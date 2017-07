Ultima ora

13:49Sport: Lotti, dimostriamo grandi eventi in Italia possibili

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Vogliamo dimostrare che a Roma e in Italia si può puntare sui grandi eventi, siamo convinti che il nostro Paese ha le carte in regola, così come le federazioni insieme alle nostre città e ai luoghi d'arte, bellezza ed economia, sono pronti ad accogliere atleti da tutto il mondo". Lo dice il ministro dello Sport, Luca Lotti, presentando, alla sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i campionati mondiali di scherma paralimpica che si terranno a Roma dal 6 al 12 novembre. Un evento che sarà "l'occasione - ha specificato Lotti - per sottolineare ancora una volta il messaggio che vogliamo lanciare come governo e ministero dello Sport: un messaggio che va oltre lo sport e anzi lo utilizza per uno degli obiettivi più grandi che abbiamo per tante persone che guardando questi campioni possono dire 'lo posso fare anche io'. La medaglia più giusta e vera sarà quella di aver ottenuto un altro 'lo posso fare anche io'".

13:43Migrante ucciso: salma Emmanuel rimpatriata in Nigeria

(ANSA) - FERMO, 4 LUG - Domani cento associazioni si sono date appuntamento a Fermo per una grande manifestazione in memoria di Emmanuel Chidi Nnamdi, il richiedente asilo nigeriano ospite della Caritas morto il 5 luglio 2016 in una colluttazione ingaggiata con l'ultrà Amedeo Mancini, che aveva detto "scimmia" alla moglie Chinyere, ma proprio oggi la salma di Emmanuel ha lasciato Fermo "per il suo ultimo viaggio verso la sua terra natale, la Nigeria". Lo annuncia il difensore di Chinyere, l'avv. Letizia Astorri. "Questo era il desiderio di Emmanuel, che sua moglie ha voluto rispettare e onorare fino alla fine".

13:41Papa all’ANSA, l’Europa aiuti i migranti

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Sono vicino con l'affetto e l'incoraggiamento a quanti, istituzioni, realtà associative e singoli si aprono saggiamente al complesso fenomeno migratorio con adeguati interventi di sostegno, testimoniando quei valori umani e cristiani che stanno alla base della civiltà europea". Così papa Francesco in un messaggio all'ANSA sul portale Infomigrants.net, flusso di notizie per i migranti realizzato dall'agenzia con altri partner europei. "Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per l'importante iniziativa e auspico che da una parte favorisca l'integrazione di queste persone con un doveroso rispetto delle leggi dei Paesi che accolgono, dall'altra susciti nella società un rinnovato impegno per una autentica cultura dell'accoglienza e della solidarietà", dice il Pontefice, per cui "la presenza di tanti fratelli e sorelle che vivono la tragedia dell'immigrazione è un'opportunità di crescita umana, di incontro e di dialogo tra le culture, in vista della promozione della pace e della fraternità tra i popoli".

13:35Calcio: Psg, Thiago Motta prolunga fino al 2018

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Thiago Motta ha prolungato di un anno il suo contratto con il Paris Saint-Germain, ovvero fino al giugno 2018. Lo annuncia il club parigino sul proprio sito internet dopo che qualche giorno fa la rottura con il giocatore era sembrata ormai inevitabile. Il 34enne centrocampista brasiliano naturalizzato italiano era approdato al Psg nel gennaio 2012, proveniente dall'Inter. "È una grande gioia per me prolungare il contratto con il Paris Saint-Germain - le parole di Thiago Motta riportate sempre sul sito della società - Del resto, ho una storia particolare con il club, che nelle passate stagioni ha sempre mostrato grande fiducia nei miei confronti. L'avventura prosegue e questo mi rende molto felice. Continueremo ad essere competitivi e daremo tutti il massimo per arrivare il più lontano possibile nelle competizioni in cui saremo presenti".

13:31Pirati strada: investe ciclista e fugge, donna é grave

(ANSA) - SPILIMBERGO (PORDENONE), 4 LUG - Una ciclista è stata investita, intorno alle 11, lungo la strada a scorrimento veloce Cimpello-Sequals, nei pressi di Spilimbergo (Pordenone); il conducente del veicolo si è allontanato senza prestare soccorso. All'incidente - secondo quanto si apprende dalla Polizia Stradale, che sta facendo indagini per identificare il pirata della strada - non hanno assistito testimoni. La donna - Silvia Colussi, 32 anni, conosciuta triatleta della zona, residente non lontano dal luogo dell'incidente - è stata travolta da una vettura mentre si stava allenando con una bicicletta da corsa. Dopo l'urto è finita nel fossato che costeggia la carreggiata ed è stata notata solo alcuni minuti più tardi da un passante, che ha lanciato l'allarme. Stabilizzata sul posto dal personale del 118, è stata dapprima portata all'ospedale di Pordenone e poi trasferita in elicottero a Udine: la prognosi è riservata.

13:29Migranti: Brunetta, bloccare porti e aprire crisi con Ue

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Qualcuno ci deve spiegare, e domani ce lo spiegherà l'ottimo ministri Minniti, perché tutte le navi che raccolgono e salvano disperati nel Mediterraneo vengono in Italia. Qualcuno ce lo deve spiegare. Perché solo in Italia? Perché Malta dice di no? Perché la Francia dice di no? Perché la Spagna dice di no? Perché tutti i paesi sul Mediterraneo dicono di no e perché l'Europa ci costringe di fatto ad essere il porto di accoglienza? Minniti ce lo dovrà dire domani". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio. "Perché tutte le navi delle organizzazioni non governative portano o addirittura trasbordano i disperati nel nostro Paese? Io continuo a chiedere il blocco dei porti, e si apra finalmente una crisi in sede europea. E ciascuno faccia la propria parte. Noi abbiamo dimostrato di aver fatto la nostra, in mezzo a mille difficoltà e contraddizioni, però l'abbiamo fatta. Domani a Minniti chiederemo questo".

13:27Terrorismo: espulso tunisino, 58° rimpatrio del 2017

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Un tunisino ventiduenne è stato espulso dall'Italia per motivi di pericolosità sociale. Lo straniero è fratello di un foreign fighter, come informa il Viminale, ed è stato fermato lo scorso 24 giugno insieme ad altri 10 connazionali appena sbarcati sull'isola di Linosa, a seguito dei rilievi fotodattiloscopici, era risultato positivo nello schedario Afis in quanto già espulso il 3 dicembre 2015 in esecuzione di un provvedimento emesso dal ministro dell'Interno per motivi di sicurezza nazionale. Dopo lo sbarco il tunisino è stato arrestato e trattenuto nel Centro per rimpatri di Caltanissetta. L'uomo è fratello di un foreign fighter, inserito nella lista dei "jihadisti/combattenti partiti dall'Italia verso la Siria". Il tunisino espulso aveva contatti anche con altri jihadisti partiti dall'Italia verso il teatro di guerra siro-iracheno. Con questo rimpatrio, il 58° del 2017, sono 190 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso espulsi con accompagnamento nel proprio Paese dal gennaio 2015.