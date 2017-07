Ultima ora

07:02Mafia: blitz dei cc contro Cosa Nostra Catania, 54 arresti

(ANSA) - CATANIA, 4 LUG - Un'operazione antimafia dei carabinieri del comando provinciale di Catania è in corso contro il gruppo del rione San Giovanni Galermo di Cosa nostra, ritenuto tra i più affidabili e tenuto maggiormente in considerazione dal boss Benedetto Santapaola. Oltre 200 militari dell'Arma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare del Gip, emessa su richiesta della locale Dda della Procura, nei confronti di 54 persone indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, armi, traffico di stupefacenti, estorsione e rapina. Durante le indagini sono state sequestrate sostanze stupefacenti e accertate le dinamiche del gruppo mafioso anche nella gestione dello spaccio di droga, con un 'giro' da 40 mila euro a settimana, oltre fare luce su numerose estorsioni a imprenditori e commercianti. Particolari sull'operazione saranno resi noti durante un incontro con i giornalisti che si terrà alle 10.30 nella sala stampa della Procura Distrettuale di Catania.(ANSA).

06:37‘Ndrangheta: blitz Ros contro vertici, 116 fermi

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 LUG - Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Reggio Calabria, sono impegnati nell'esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla Dda reggina nei confronti di 116 persone. I provvedimenti scaturiscono da un'indagine diretta dalla Dda e condotta dai carabinieri del Ros e del Gruppo di Locri sui vertici delle più importanti cosche del "mandamento" ionico ritenuto il cuore pulsante dell'intera 'ndrangheta nonché punto di riferimento di tutte le articolazioni extraregionali, nazionali ed estere. All'operazione hanno partecipato oltre 1000 carabinieri coadiuvati da elicotteri, unità cinofile e militari specializzati nella localizzazione di bunker e cavità nascoste. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, truffa ed altri reati, tutti aggravati dalla finalità di agevolare la 'ndrangheta. (ANSA).

00:18El Mundo,Maradona accusato abusi sessuali giornalista russa

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Diego Armando Maradona avrebbe tentato di abusare di una giornalista in Russia, dove era ospite per la finale della Confederations Cup tra Germania e Cile. È l'accusa pesantissima riportata dal quotidiano spagnolo El Mundo con una testimonianza diretta della reporter russa Katerina Nadolskaya. L'incontro, secondo quanto raccontato, sarebbe avvenuto in un hotel di San Pietroburgo ma le versioni fornite sono l'una il contrario dello'altra. La donna dice che il Pibe de Oro avrebbe provato a spogliarla dopo essersi fatto raggiungere nella sua stanza d'albergo con la scusa di fare un'intervista. Lo staff dei legali di Maradona sostiene invece che la donna, in quella stanza d'albergo, avrebbe iniziato a spogliarsi all'improvviso di fronte all'argentino. E domani, intanto, Maradona è atteso a Napoli per un blitz di tre giorni che culminerà con il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del sindaco de Magistris in piazza del Plebiscito, mercoledì.

00:16Donnarumma-Milan verso rinnovo, 6 milioni a stagione

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Gianluigi Donnarumma è a un passo dal rinnovo con il Milan. Secondo indiscrezioni in queste ore le parti avrebbero trovato un'intesa per un quinquennale da 6 milioni di euro a stagione, uno in più dell'offerta rifiutata a giugno dal 18enne portiere e dal suo agente,Mino Raiola. L'accordo prevederebbe anche una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, dimezzata in caso di mancata qualificazione del Milan alla Champions. Inoltre il Milan si sarebbe impegnato a ingaggiare anche il fratello maggiore di Donnarumma, Antonio, come portiere di riserva. Donnarumma avrebbe rifiutato un'offerta monstre dal Paris Saint Germain.

23:48Incendi: esplosione in attico nel Catanese, cede solaio casa

(ANSA) - CATANIA, 3 LUG - Due forti boati hanno provocato il cedimento di un solaio nel palazzo di un complesso a Gravina di Catania. L'esplosione ha provocato un incendio. Al momento dell'incidente non vi erano persone nell'appartamento all'ultimo piano del palazzo in cui abitano da otto famiglie, che sono state fatte sgomberare. Sul posto sono intervenuti tre autobotti dei vigili del fuoco, che anche grazie all'utilizzo di un'autoscala, sono ancora impegnati nel tentativo di spegnere le fiamme. Presenti anche i carabinieri oltre a operatori del 118. Ancora da chiarire le cause dell'incendio e delle esplosioni. (ANSA).

23:43Vela:l’America’s Cup a’L’Uomo e il Mare’

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - La puntata di domani della, Rubrica di RaiSport "L' Uomo e il Mare" , curata e condotta come di consueto da Giulio Guazzini e montata da Roberto Toti, sarà interamente dedicata all'America's Cup. Oltre alla cronaca della finalissima di Bermuda che ha celebrato il trionfo di Emirates Team New Zealand, saranno ripercorse le tappe più significative della storia della Coppa con la storia in particolare delle sfide italiane: da Azzurra a Luna Rossa. Interviste esclusive fra le altre con Max Sirena, Dean Barker, James Spithill e Ross Blakman storico Team Maneger di Black Magic! La Rubrica andrà in onda su RaiSport +HD alle 18.45 dopo il Tg.

23:21MotoGp: Aprilia più vicina ai primi

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Ottima gara per Aleix Espargaró che porta la sua Aprilia RS-GP al settimo posto. Lo spagnolo chiude così, con un bel risultato in gara, un weekend che lo ha sempre visto tra i protagonisti. Scattato dalla terza fila (ottavo tempo) Aleix si è presto inserito nel gruppetto di piloti in lotta per la top five. In questa fase ha battagliato senza timore con alcuni i piloti che guidano la classifica mondiale, ben supportato dalla sua RS-GP che ancora una volta ha confermato i grandissimi progressi che il progetto MotoGP Aprilia ha evidenziato in questa prima metà di stagione. "Una bella gara di Aleix, se l'è giocata alla pari contro moto e piloti che si stanno disputando il mondiale. Ci manca davvero poco per stare coi primissimi. Siamo stati tra i migliori per tutto un weekend che è stato estremamente positivo, soprattutto sull'asciutto. Se non avesse piovuto il sabato Aleix avrebbe potuto partire anche più avanti. E continueremo a crescere'', ha detto Romano Albesiano - Aprilia racing manager.