Ultima ora

17:45Alpini: Pinotti e Graziano a esercitazione ‘5 Torri 2017’

(ANSA) - CORTINA (BELLUNO), 4 LUG - "L'addestramento montano è fondamentale perché la montagna è una grande palestra che forgia ogni militare nel corpo e nello spirito". Lo ha detto il Capo di stato Maggiore della Difesa, Claudio Graziano, che insieme al ministro Roberta Pinotti ha assistito a Cortina d'Ampezzo alla giornata conclusiva dell'esercitazione delle Truppe Alpine "5 Torri 2017" nella cornice delle Dolomiti ampezzane, patrimonio dell'Unesco e museo a cielo aperto della Prima Guerra Mondiale. L'esercitazione è un appuntamento importante a livello internazionale e interforze e quest'anno ha visto la partecipazione di 15 Nazioni, di unità di tutte le Forze armate e della Guardia di Finanza. "La minaccia terroristica - ha detto Graziano - chiede grande prontezza ed elevato livello addestrativo che consenta alle nostre Forze armate di operare all'estero e in Italia nonché di intervenire a soccorso delle popolazione colpite da calamità ed essere pronti e in grado di agire 365 giorni all'anno e in qualsiasi condizione".

17:44Senato: Capigruppo, ius soli da domani in Aula

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Il ddl sullo ius soli dovrebbe cominciare il suo iter in Aula al Senato domani mattina. Lo ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama secondo quanto riferisce la presidente del Misto Loredana De Petris. Il confronto inizierà domani con la discussione generale.

17:34Terrorismo, pm chiede la condanna del marocchino Benchorfi

(ANSA) - MILANO, 4 LUG - Il pm di Milano Enrico Pavone ha chiesto una condanna a 8 anni di carcere per Nadir Benchorfi, 30enne marocchino fermato lo scorso dicembre perché si sarebbe detto disponibile a compiere un attentato per lo Stato islamico nel grande centro commerciale di Arese (Milano) in cui lavorava. Un uomo che, secondo il pm che ha accennato nella requisitoria anche al recente attentato a Manchester, ha il "profilo" di altri attentatori che si sono mossi per l'Isis in Europa negli ultimi anni. Stando alle indagini della Digos, usando Telegram, il marocchino si sarebbe messo a disposizione degli uomini dell'Isis per compiere attentati in Italia e prima sarebbe entrato in contatto, durante la sua permanenza in Germania, anche con alcuni foreign fighter. Legami che il trentenne avrebbe poi mantenuto anche al suo rientro in Italia, inviando, tra l'altro, anche somme di denaro nelle zone di guerra per sostenere la jihad.

17:29Terrorismo: premier Francia, ci saranno altri attacchi

(ANSA) - PARIGI, 04 LUG - "Ve lo dico senza giri di parole, ci saranno altri drammi, altri attacchi": lo ha detto il premier francese, Edoaurd Philippe, parlando di terrorismo nel suo primo intervento davanti al parlamento di Parigi.

17:26Migranti: impegno Ue per Centro search and rescue Libia

(ANSA) - BRUXELLES, 4 LUG - La Commissione europea si impegna a sostenere "l'organizzazione di un Centro di coordinamento per i salvataggi in mare pienamente operativo in Libia". Si legge nel piano d'azione per alleviare la pressione migratoria sull'Italia. L'Italia dovrebbe preparare, in consultazione con la Commissione, e sulla base di un dialogo con le organizzazioni non governative, un codice di condotta per le ong che effettuano attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. La Commissione sollecita gli Stati membri a contribuire maggiormente al Fondo per l'Africa, per completare il contributo da 2,6miliardi di euro dal budget europeo; accelerare i ricollocamenti dall'Italia; ad andare avanti sulla riforma del regolamento di Dublino; oltre a mobilitare le loro capacità per sostenere i rimpatri dei migranti irregolari dall'Italia. E' quanto riporta il piano d'azione presentato dalla Commissione europea per alleviare la pressione migratoria sulle coste italiane.

17:00Mattarella a Trump, rafforzare ancor più i rapporti

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "In una prospettiva convintamente transatlantica, è mio vivo auspicio che tale articolata, intensa e proficua collaborazione possa rafforzarsi ulteriormente, tanto sul piano bilaterale che in seno ai maggiori organismi internazionali, accrescendo così l'efficacia dell'operato delle Nazioni che, come le nostre, si riconoscono nei comuni valori di libertà, democrazia e giustizia". E' uno dei passaggi del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, per la festa del 4 luglio. "In occasione del 241.mo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza desidero porgere, a nome del popolo italiano e mio personale, i più sinceri auguri agli Stati Uniti d'America. Le relazioni d'amicizia tra i nostri Paesi hanno radici profonde e includono, oltre agli aspetti politici ed economici, importantissimi scambi a livello sociale, scientifico-accademico e culturale".

16:53Calcio: Palermo, Baccaglini non è più presidente

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Paul Baccaglini non è più presidente del Palermo. Il cda ha rassegnato le dimissioni e quindi l'intero consiglio e il presidente sono decaduti dalle loro cariche. Entro il 13 luglio, fa sapere la società, verrà nominato il nuovo consiglio e designate le cariche di presidente e consiglieri delegati. La gestione provvisoria è affidata all'attuale consigliere delegato Maurizio Zamparini.