Ultima ora

20:00Tre dispersi in lago:ricerche,spente turbine diga,stop acqua

(ANSA) - CAGLIARI, 3 LUG - Per consentire le ricerche in sicurezza delle tre persone disperse nel lago Mulargia, anche vicino alle turbine, le pompe e le griglie dell'invaso, l'Ente acque della Sardegna (Enas) sospenderà, dalle 10 alle 18 di domani, l'approvvigionamento idrico a vari potabilizzatori gestiti da Abbanoa nel Sud Sardegna fra i quali San Michele a Cagliari, Simbirizzi a Quartucciu, Santu Miali a Sanluri, Mulargia (Siurgus Donigala) e Sant'Antionio (Arbus) che alimentano Cagliari, Quartu, Assemini, Capoterra, ed i comuni dell'hinterland e della fascia costiera. L'interruzione della fornitura comporterà il fermo degli impianti interessati. L'erogazione all'utenza sarà garantita fino a esaurimento delle scorte nei serbatoi comunali, ma sono prevedibili disservizi con particolare riferimento alle zone alte dei centri abitati sin dal pomeriggio di domani fino a mercoledì quando sarà necessario ripristinare le scorte. La situazione varierà per ogni Comune in base ai consumi e alla capacità dei singoli serbatoi. A Cagliari le vasche d'accumulo hanno una capacità elevata che consente di limitare i disservizi. Maggiori criticità potrebbero invece verificarsi a San Sperate, Selargius, Assemini, Sestu e Capoterra. (ANSA).

19:52Casa Bianca, Trump in contatto con famiglia Charlie

(ANSA) - WASHINGTON, 3 LUG - Dopo aver appreso della situazione del piccolo Charlie Gard il presidente Donald Trump ha offerto aiuto alla famiglia. Lo conferma la Casa Bianca attraverso un portavoce, precisando che il presidente in persona non ha parlato direttamente con i familiari del bimbo in quanto non vuole esercitare pressione in alcun modo, ma che membri dell'amministrazione vi hanno parlato in contatti facilitati dal governo britannico. "Il presidente sta solo tentando di aiutare se possibile", si sottolinea dalla Casa Bianca.

19:48Calcio: Padelli è dell’Inter, sarà vice di Handanovic

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - "Daniele Padelli è un nuovo giocatore dell'Inter". Il club nerazzurro ufficializza il primo acquisto di questa sessione di mercato, il portiere 31enne ha firmato un biennale e sarà il vice di Samir Handanovic dopo l'addio di Carrizo. Padelli, scrive l'Inter sul proprio sito, sarà a disposizione di Luciano Spalletti per il ritiro estivo di Brunico che inizierà giovedì.

19:47Siria: Damasco, 5 giorni tregua a Daraa

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 LUG - In vista dell'apertura della nuova riunione sulla Siria ad Astana, in Kazakhstan, le autorità governative siriane hanno annunciato oggi una tregua di cinque giorni nella parte meridionale del paese, nella regione di Daraa al confine con la Giordania. In un comunicato citato dall'agenzia governativa Sana, si annuncia l'avvio della sospensione fino all'8 luglio prossimo "di tutte le attività militari". Rappresentanti delle opposizioni armate avevano condizionato la loro presenza al tavolo di Astana - convocato dalla Russia, alleata di Damasco - all'interruzione degli intensi bombardamenti aerei e di artiglieria governativi su Daraa, in parte controllata dagli insorti.

19:36Una lapide ricorda il tenente Millevoi

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 LUG - Una lapide in ricordo del tenente Andrea Millevoi, medaglia d'oro al valor militare morto in Somalia nel 1993 durante la missione Ibis, è stata scoperta durante una cerimonia nella base a lui dedicata dei 'caschi blu' italiani dell'Unifil a Shama, nel sud del Libano. Alla cerimonia, presieduta dal comandante della Joint Task Force Lebanon, generale Francesco Olla, hanno partecipato i genitori dell'ufficiale caduto. Dopo l'inaugurazione della lapide, una Messa è stata celebrata dalla guida spirituale del contingente italiano, don Salvatore Lazzara, in commemorazione del sacrificio dell'ufficiale della brigata "Granatieri di Sardegna", attualmente impiegata in Libano con l'Operazione "Leonte XXII". "Andrea - ha detto il generale Olla - vestiva, 24 anni fa, lo stesso elmetto, lo stesso foulard e lo stesso basco blu con cui oggi i nostri soldati pattugliano la Blue Line e operano nel Sud del Libano per garantire quella stabilità necessaria a una regione martoriata da decenni di conflitti".

19:27Furto da 7 mln a Torino, due condanne e un patteggiamento

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - Nel settembre del 2015 venne messo a segno un furto da 7 milioni di euro nell'appartamento di una facoltosa ereditiera, nel centro storico di Torino. Oggi in tribunale il processo si è chiuso con la condanna dei presunti autori, l'albanese Zef Zefi e il serbo Denis Jovanovic, detenuti dall'aprile del 2016, a quattro anni di carcere. L'accusa è stata sostenuta dal pm Andrea Padalino. Secondo le indagini della polizia i due furono aiutati dalle gestrici di una prestigiosa boutique, Maddalena Rizzi e la figlia Silvye Lanza, dalle quali si serviva la signora. La posizione della Rizzi è stata stralciata per l'indisponibilità del suo avvocato difensore, mentre la figlia ha patteggiato 18 mesi di reclusione. La vittima del furto e la sua collaboratrice domestica si sono costituite parte civile con gli avvocati Teresa Leone e Marco Feno: la prima ha ottenuto una provvisionale di 500 mila euro, la seconda di cinquemila. Il bottino non è stato recuperato. (ANSA).

19:23Calcio: Spal, dalla Juventus arriva in prestito Mattiello

(ANSA) - FERRARA, 3 LUG - La Spal aggiunge un'altra pedina alla rosa con la quale affronterà, dopo 49 anni, il campionato di serie A. Dalla Juventus arriva in prestito il difensore laterale sinistro Federico Mattiello, 22 anni. Con i bianconeri ha esordito in serie A prima di passare al Chievo. L'anno scorso è stato a disposizione di Allegri.