Ultima ora

22:08Stalking verso titolare di un locale per rumore, arrestato

(ANSA) - ALBENGA, 3 LUG - Arrestato per stalking, ma non verso una donna, bensì contro il titolare di un locale sotto la sua abitazione. L'arrestato è Salvatore Ricotta, 58 anni. Il caso avviene ad Albenga. Sabato sera l'uomo, dal balcone ha cominciato a minacciare i clienti della 'Taberna del foro' e il titolare fino ad arrivare a lanciare un vaso di terracotta che ha colpito ad una gamba il socio del titolare (10 giorni di prognosi). Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, in piazza delle Erbe, hanno trovato l'uomo in stato di alterazione ancora sul balcone e lo hanno arrestato. Episodi simili, secondo i carabinieri, hanno visto protagonista l'uomo anche nel 2016 e il titolare per alcuni giorni chiuse il locale scrivendo "per atti intimidatori". In considerazione dei precedenti i militari hanno deciso di arrestare Ricotta.

21:40Calcio: Milan presenta Calhanoglu, farà divertire tifosi

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - "Si divertirà e farà divertire i tifosi del Milan": così l'ad e il ds rossoneri, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, hanno presentato ufficialmente il sesto colpo di mercato dell'estate, il trequartista turco classe 1994 Hakan Calhanoglu, proveniente dal Bayer Leverkusen, che ha firmato un contratto di quattro anni. Calhanoglu è reduce da quattro mesi di squalifica per aver anni fa firmato e non onorato un contratto con il Trabzonspor. "E' stato duro per me questo ultimo periodo senza giocare - ha raccontato il turco, uno specialista nel calciare le punizioni -. Voglio ringraziare il Milan per aver credito in me e voglio dare tantissimo in cambio. Sono molto contento di poter giocare, sono in un grande club, il più importante per me: ha una grandissima storia e spero di entrare a farne parte".

21:38Wimbledon: Wawrinka saluta al primo atto

(ANSA) - LONDRA, 3 LUG - Prima sorpresa ai Championships. In quattro set cade già al primo turno Stan Wawrinka, terzo favorito nel tabellone maschile di Wimbledon. Nella giornata d'apertura. lo svizzero ha ceduto 6-4 3-6 6-4 6-1 al russo Daniil Medvedev, n.52 al mondo, in poco più di due ore.

21:27Calcio: Sampdoria, Ilicic si allontana

(ANSA) - GENOVA, 3 LUG - Si complica per la Sampdoria la strada che porta all'attaccante della Fiorentina Josip Ilicic. A un passo dall'accordo si sarebbe inserita nella trattativa anche l'Atalanta che sul piatto oltre alla partecipazione alla prossima Europa League avrebbe messo anche l'amicizia del giocatore viola con il connazionale Kurtic che milita con gli orobici. Trattativa dunque in stallo ma non ancora saltata con i blucerchiati che proveranno a chiudere l'operazione nei prossimi giorni. Intanto sul fronte uscite da segnalare l'assalto del Siviglia per Luis Muriel. L'interessamento di Everton e West Ham per l'attaccante colombiano avrebbe portato la squadra spagnola ad alzare ancora l'offerta superiore ora ai 20 milioni più bonus. La stessa Sampdoria guarda in Spagna per la difesa. Piace il difensore dello Sporting Gijon Jorge Merè, già nazionale Under 21, che ha suscitato però anche l'interesse del Barcellona.

21:22Calcio: Genoa, accordo con Fiorentina per Simeone in viola

(ANSA) - GENOVA, 3 LUG - Sempre più Fiorentina nel futuro di Giovanni Simeone. La società viola infatti avrebbe trovato l'accordo con il Genoa per il passaggio dell'attaccante argentino. Un'operazione da venti milioni più cinque di bonus per un giocatore pagato in totale dal Genoa poco meno di cinque. Per domani previsto l'incontro decisivo tra il procuratore del giocatore e il ds della Fiorentina Corvino. E ritorno a casa per l'attaccante cileno del Genoa Mauricio Pinilla che rescinderà il contratto con i rossoblù, valido ancora per un anno, per poi accordarsi con l'Universidad de Chile, la squadra che lo aveva lanciato.

21:08Wimbledon: Seppi e Fognini al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Andreas Seppi e Fabio Fognini hanno superato il primo turno al torneo di Wimbledon. Il 33enne altoatesino si è imposto per 6-2, 3-6, 6-2, 6-1 sul ceco Norbert Gombos, numero 93 del ranking mondiale, esordiente assoluto a livello Slam. Ora affronterà il sudafricano Kevin Anderson. Fognini, 28/a testa di serie, ha regolato per 6-1, 6-3, 6-3, in poco più di un'ora e mezza di partita, il russo Dmitry Tursonov, attualmente numero 715 Atp e in gara con il ranking protetto. Ha raggiunto il secondo turno anche uno dei favoriti del torneo, Rafa Nadal, che ha cominciato la sua avventura londinese lasciando appena sei giochi all'australiano John Millman: 6-1 6-3 6-2. Per il maiorchino si tratta della vittoria numero 850 nel circuito, impresa riuscita solo a sei giocatori prima di lui: Roger Federer, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Guillermo Vilas, John McEnroe e Andre Agassi.

21:06Calcio: Fiorentina, giallo su audio Borja Valero

(ANSA) - FIRENZE, 3 LUG - Il futuro di Borja Valero, tra Fiorentina e Inter, si colora di giallo. A Firenze circola sui social un audio che sembrerebbe del giocatore il quale, parlando forse con qualche tifoso manifesterebbe tutta la sua delusione per il trattamento ricevuto dal club viola e in cui, alla fine, annuncia, tra le lacrime, che andrà via da Firenze. Con la voce rotta dal pianto, dice: "Sicuramente andrò via, mi hanno rotto le palle, mi hanno fatto piangere e mi hanno tolto il sonno nelle ultime due settimane - si sente nell'audio che circola su whatsApp ma per il quale non ci sono conferme ufficiali -. Per me è difficile ed è dura, ma presto spiegherò tutto".