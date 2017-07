Ultima ora

16:04Villaggio: Berlusconi,profondo dolore, artista geniale

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Paolo Villaggio. Personalmente perdo un amico con il quale ho condiviso esperienze bellissime umane e professionali. L'Italia perde un artista geniale, che ha saputo regalare una risata a generazioni di italiani, ma anche far riflettere su tanti aspetti del costume, delle relazioni umane, dell'evoluzione della società nell'ultimo mezzo secolo. Ha saputo portare nel cinema, nella televisione, nella carta stampata un linguaggio nuovo, brillante, coinvolgente. Era un grande professionista, con il quale lavorare era un piacere". Lo afferma Il leader di Fi Silvio Berlusconi. "Mi mancheranno la sua ironia intelligente e graffiante, la sua capacità di cogliere il lato comico della vita, la saggezza amara delle sue riflessioni. Soprattutto, Paolo era un uomo libero, un vero anticonformista. Anche per questo la sua è stata una grande lezione, di arte e di vita", conclude.

16:03M5S: Casaleggio a Roma, partecipa convegno su debito Italia

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Davide Casaleggio è arrivato questa mattina per partecipare al convegno organizzato dal M5S "The italian debt in the eurozone". Al convegno partecipano diversi esperti ed analisti internazionali tra i quali l'editorialista del Ft Wolfgang Munchau, il segretario generale del Consiglio degli esperti economici tedesco Jochen Andritzky, il professor Alberto Bagnai, l'ex assessore al Bilancio del Campidoglio Marcello Minenna e Meyrick Chapman, portfolio manager di Elliott. Ad aprire il convegno è stato invece il vice preisdente della Camera e "frontman" del M5S Luigi Di Maio.

16:02Villaggio: Mattarella, ha raccontato vizi e virtù italiani

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Paolo Villaggio, attore di talento che ha saputo raccontare con acume ed efficacia vizi e virtù degli italiani". Lo rende noto un comunicato del Quirinale.

16:00Calcio: Napoli, al raduno Pepe Reina con il muso lungo

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Tanti sorrisi e un muso lungo, quello di Pepe Reina, al raduno del Napoli stamani a Castel Volturno, in vista della partenza per il ritiro di Dimaro di mercoledì. All'appello hanno risposto anche i big che, reduci dalle Nazionali, avrebbero avuto diritto a una settimana di ferie in più: Insigne, Milik, Mertens e Zielinski hanno voluto dare un segnale forte a Sarri che voleva il gruppo unito sin dal primo giorno. La squadra è stata accolta dagli applausi di una cinquantina di tifosi. Pepe Reina è giunto insieme a Callejon, ma non era sorridente ed ha anche rifiutato di posare per i fotografi. Il rapporto con il club resta teso. Nel pomeriggio arriveranno anche Zapata e, una volta sostenute le visite mediche a Roma, il neoacquisto Adam Ounas. I giocatori hanno pranzato con Sarri e oggi sosterranno i test fisici e atletici. A fine giornata i calciatori torneranno a casa per essere di nuovo a Castel Volturno domani mattina. Nell'albergo del centro tecnico dormiranno invece Zapata e Ounas.

16:00Molotov contro albergo: prefetto, violenza non ci ferma

(ANSA) - BRESCIA, 3 LUG - "Ciò che è successo a Vobarno è un gesto intimidatorio che condanniamo e sul quale intendiamo fare pienamente luce prima possibile". Lo ha detto il prefetto di Brescia Annunziato Vardè dopo l'incontro con Giuseppe Lancini, sindaco del paese dove sono state lanciate due molotov contro l'albergo che avrebbe dovuto ospitare 35 profughi. "A Vobarno gli stranieri non arriveranno - ha spiegato il prefetto - ma non per il gesto violento, ma solo perché al momento non ci sono strutture. La nostra politica di accoglienza non si ferma davanti alla violenza". "L'episodio - ha detto il Pg di Brescia Pier Luigi Maria Dell'Osso - desta inquietudini a va adeguatamente esplorato. Ebbene, è, appunto, oggetto di adeguata esplorazione. L'episodio in sé potrebbe apparire di portata abbastanza modesta, se non fosse per il contesto che delinea un albergo in disuso da qualche anno, l'ipotesi di un utilizzo per accogliere immigrati, la posizione del proprietario, una serie di voci levatesi pro e contro siffatto utilizzo".

16:00Calcio: Toni “davanti a me un muro”, addio amaro al Verona

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Non è un addio al miele quello di Luca Toni dal Verona. "Il direttore sportivo Filippo Fusco mi ha detto 'qui comando io, qui decido tutto io'. E ho capito che per me non c'era motivo di continuare" ha ammesso in una lunga conferenza stampa nella quale ha motivato il suo addio all'Hellas Verona, che lascia dopo tre stagioni da giocatore e una da dirigente. "Ho trovato davanti a me un muro e mi sono sentito ferito. E certe cose non me le ha dette, che so, un Rumenigge. Ringrazio il presidente Setti che stimo umanamente, ma se non c'è condivisione e possibilità di dare almeno qualche consiglio, io qui non posso crescere"." Toni non si ferma e affonda. "Non è colpa mia se mi chiamo Luca Toni o se Luca Toni in giro viene cercato più di chiunque altro, io non volevo essere un peso e sono venuto qui con umiltà".

15:58Villaggio: Grillo, dolore sordo, lui e Sordi ultraitaliani

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Un dolore sordo per la morte di Paolo Villaggio, il mio primo pensiero è stato "macchè morto, sono balle...". Ho provato lo stesso dolore quando morì Alberto Sordi, sto parlando di due "ultraitaliani". Sordi e Villaggio hanno mostrato il nostro peggio, e per questo avvertiamo un dolore così intenso: nel rappresentarci davano la sensazione di capirci. Eppure erano assolutamente agli opposti: nei personaggi di Sordi era facile identificarsi in quanto italiani". Lo afferma in un post sul blog Beppe Grillo. "Cosa abbiamo perso oggi? Un grande artista che ci rappresentava come tante dualità: esseri che seguono la corrente contorcendosi e che si ribellano all'improvviso, ma senza speranze, contro il padrone drogato di cinema d'essai nella oramai mitologica e sintetica critica alla Corazzata Potemkin che è "una cagata pazzesca!". Un'originalità nel tratteggiarci che lo ha reso una stella, capace di recitare come per ispirazione ultraterrena", scrive Grillo, genovese proprio come Villaggio.