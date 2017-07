Ultima ora

12:05Migranti: corridoi umanitari, a Fiumicino altri 52 profughi

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Dopo i 125 profughi siriani giunti in Italia lo scorso aprile questa mattina sono da poco sbarcati all'aeroporto di Fiumicino altri 52 profughi siriani dal Libano, grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese. Poco dopo lo sbarco dal volo Alitalia, sono scattate le consuete procedure di accoglienza per i migranti, che sono stati accompagnati dalla Polizia di Frontiera in un'area dello scalo predisposta appositamente per effettuare il disbrigo delle pratiche individuali, tra cui l'identificazione anche con il riscontro delle impronte digitali. Quindi seguirà la fase di smistamento per l'affidamento ai centri di accoglienza e alle famiglie. Ad accogliere i profughi fra gli altri, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, Manuela Vinay, in rappresentanza delle Chiese protestanti italiane, Mario Giro, viceministro degli Esteri, alcuni esponenti del ministero dell'Interno.

12:04Tennis: Wimbledon, Minella perde e annuncia la gravidanza

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Non dovrebbe avere troppi problemi, Mandy Minella, ad archiviare l'eliminazione al primo turno di Wimbledon per mano dell'azzurra Francesca Schiavone. Ieri, infatti, la 31enne lussemburghese numero 82 del mondo, subito dopo il match ha annunciato di essere incinta di 18 settimane. Per quanto riguarda le italiane, oggi Sara Errani, numero 76 Wta, scende in campo contro la bulgara Tsvetana Pironkova, numero 131. Ieri, oltre alla Schiavone, si era qualificata Camila Giorgi, mentre Roberta Vinci, numero 33 e 31/a testa di serie, aveva ceduto alla ceca Kristyna Pliskova (numero 44 Wta e sorella di Karolina) per 7-6, 6-2. Al secondo turno, Giorgi sfiderà la statunitense Madison Keys, numero 18 e 17/a testa di serie; per Schiavone ci sarà invece l'ucraina Elina Svitolina, numero 5 e quarta favorita.

11:59Tap, trasferimento ulivi necessario per proteggere alberi

(ANSA) - LECCE, 4 LUG - Si è concluso questa notte il trasferimento alla nursery di Masseria del Capitano dei 42 ulivi già espiantati e provvisoriamente sistemati nell'area di cantiere del microtunnel a San Basilio. Lo conferma Tap, multinazionale che sta realizzando il gasdotto che approderà nel Salento, in una nota in cui precisa che "lo spostamento delle piante, avvenuto nel pieno rispetto delle autorizzazioni rilasciate a Tap dagli enti competenti, si è reso necessario per poterle accudire e proteggere adeguatamente, come già accade per 168 ulivi trasferiti nei mesi scorsi nella nursery di Masseria del Capitano". "Nel sito - è detto ancora - è installato un adeguato sistema di irrigazione ed è stato montato un tendone a protezione delle piante da insetti e vettori di infezioni, come previsto dal Piano di Gestione già approvato dalla Regione Puglia. Nei prossimi giorni anche gli ulivi trasferiti questa notte saranno sistemati sotto rete".(ANSA).

11:39Calcio: Sassuolo, Squinzi “ripartiamo da Bucchi”

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Con Di Francesco in panchina abbiamo ottenuto grandi risultati, ora abbiamo voglia di ripartire, con Bucchi, vogliosi di ottenere di nuovo grandi risultati, ripartiamo da lui, allenatore giovane, in ascesa, questa è la nostra politica, che si basa anche sui calciatori giovani come quelli che per esempio stanno arrivando dalla Roma": così il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi ai microfoni di Teleradiostereo, aggiungendo che "c'è voluto un po' di tempo per liberare Di Francesco, al quale faccio un grosso in bocca al lupo, perché c'era un contratto in essere e in certi casi è normale che i tempi si allunghino". Il presidente del club emiliano ha poi sottolineato: "Defrel e Berardi sono nostri calciatori, io aspetto, se qualcuno realmente fosse interessato". Pellegrini é un giocatore "di sicuro avvenire già nel giro della Nazionale, e ci rimarrà per molto tempo perché è un calciatore forte e pronto". (ANSA).

11:37Germania: De Maiziere teme interferenza russa su elezioni

(ANSA) - BERLINO, 04 LUG - "Abbiamo visto la presunta influenza russa sulle elezioni americane e su quelle francesi e quindi non è da escludere che vi sia anche sulle elezioni in Germania". Lo ha detto il ministro dell'Interno tedesco Thomas De Maiziere, presentando alla stampa il rapporto dei servizi interni insieme al presidente Hans Georg Maassen. De Maiziere ha parlato di possibili "cyber-attacchi" e di una "classica campagna di disinformazione" come rischi più concreti. "Le bugie per alcune persone fanno parte della politica - ha aggiunto -, ma hanno le gambe corte", e nel caso in cui vengano messe in circolazione fake-news "bisogna reagire velocemente".

11:33Qatar: Alfano, soluzione crisi non è a breve

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - ''Non diamo per fallito ogni tentativo di mediazione come non diamo per acquisito l'esito negativo delle richieste. Bisogna collocarsi in una logica temporale che non prevede una soluzione immediata''. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Angelino Alfano, al termine dell'incontro in Farnesina con il segretario generale della Lega Araba, Abul-Gheit. ''C'è da lavorare - precisa Alfano - e non ci saranno soluzioni in pochi giorni né in poche settimane''. L'Italia, prosegue il ministro, spinge ''affinché la crisi del Qatar venga risolta all'interno de Consiglio di Cooperazione del Golfo''. L'Italia, conclude il titolare della Farnesina, sta investendo molto per favorire un dialogo tra i Paesi coinvolti.

11:31Migranti: Oim, 101.000 arrivi via mare in Europa

(ANSA) - GINEVRA, 4 LUG - Il numero di migranti e rifugiati giunti in Europa via mare dall'inizio dell'anno ha superato la soglia dei 100 mila, ha riferito oggi a Ginevra l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Dall'inizio del 2017 al 3 luglio scorso, un totale di 101.210 migranti e rifugiati ha attraversato il Mediterraneo, quasi l'85% è giunto in Italia(85.183), mentre il resto degli arrivi è suddiviso tra Grecia (9.290), Cipro (273) e Spagna (6.464). L'Oim stima a 2.247 il numero di persone morte in mare nello stesso periodo.