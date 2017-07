Ultima ora

09:45Incidenti stradali: auto contro pino, 3 morti nel Grossetano

ANSA) - GROSSETO, 4 LUG - Tre persone sono morte carbonizzate in seguito a un incidente stradale avvenuto all'alba in provincia di Grosseto. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, l'auto a bordo della quale viaggiavano, intorno alle 4,45, sulla strada che va da Marina di Grosseto a Castiglione della Pescaia, in prossimità dell'ingresso dell'aeroporto militare, è finita contro un pino, incendiandosi. Le tre persone sono rimaste carbonizzate all'interno della vettura. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco e del 118. Al momento ancora sconosciuta l'identità delle vittime.

09:39Crack Eurofidi, chiesto rinvio a giudizio 19 amministratori

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per gli amministratori di Eurofidi, il più grande consorzio italiano di garanzia fidi ora in liquidazione, con l'accusa di falso in bilancio e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Gli avvisi di garanzia, alla conclusione delle indagini preliminari condotte dal nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino, sono state notificate a 19 indagati: 12 componenti del CdA, direttore generale, 5 componenti del Collegio sindacale e un responsabile della revisione dei bilanci, in carica a Eurofidi nel 2013 e 2014. Le indagini erano state avviate all'indomani della liquidazione volontaria del Consorzio Eurofidi, nel settembre 2016 e formalizzata il 5 ottobre, conseguentemente al mancato aumento di capitale, che si era reso indispensabile per garantire la continuità aziendale. Gli amministratori di Eurofidi avrebbero nascosto alla Banca d'Italia, autorità di controllo, un disavanzo di 50 milioni di euro. (ANSA).

09:32Mafia: 27 arresti in Puglia, coinvolti due sindaci

(ANSA) - TARANTO, 04 LUG - Ventisette persone sono state arrestate dalla Polizia di Taranto nell'ambito di un'operazione nei confronti di un presunto sodalizio criminale di stampo mafioso. Tra gli arrestati ci sono anche amministratori e politici locali di tre Comuni ricadenti nelle province di Taranto e Brindisi, fra cui il sindaco di Avetrana Antonio Minò (indagato per concorso esterno), il sindaco di Erchie Giuseppe Margheriti e un ex consigliere di Manduria (quest'ultimo indagato per scambio elettorale politico-mafioso). Sono state eseguite 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 7 ai arresti domiciliari.

09:19Corea Nord, lanciato primo missile intercontinentale

(ANSA) - PYONGYANG, 4 LUG - La Corea del Nord ha annunciato che il missile lanciato oggi, e finito in acque giapponesi, era "intercontinentale". "Il lancio è riuscito", sottolinea Pyongyang. In precedenza il regime della Corea del Nord aveva annunciato che avrebbe fatto un importante annuncio alle 15 locali (8:30 in Italia), in seguito al lancio del missile balistico di questa mattina. Lo ha anticipato la radio governativa nordcoreana, le cui frequenze sono costantemente monitorate dalla stazione di Tokyo Radiopress. E' piuttosto inusuale per il regime di Pyongyang anticipare un'informazione lo stesso giorno di un test missilistico.

09:09Corea Nord: Abe, minaccia Pyongyang sempre più pericolosa

(ANSA) - TOKYO, 4 LUG - "Il lancio odierno del missile mostra chiaramente come la minaccia di Pyongyang diventi sempre più pericolosa". Lo ha detto il premier giapponese Shinzo Abe in un incontro con la stampa, dopo l'ultimo test missilistico condotto questa mattina dalla Corea del Nord. Il comando centrale della difesa a Seul ha reso noto che il missile ha volato per 930 chilometri dalla base di Banghyun, nella provincia a nord di Pyongyang, e che ulteriori dettagli, come altitudine e velocità, sono in fase di verifica. Il portavoce del comando sudcoreano ha detto che l'esercito rimane in stato di allerta per far fronte a ulteriori provocazioni della Corea del Nord. L'ultima prova segue il lancio di molteplici missili superficie-aria avvenuta dalla base orientale di Wonsan il mese scorso. In tale occasione la distanza coperta dai missili era stata di 200 chilometri, a dimostrazione delle capacità di colpire unità navali.

07:58Corea Nord: Trump, Cina li fermi una volta per tutte

(ANSA) - SEUL, 4 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato l'ennesimo lancio di un missile da parte della Corea del Nord con alcuni tweet, augurandosi, fra l'altro, che la Cina, tra i principali alleati di Pyongyang, "prema con decisione sulla Corea del Nord e faccia finire questo nonsenso una volta per tutte". Poco prima un altro tweet: "Questo tizio (riferito a Kim Jong Un, ndr) non ha niente di meglio da fare con la sua vita? Difficile credere che Corea del Sud e Giappone possano sopportare a lungo" questa situazione.

07:54Trump plaude a sforzi Italia su crisi migratoria Libia

(ANSA) - WASHINGTON, 4 LUG - Nella sua telefonata di alcune ore fa a Paolo Gentiloni per discutere l'agenda del G20 ad Amburgo, il presidente Usa Donald Trump ha ''rinnovato il suo apprezzamento al primo ministro per aver ospitato l'eccezionale G7 in maggio'' e ha lodato ''gli sforzi dell'Italia per affrontare la rilevante crisi migratoria libica''. Lo rende noto la Casa Bianca.