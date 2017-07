Ultima ora

18:13Truffe: assolto a Roma ex consigliere comunale Orsi

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - L'ex consigliere comunale di Roma ed ex delegato al decoro dell'allora sindaco Alemanno, Francesco Maria Orsi, è stato assolto dall'accusa di associazione a delinquere e truffa. Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione penale di Roma. La vicenda è legata ad una presunta truffa da un milione e 200 mila euro realizzata attraverso la prospettazione di un progetto edilizio e la vendita di immobili mai realizzati. Con Orsi, difeso dall'avvocato Romolo Reboa, sono stati assolti anche gli altri tre imputati: Umberto Santich, Luigi Maniero e Stefano Masotti. In base all'impianto accusatorio i quattro, tramite una società, rappresentavano la possibilità di acquistare immobili in un complesso di via della Maglianella. "La notizia dell'assoluzione è stata accolta con soddisfazione dal mio cliente - ha commentato Reboa - al termine di un processo durato oltre 4 anni e una gogna mediatica durata oltre sei che ha sconvolto la vita di un ex ufficiale di un carabiniere".

18:03Migranti:Moas,pronti a collaborare, ma noi facciamo soccorso

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Moas ha sempre operato sotto il coordinamento della Guardia Costiera italiana e nel rispetto del diritto internazionale del mare. Questo prevede l'obbligo di prestare soccorso in mare ad ogni natante in difficoltà, indipendentemente dal fatto che questi possa trovarsi in acque internazionali o territoriali". Così la ong dei coniugi Christopher e Regina Catrambone, attiva in mare con la nave Phoenix, commenta l'impegno adottato dai ministri dell'Interno, di Italia, Francia e Germania, ad adottare un codice di condotta per le ong. Moas, spiega l'organizzazione, "ha sempre collaborato, dalla sua fondazione nel 2014, con tutte le autorità e gli attori coinvolti nelle operazioni di ricerca e soccorso ed è quindi aperta a continuare ogni tipo di collaborazione, sia ad una maggiore regolamentazione delle ong che ad un più stretto coordinamento con la Guardia Costiera, sotto la cui egida abbiamo sempre operato, o ad una maggiore trasparenza sulle fonti di finanziamento, che Moas non ha mai negato".

18:01Gb: rapporto, demolire ‘orfanotrofio orrori’

(ANSA) - LONDRA, 3 LUG - L'"orfanotrofio degli orrori" di Haut de la Garenne, sull'isola di Jersey, deve essere demolito. E' quanto si chiede in un rapporto che arriva al termine di una inchiesta di tre anni sulla struttura dove dagli anni '50 agli anni '80 sono stati picchiati, violentati e uccisi numerosi bambini e ragazzi. "Gli edifici di Haut de la Garenne - si legge nel rapporto - ricordano un tragico passato e una storia vergognosa per troppe persone". Nel corso delle ricerche sono state raccolte testimonianze scioccanti su quello che è accaduto per decenni dietro quelle mura senza che le autorità facessero nulla per evitarlo. Non solo, ancor oggi i bambini di Jersey (dipendenza della Corona britannica situata tra la Francia e l'Inghilterra) sarebbero a rischio perchè non ci sono organismi che li tutelano adeguatamente. L'inchiesta è stata avviata in seguito alle indagini di polizia dalle quali erano emersi i nomi di 192 vittime e 151 aguzzini, ma solo sette di loro sono stati condannati.

17:57Migranti: sbarchi 2017 a quota 85mila, +20% rispetto 2016

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Hanno toccato quota 85.183 i migranti sbarcati nel 2017 in Italia, il 20% in più rispetto al 2016, secondo i dati diffusi dal Viminale. In testa alle nazionalità di chi è arrivato sono sempre i nigeriani (13.516), seguiti da bengalesi (7.993), guineani (7.538) e ivoriani (7.151). I minori non accompagnati sono saliti a 9.761. E' la Lombardia ad ospitare la maggiore quota di profughi (13%), seguita da Lazio e Campania (9%), Piemonte, Emilia Romagna e Veneto (8%). I richiedenti asilo trasferiti in altri Paesi europei secondo il principio della relocation sono 7.396. (ANSA).

17:56Terremoto: ‘volontari’ arrestati per furto, oggi assolti

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 3 LUG - Non è stata raggiunta la prova della colpevolezza, e i due 'volontari' arrestati il 3 settembre 2016 ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) per un furto di giocattoli e beni di prima necessità destinati ai bambini colpiti dal terremoto sono stati assolti. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Ascoli Piceno Marco Bartoli, in base all'art. 530 del Codice. Massimiliano Pietroletti, 47 anni, e Stefano Messore, 41, dovevano rispondere di furto aggravato. Dopo il terremoto del 24 agosto operavano nel centro di emergenza allestito a Rio di Acquasanta Terme. I Cc li avevano bloccati a bordo di un furgone Fiat Doblò con gli stemmi della Protezione civile, carico di materiali di cui non avevano saputo spiegare il possesso. La procura aveva chiesto la condanna a tre anni per Pietroletti e a tre anni e un mese per Messore al quale contestava anche il possesso di un coltello (anche per questo addebito l'uomo è stato assolto). Messore è stato in carcere fino al 21 ottobre, poi ai domiciliari, ora revocati. Pietroletti era detenuto fino al 30 gennaio scorso.

17:52Viabilità: tangenziale Fossano verso riapertura dopo crollo

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - Le verifiche sulla tangenziale di Fossano dopo il crollo della campata di uno svincolo saranno completate entro il 20 luglio, e dopo quella data si potrà fissare la riapertura. E' quanto emerge da un incontro oggi a Torino fra il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e il presidente dell'Anas, Gianni Vittorio Armani. Il 18 aprile era avvenuto il crollo improvviso di una campata dello svincolo di Marene della tangenziale. In seguito al crollo, ha spiegato oggi Armani, oltre alla necessaria collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'Anas ha avviato un vasto programma di verifiche su tutte le 114 campate della tangenziale di Fossano, attività partita il 24 aprile che ha usato tecniche di analisi all'avanguardia. "Entro il 20 luglio - ha assicurato - saranno completate tutte le azioni di indagine, comprese le verifiche tramite georadar e le prove di carico su tutto il sistema di viadotti. Pertanto, assieme agli esperti del Politecnico di Torino, sarà possibile fissare la data di riapertura della Tangenziale". Per il viadotto crollato, ha detto ancora, l'Anas intende bandire entro l'anno la gara per la ricostruzione dell'opera, che sarà interamente d'acciaio.(ANSA).

17:35Calcio: Roma ufficializza Gonalons, al Lione 5 milioni

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - È ufficiale l'acquisto da parte della Roma del francese Maxime Gonalons. Il club, con un comunicato, ha reso noto di aver sottoscritto col Lione il contratto per l'acquisizione a titolo definitivo del giocatore a fronte di un corrispettivo fisso di 5 milioni di euro. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 30 giugno 2021. ""Non ho avuto un attimo di esitazione, soprattutto dopo aver parlato con Monchi e l'allenatore ho capito la loro determinazione - le prime parole di Gonalons -. Per questo si è concluso tutto molto rapidamente. Nutro grandi aspettative da questa avventura". "Gonalons è un calciatore di caratura internazionale - ha dichiarato il ds Monchi -. Assieme alle sue doti tecniche, aggiungerà il suo bagaglio di esperienza e personalità alla nostra rosa. Sono estremamente felice di dargli il benvenuto alla Roma".