10:53Kosovo: elezioni, confermato successo coalizione Haradinaj

(ANSAmed) - PRISTINA, 3 LUG - I risultati finali ufficiali delle elezioni parlamentari anticipate svoltesi in Kosovo l'11 giugno scorso confermano il successo della coalizione capeggiata da Ramush Haradinaj, ex leader dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Il Partito democratico del Kosovo (Pdk), l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Nisma (Iniziativa), insieme hanno infatti preso il 33,74% dei voti e 39 seggi (sul totale di 120 del parlamento nazionale). Ma la formazione del governo non appare facile. Come ha reso noto la commissione elettorale a Pristina, secondo è risultato il movimento nazionalista e radicale Vetevendosje (Autodeterminazione) con il 27,49% e 32 seggi, seguito dall'altra coalizione composta da Lega democratica del Kosovo (Ldk), Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) e Alternativa che ha ottenuto il 25,53% dei consensi e 29 seggi. Alla Lista Srpska è andato il 6,12% e nove dei dieci seggi riservati alla minoranza serba. Altri dieci seggi sono stati assegnati a rappresentanti di altre minoranze.

10:50Indonesia: elicottero caduto, morte le 8 persone a bordo

(ANSA) - GIACARTA, 3 LUG - Sono otto le vittime dell'elicottero da soccorso indonesiano che domenica è precipitato mentre si dirigeva verso l'isola di Giava per partecipare alle operazioni di evacuazione degli abitanti dopo l'eruzione di un vulcano: in un primo momento si era parlato di due morti, ma le autorità hanno reso noto oggi che nessuno a bordo del velivolo si è salvato. Le vittime sono 4 membri d'equipaggio e 4 soccorritori. Nell'eruzione del vulcano Sileri avvenuta nel centro dell'isola di Giava sono rimaste ferite dieci persone. La zona è una meta turistica.

10:48Francia: pianificava attentato contro Macron, arrestato

(ANSA) - PARIGI, 3 LUG - Un uomo di 23 anni è stato arrestato perché voleva colpire il presidente Emmanuel Macron durante la sfilata del 14 luglio sugli Champs Elysées. Lo riferisce oggi l'emittente radio Rmc. L'individuo, residente ad Argenteuil, nella banlieue a nord di Parigi, si è definito come un "nazionalista" di estrema destra. Al momento dell'arresto, avvenuto mercoledì nella sua abitazione, l'uomo ha opposto resistenza minacciando gli agenti con un coltello da cucina. Durante le perquisizioni sono state ritrovate altre due armi bianche nella sua macchina. La polizia è arrivata al sospetto dopo alcune segnalazioni provenienti dagli utenti di un sito di videogiochi, dove l'uomo stava cercando dei fucili kalashnikov.

10:44Germania: scontro pullman-camion, 17 dispersi

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Diciassette persone risultano "disperse" a causa di uno scontro questa mattina in Baviera tra un pullman e un camion: lo ha reso noto la polizia tedesca, secondo quanto riporta Sky News. Nell'incidente, avvenuto sulla A9, nei pressi di Muenchberg, 31 persone sono rimaste ferite. Il pullman, a bordo del quale si trovavano 46 passeggeri e due conducenti, è andato in fiamme. Sul posto sono giunti elicotteri e mezzi di soccorso. L'autostrada è stata chiusa al traffico.

10:26Qatar: ultimatum prorogato di 48 ore

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrain hanno fatto slittare di 48 ore il termine fissato perché il Qatar accetti le 13 richieste formulate dagli stati del Golfo, tra cui la chiusura di al Jazira. Lo scrive la Bbc. L'iniziale scadenza era stata fissata a ieri. Il Qatar, che respinge le accuse mossegli, tra cui quella di finanziamento del terrorismo, ha detto che avrebbe inviato una risposta formale al Kuwait con la sua risposta. Ma sabato a Roma il ministro degli esteri di Doha Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani aveva preannunciato il no alle richieste degli Stati del Golfo. Nella giornata di oggi, scrive la Bbc, il ministro andrà in Kuwait per consegnare la risposta.

10:01Tre dispersi in lago Sardegna: riprese le ricerche

(ANSA) - NUORO, 3 LUG - Sono riprese all'alba le ricerche dei sommozzatori per il recupero dei corpi dei due uomini e del ragazzo dispersi nel lago Mulargia, nel territorio di Orroli nel centro Sardegna. Remo Frau, di 50 anni, Franco Sirigu, di 41, entrambi di Orroli, ed un ragazzo di 17 anni, figliastro di Frau, sono usciti sabato alle 14 per provare una piccola imbarcazione in vetroresina, ma non hanno fatto ritorno a casa all'orario previsto, le 19. L'allarme al 112 alle 22:45 da parte di un nipote di Frau. I sommozzatori dei vigili del fuoco e del Nucleo subacqueo dei carabinieri di Cagliari hanno scandagliato il lago ma senza successo. Domenica mattina alcuni effetti personali dei tre sono stati rinvenuti nelle acque del lago, in territorio di Siurgus Donigala: tre zaini, un paio di scarpe, due remi. I sommozzatori hanno quindi indirizzato le ricerche in quella parte dello specchio d'acqua sino a tarda sera ma dei tre nessuna traccia. Per gli inquirenti però non c'è certezza che i corpi possano essere in quella zona del lago, gli effetti personale potrebbero essere stati trascinati lì dalla corrente. Le ricerche, coordinate dal comandante dei Carabinieri della Compagnia di Isili, Paolo Bonetti, proseguono anche con le squadre a terra dei vigili del fuoco e dei carabinieri, e con alcuni volontari di Orroli e dei paesi vicini. (ANSA).

08:00Corea Nord:Trump parla con presidente Cina, premier Giappone

(ANSA) - WASHINGTON, 3 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con il presidente cinese Xi Jinping e il premier giapponese Shinzo Abe, per riaffermare il comune impegno circa la situazione posta dalla Corea del Nord. Lo fa sapere la Casa Bianca. In particolare in una nota si comunica che Trump ha tenuto nelle scorse ore una conversazione telefonica con il presidente Xi sottolineando la minaccia crescente posta dal programma nucleare e balistico della Corae del Nord. Entrambi i leader hanno quindi ribadito il loro impegno nella denuclearizzazione della penisola coreana, oltre a discutere di una serie di temi di interesse comune, bilaterali e regionali, dandosi poi appuntamento al G20 di Amburgo. Trump ha parlato inoltre con Abe, con il quale è stato ribadito lo spirito di unità nel fare pressione sulla Corea del Nord affinché abbandoni il pericoloso percorso intrapreso. Riaffermando che la alleanza Usa-Giappone è pronta a difendersi e a rispondere in caso di azione da parte della Corea del Nord.