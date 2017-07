Ultima ora

15:59Calcio: Donnarumma rinuncia a maturità e va a Ibiza

(ANSA) - MILANO, 4 LUG - Gianluigi Donnarumma ha rinunciato a sostenere l'esame di maturità in programma da domani e sarebbe volato in vacanza a Ibiza con un aereo privato. Da settimane al centro di critiche e pressioni per il rinnovo del contratto con il Milan, che sarebbe stato definito ieri anche se non ci sono conferme sull'accordo, il diciottenne portiere avrebbe deciso di non sostenere l'esame per ottenere da privatista il diploma di Ragioneria, che era stato posticipato per l'impegno del calciatore all'Europeo Under 21 in Polonia.

15:38Catalogna: se sì a indipendenza, in 48h repubblica

(ANSA) - BARCELLONA, 4 LUG - Se al referendum sulla indipendenza della Catalogna annunciato per il primo ottobre, ma che Madrid ha dichiarato illegale e promesso di impedire, vincerà il 'si' la 'Repubblica catalana' sarà proclamata nel giro di 48 ore, cioè entro il 3 ottobre, afferma la bozza della legge sul referendum presentata oggi dai partiti indipendentisti. Il testo, che sarà sottoposto formalmente al parlamento di Barcellona a fine agosto, non fissa una soglia minima di partecipazione perché il risultato sia vincolante. Alla presentazione della bozza hanno partecipato solo i deputati delle liste indipendentiste (jpS e Cup) che hanno la maggioranza assoluta nel 'Parlament' e appoggiano il governo del presidente Carles Puigdemont, oltre ai rappresentanti di Podemos.

15:31Scherma: Roma sarà capitale dell’inclusione

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Dal 6 al 12 novembre Roma sarà capitale dell'inclusione grazie ai Mondiali di scherma paralimpica. L'evento è stato presentato alla Presidenza del Consiglio dal ministro dello Sport Luca Lotti, dal presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli, dal n.1 del Coni Giovanni Malagò e dal presidente della Federscherma Giorgio Scarso. Vi parteciperanno oltre 300 atleti da più di 40 Paesi e le sedi delle finali si terranno in diversi luoghi rappresentativi della Capitale. "Sarà un grande evento che invito tutti a venire a vedere - ha detto Pancalli - Non solo per celebrare i grandi campioni, ma anche per lanciare un messaggio di speranza e l'auspicio che sempre più ragazzi si avvicinino allo sport". Il Mondiale "è frutto dell'impegno internazionale del nostro movimento - ha concluso Scarso - Grazie al sistema di relazioni con gli altri Paesi siamo riusciti a ottenere la competizione a Roma. Il messaggio è di pari opportunità: uomini e donne, olimpici e paralimpici, tutti impegnati a promuovere la scherma".

15:17Calcio: il Marsiglia annuncia, ingaggiato Luiz Gustavo

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Il Marsiglia ha annunciato l'ingaggio del brasiliano Luiz Gustavo Dias, 29 anni, dal Wolfsburg. L'ex centrocampista del Bayern Monaco era stato nel mirino di numerose squadre italiane, fra le quali Juve, Milan e Inter. In un comunicato, il club francese ha evidenziato l'"esperienza, la versatilità e la forza di carattere" di Luiz Gustavo. Il centrocampista classe 1987 ha giocato 42 partite con la Nazionale brasiliana, con la quale vinto la Confederations nel 2013, e ha partecipato al Mondiale 2014. Ha giocato per 10 anni in Germania, vestendo le maglie di Hoffenheim, Bayern Monaco (vinse la Champions nel 2013) e Wolfsburg. Il cartellino del giocatore sarebbe costato poco meno di 10 milioni: il giocatore ha firmato un contratto quadriennale. (ANSA).

15:11Calcio: arbitri, Rizzoli designatore della Serie A

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Ora è ufficiale: Nicola Rizzoli sarà il nuovo designatore degli arbitri di Serie A. Lo ha annunciato il presidente dell'Aia Marcello Nicchi. Rizzoli, 45 anni, prenderà il posto di Domenico Messina. In Serie B il responsabile sarà Emidio Morganti, mentre per la Can D è stato scelto Matteo Trefoloni; alla Can Pro confermato Giannoccaro e alla Cai andrà Andrea Gervasoni. Il Comitato nazionale ha poi deliberato la conferma di Alfredo Trentalange come responsabile del settore tecnico arbitrale.

15:03Maradona: sindaco, legame indissolubile tra lui e Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 4 LUG - "Domani è un giorno speciale perché, con il conferimento della cittadinanza onoraria, creeremo un legame indissolubile, anche sul piano formale, tra il calciatore, il genio Diego Armando Maradona e la città di Napoli". Lo dice il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a 24 ore dalla festa che si terrà in piazza Plebiscito durante la quale Maradona diventerà cittadino onorario di Napoli. Da de Magistris l'invito affinchè sia una "festa di unità, perché Maradona ha avuto la capacità di unire tutti i tifosi napoletani, li ha fatti sognare e, mentre sognavano, ha trasformato quel sogno in realtà". "Nessuno mai - ha aggiunto - avrebbe pensato che si poteva vincere lo scudetto a Napoli e invece Diego, con una squadra e una società, ha trasformato quel sogno in realtà". Rispetto alle polemiche che nei giorni scorsi si sono accese in merito al compenso a Maradona da parte di alcuni sponsor, de Magistris ha sottolineato che "il Comune non spende un euro".

14:46Calcio: Emery, Verratti? I più importanti del PSG sono qui

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Il protagonista del pre-ritiro del Paris Saint-Germain è stato Unai Emery che, dopo il primo approccio con la preparazione, è stato protagonista di un incontro con i giornalisti, durante il quale si è parlato del caso che coinvolge Marco Verratti. Il centrocampista ha ottenuto di potersi aggregare alla squadra venerdì, con la speranza che, prima di allora, venga perfezionato il suo trasferimento. Il giocatore da tempo ha manifestato il desiderio di vestire la maglia del Barcellona, ma resta a tutti gli effetti un giocatore del PSG. "Siamo soddisfatti dei giocatori che abbiamo qui, a disposizione, e del rinnovo di giocatori come Thiago Motta o Marquinhos. I giocatori che si trovano qui sono i più importanti, poi vedremo se il mercato ci darà la possibilità di rinforzare la squadra. Il PSG, dal 15 luglio, sarà impegnato in una tournèe negli Stati Uniti, dove affronterà la Roma, il Tottenham e la Juventus, con o senza Verratti. (ANSA).