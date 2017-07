Ultima ora

00:18El Mundo,Maradona accusato abusi sessuali giornalista russa

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Diego Armando Maradona avrebbe tentato di abusare di una giornalista in Russia, dove era ospite per la finale della Confederations Cup tra Germania e Cile. È l'accusa pesantissima riportata dal quotidiano spagnolo El Mundo con una testimonianza diretta della reporter russa Katerina Nadolskaya. L'incontro, secondo quanto raccontato, sarebbe avvenuto in un hotel di San Pietroburgo ma le versioni fornite sono l'una il contrario dello'altra. La donna dice che il Pibe de Oro avrebbe provato a spogliarla dopo essersi fatto raggiungere nella sua stanza d'albergo con la scusa di fare un'intervista. Lo staff dei legali di Maradona sostiene invece che la donna, in quella stanza d'albergo, avrebbe iniziato a spogliarsi all'improvviso di fronte all'argentino. E domani, intanto, Maradona è atteso a Napoli per un blitz di tre giorni che culminerà con il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del sindaco de Magistris in piazza del Plebiscito, mercoledì.

00:16Donnarumma-Milan verso rinnovo, 6 milioni a stagione

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Gianluigi Donnarumma è a un passo dal rinnovo con il Milan. Secondo indiscrezioni in queste ore le parti avrebbero trovato un'intesa per un quinquennale da 6 milioni di euro a stagione, uno in più dell'offerta rifiutata a giugno dal 18enne portiere e dal suo agente,Mino Raiola. L'accordo prevederebbe anche una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, dimezzata in caso di mancata qualificazione del Milan alla Champions. Inoltre il Milan si sarebbe impegnato a ingaggiare anche il fratello maggiore di Donnarumma, Antonio, come portiere di riserva. Donnarumma avrebbe rifiutato un'offerta monstre dal Paris Saint Germain.

23:48Incendi: esplosione in attico nel Catanese, cede solaio casa

(ANSA) - CATANIA, 3 LUG - Due forti boati hanno provocato il cedimento di un solaio nel palazzo di un complesso a Gravina di Catania. L'esplosione ha provocato un incendio. Al momento dell'incidente non vi erano persone nell'appartamento all'ultimo piano del palazzo in cui abitano da otto famiglie, che sono state fatte sgomberare. Sul posto sono intervenuti tre autobotti dei vigili del fuoco, che anche grazie all'utilizzo di un'autoscala, sono ancora impegnati nel tentativo di spegnere le fiamme. Presenti anche i carabinieri oltre a operatori del 118. Ancora da chiarire le cause dell'incendio e delle esplosioni. (ANSA).

23:43Vela:l’America’s Cup a’L’Uomo e il Mare’

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - La puntata di domani della, Rubrica di RaiSport "L' Uomo e il Mare" , curata e condotta come di consueto da Giulio Guazzini e montata da Roberto Toti, sarà interamente dedicata all'America's Cup. Oltre alla cronaca della finalissima di Bermuda che ha celebrato il trionfo di Emirates Team New Zealand, saranno ripercorse le tappe più significative della storia della Coppa con la storia in particolare delle sfide italiane: da Azzurra a Luna Rossa. Interviste esclusive fra le altre con Max Sirena, Dean Barker, James Spithill e Ross Blakman storico Team Maneger di Black Magic! La Rubrica andrà in onda su RaiSport +HD alle 18.45 dopo il Tg.

23:21MotoGp: Aprilia più vicina ai primi

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Ottima gara per Aleix Espargaró che porta la sua Aprilia RS-GP al settimo posto. Lo spagnolo chiude così, con un bel risultato in gara, un weekend che lo ha sempre visto tra i protagonisti. Scattato dalla terza fila (ottavo tempo) Aleix si è presto inserito nel gruppetto di piloti in lotta per la top five. In questa fase ha battagliato senza timore con alcuni i piloti che guidano la classifica mondiale, ben supportato dalla sua RS-GP che ancora una volta ha confermato i grandissimi progressi che il progetto MotoGP Aprilia ha evidenziato in questa prima metà di stagione. "Una bella gara di Aleix, se l'è giocata alla pari contro moto e piloti che si stanno disputando il mondiale. Ci manca davvero poco per stare coi primissimi. Siamo stati tra i migliori per tutto un weekend che è stato estremamente positivo, soprattutto sull'asciutto. Se non avesse piovuto il sabato Aleix avrebbe potuto partire anche più avanti. E continueremo a crescere'', ha detto Romano Albesiano - Aprilia racing manager.

22:43Terrorismo: ‘ripulire terra da infedeli’, espulso

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - Un egiziano di 31 anni, Ahmed Mohamed Nabawy Salem, è stato espulso dall'Italia per presunta radicalizzazione al termine di un'indagine del nucleo informativo del comando provinciale di Milano, del Ros e della procura di Milano. Era al Cie di Torino in attesa dell'imbarco per l'Egitto. In più occasioni, Salem avrebbe espresso la necessità di stabilire la supremazia dell'Islam in tutto il mondo per "ripulire la terra dagli infedeli". L'attenzione su Ahmed Mohamed Nabawy Salem è iniziata lo scorso 27 maggio, quando alcuni parenti e conoscenti in Italia hanno manifestato la loro preoccupazione per la sua ossessiva concentrazione sulla religione musulmana. Un atteggiamento associato a particolare aggressività nei confronti dei congiunti quando si parlava di religione. Proprio in virtù di questa instabilità, i parenti hanno deciso di pagargli un biglietto per tornare in Egitto il 28 maggio ma l'evidente stato di alterazione psicofisica dimostrata al check in di Malpensa gli ha impedito l'imbarco.

22:29Calcio: Borja Valero, Fiorentina passa alle vie legali

(ANSA) - FIRENZE, 3 LUG - E' rottura completa tra Fiorentina e Borja Valero, dopo che oggi è circolato un audio dello spagnolo, rivolto ad alcuni tifosi viola, che sottolineava come la società facesse di tutto per cederlo nonostante la sua volontà fosse quella di rimanere. E la società viola ha deciso di passare alle vie legali: "Alla luce delle dichiarazioni emerse da un messaggio vocale del proprio tesserato Borja Valero diffuse da vari mezzi di comunicazione, ha trasmesso il tutto al proprio ufficio legale per ogni opportuno approfondimento".