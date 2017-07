Ultima ora

13:36Calcio: Neymar, la clausola rescissoria sale a 222 milioni

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Costerà sempre più caro cercare di portare via Neymar dal Barcellona: la stampa sportiva spagnola, infatti, riferisce che sabato scorso la clausola rescissoria del contratto della star blaugrana è salita automaticamente da 200 a 222 milioni di euro. Il contratto prevede inoltre un nuovo adeguamento a 250 milioni di euro il primo luglio dell'anno prossimo. L'attaccante brasiliano, 25 anni, a Barcellona dal 2013, è legato al club fino al 2021.

13:34Botte a bimbi, anche disabili, maestra ai domiciliari

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Violenze fisiche e psicologiche ad alcuni alunni di 6 anni come, in un caso, schiaffi in faccia e ginocchiate nella schiena. Per questo motivo una maestra elementare di 54 anni è stata arrestata, e messa ai domiciliari, su disposizione del gip di Roma. Secondo quanto accertato dalla polizia l'insegnante avrebbe infilato la testa di una bambina, con difficoltà psicofisiche, nel cestino dei rifiuti. Ad accusare la maestra colleghi ed ex alunni.

13:31Calcio: Roma, un mese di stop per Karsdorp

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Un mese di stop: tanto dovrà stare fermo Rick Karsdorp dopo che questa mattina è stato sottoposto ad un intervento di chirurgia artroscopica presso la clinica romana di Villa Stuart. L'operazione, spiega la Roma, "ha messo in evidenza una modesta lesione del corno posteriore del menisco esterno del ginocchio destro. L'intervento chirurgico - viene precisato - è tecnicamente riuscito. L'atleta comincerà da subito il percorso riabilitativo stabilito con prognosi stimabile ad oggi in 4 settimane circa".

13:30Truffava anziani fingendosi avvocato e cc, arrestato

(ANSA) - MINERVINO MURGE (BARLETTA - ANDRIA - TRANI), 3 LUG - Sceglieva le sue vittime in base all'età, prediligendo anziani, li contattava telefonicamente e, presentandosi come il maresciallo Rossi dei carabinieri, li spaventava e gli chiedeva denaro, dicendo loro figlio era trattenuto in caserma perchè aveva causato un grave incidente, e che per rimettere le cose a posto, bisognava pagare 1.000 euro a un avvocato mandato da lui direttamente a casa. Con queste accuse un 24enne, napoletano, incensurato, è stato arrestato a Minervino Murge, nel nord barese. Raccolte decine di segnalazioni in tutta la provincia, i carabinieri hanno colto l'uomo mentre si stava facendo consegnare 400 euro da un'anziana. A insospettire i militari erano state le segnalazioni di alcuni cittadini sulla presenza nel centro storico di Minervino, di un giovane con accento campano, ben vestito. L'uomo era lo stesso che contattava gli anziani al telefono spacciandosi per carabiniere, per poi fingersi avvocato e andare a ritirare il denaro.

13:05Giovani uccisi in Sardegna: presunto killer davanti giudici

(ANSA) - NUORO, 3 LUG - Aperto a Nuoro in corte d'assise il processo per gli omicidi dello studente di 19 anni di Orune (Nuoro) Gianluca Monni e del 29enne di Nule (Sassari) Stefano Masala avvenuti fra il 7 e l'8 maggio 2015. Imputato Alberto Cubeddu, di 22 anni, di Ozieri, accompagnato in aula dalle guardie del carcere di Badu 'e Carros. Il giovane si deve difendere dell'accusa di duplice omicidio volontario premeditato, in concorso con suo cugino, Paolo Enrico Pinna, minorenne all'epoca dei fatti e già condannato dal tribunale dei minori di Sassari a 20 anni di carcere con rito abbreviato. Per il pm Andrea Vacca, Cubeddu è l'esecutore materiale del delitto dello studente di Orune, freddato a colpi di fucile mentre attendeva l'autobus per andare a scuola. Davanti alla corte, presidente Giorgio Cannas e a latere Antonella Useli Bachitta, l'imputato si è seduto fra i suoi avvocati Mattia Doneddu e Fabrizio Rubiu, che sostituisce Patrizio Rovelli. In aula anche Francesco Pinna, zio di Paolo Enrico Pinna, a dibattimento per aver minacciato Alessandro Taras, il supertestimone del processo che ha dichiarato di aver assistito all'incendio dell'auto di Stefano Masala (il cui cadavere non è stato mai ritrovato), dopo che i due cugini l'avevano utilizzata per andare a Orune a uccidere Monni. I difensori di Cubeddu hanno sollevano una serie di eccezioni preliminari, fra cui l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e la genericità e indeterminatezza dell'imputazione. Eccezioni smontate poi dal pm. Il presidente Cannas si è riservato di decidere e ha fissato la prossima udienza per il 13 luglio. Una udienza affollata quella di qeuesta mattina: presenti i genitori e il fratello di Gianluca Monni, il padre e le sorelle di Stefano Masala, i genitori e le sorelle di Alberto Cubeddu, il padre di Paolo Enrico Pinna. Una udienza che dà inizio alla battaglia legale tra gli avvocati di difesa e parte civile, questi ultimi rappresentati da Margherita Baragliu, Antonello Cao e Rinaldo Lai per la famiglia Monni e Caterina Zoroddu per i parenti di Masala. (ANSA).

13:00Iraq: polizia, 12 civili bruciati vivi da Isis

(ANSA) - BAGHDAD, 3 LUG - Messi in gabbia, cosparsi di benzina e bruciati vivi: è il destino capitato a un'intera famiglia e ad altri civili iracheni, in tutto 12, uccisi dall'Isis nella zona centro orientale di Huwayja, sacca di resistenza jihadista tra Kirkuk e il Tigri. Lo riferisce la polizia di Kirkuk, secondo cui i 12 civili uccisi erano stati catturati dai miliziani dello 'Stato islamico' mentre tentavano di fuggire da Huwayja. Le informazioni e la ricostruzione degli eventi non possono essere verificati in maniera indipendente.

12:55Terremoto: Cas senza averne diritto, tre denunciati

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 3 LUG - Hanno indebitamente percepito i primi acconti dei contributi per l'autonoma sistemazione erogati in seguito al terremoto del 24 agosto scorso due pensionati e un giovane denunciati a piede libero dalla guardia di finanza secondo la quale hanno attestato falsamente di risiedere stabilmente a Norcia. Secondo le fiamme gialle della compagnia di Spoleto, i tre pur mantenendo, formalmente la residenza in città in realtà vi trascorrevano solo qualche giorno di villeggiatura o delle festività per andare a trovare i parenti. Nel corso delle indagini, la guardia di finanza - coordinata dalla procura di Spoleto - ha raccolto anche le testimonianze dei presunti vicini di casa. I tre sono stati quindi denunciati per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, induzione in errore di pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa aggravata. Saranno anche segnalati alla procura presso la Corte dei conti per il presunto danno erariale provocato al Comune per le somme fraudolentemente percepite. Il cosiddetto Cas spetta a coloro che abbiano provveduto autonomamente a trovare un alloggio alternativo all'abitazione resa inagibile dal sisma. L'operazione si inquadra nel più ampio dispositivo, a carattere generale, attuato dalla guardia di finanza a contrasto delle truffe e degli illeciti in materia di spesa pubblica. (ANSA).