 23enne Lorenzo Vergani che supera il favorito Josè Bencosme. L'ostacolista si migliora di ben 82 centesimi, sfiorando lo standard di iscrizione per i Mondiali di Londra (49.35). Nei 400hs femminili, la primatista italiana Yadisleidy Pedroso vince centrando il season best 55.09 che per la cronaca è anche il suo terzo miglior crono in carriera. Passando ai 200, Eseosa Desalu si conferma con un ottimo 20.32 ma l'anemometro (+2.2) inficia la bella impresa di "Fausto". Titolo femminile - in questo caso controvento (-2.0) - a Gloria Hooper. Gli Assoluti di Trieste si concludono con l'assegnazione della Coppa Italia. Ad aggiudicarsi il trofeo che vale il diritto di partecipazione alla Coppa Europa per club del 2018 sono, per l'ottava volta consecutiva, gli uomini delle Fiamme Gialle e le donne dell'Esercito.

23:38Migranti: a Parigi piena intesa con Francia-Germania

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - "Piena intesa" per il sostegno all'Italia da parte di Francia e Germania sulla questione migranti. Il vertice di Parigi voluto dal ministro dell'Interno Marco Minniti produrrà un documento su più punti che l'Italia presenterà giovedì all'incontro dei 28 e che ha l'appoggio di Parigi e Berlino. Tra i punti qualificanti la regolamentazione delle azioni e dei finanziamenti delle Ong e più fondi per consentire alla Libia il controllo delle coste. Nell'incontro, durato poco più di due ore e mezza, i ministri dell'interno di Italia, Francia e Germania, Marco Minniti, Gerard Collomb e Thomas de Maiziere, e il Commissario europeo per l'immigrazione Avramoupolos, hanno convenuto di sostenere l'Italia e su questa base tutti i ministri lavoreranno insieme per avanzare una serie di proposte concrete da presentare al prossimo vertice di Tallinn.

23:19Usa: pacco sospetto, evacuata stazione World Trade Center

(ANSA) - NEW YORK, 02 LUG - Un pacco abbandonato ha provocato l'evacuazione della stazione delle linee dei treni che portano nel New Jersey dal World Trade center. Il pacco e' stato individuato a bordo di una carrozza della linea PATH dalle unità di polizia di Port Authority dotate di cani annusa esplosivi. I collegamenti della linea PATH da e per il World Trade Center sono stati sospesi mentre proseguono le indagini.

22:29Confederations: 1-0 al Cile, trionfa la Germania

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - La Germania ha vinto la Confederations Cup 2017 battendo 1-0 (1-0) il Cile nella finale giocata a San Pietroburgo. La rete decisiva è stata realizzata da Stindl al 20' pt. E' il primo successo dei tedeschi nelle dieci edizioni della manifestazione.

22:14Palio di Siena: vince la Giraffa

(ANSA) - SIENA, 2 LUG - La contrada della Giraffa ha vinto stasera il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano con la cavalla Sarbana e il fantino Jonatan Bartoletti, detto Scompiglio. Il fantino così vince tre palii di seguito (cinque in tutto) dopo il 'cappotto' del 2016 con la Lupa. La mossa ha avuto un insolito ritardo, di un'ora e mezzo, a causa del nervosismo del cavallo Tornasol della Tartuca, esordiente in piazza del Campo e montato dall'esperto fantino Luigi Bruschelli detto Trecciolino. La Tartuca, dopo i numerosi tentativi del fantino di vincere la ritrosia del suo cavallo a entrare fra i canapi, non ha partecipato alla corsa: questo palio si è dunque disputato con nove contrade, anziché dieci.