Ultima ora

19:13Strangolato a Valencia, forse movente in processo stalking

(ANSA) - FERRARA, 4 LUG - Il movente dell'omicidio? Probabilmente il processo pendente per stalking, per i tre episodi violenti (agguati tra Ferrara e Valencia) fissato al 4 ottobre, per il quale in queste settimane erano in corso le trattative tra legali per il patteggiamento e il risarcimento danni. Per questo motivo, il rinnovarsi di quel contrasto innescato per gelosia tra Eder Guidarelli, l'assassino, e Marcello Cenci, la vittima, entrambi 32enni ferraresi, e anche la circostanza che la fidanzata al centro di questa contesa lo avesse lasciato recentemente, avrebbe innescato nel primo la volontà omicida che lo ha portato da Ferrara a Valencia a strangolare l'ex amico. Ipotesi, al momento, che potranno essere confermate o meno quando Guidarelli sarà interrogato. Il giovane, in carcere ad Imperia, domani mattina dovrà comparire davanti alla Corte d'appello di Genova, competente per il suo caso, che deciderà se estradarlo in Spagna, a Valencia dove ha ucciso l'amico Marcello Cenci. (ANSA).

19:11Marra: ottiene libertà insieme a Scarpellini

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Tornano liberi Raffaele Marra, ex braccio destro del sindaco Raggi, e l'imprenditore Sergio Scarpellini che si trovavano agli arresti domiciliari. I due sono coimputati in un processo per l'accusa di corruzione. Lo hanno deciso i giudici della II sezione penale che hanno disposto per Marra e per Scarpellini l'obbligo di firma quotidiano. Nei confronti degli imputati, inoltre, i giudici hanno imposto anche l'interdizione per un anno dai pubblici uffici e anche il divieto di espatrio.

19:06Gb: Irlanda del Nord, ‘nessun accordo fino all’autunno’

(ANSA) - LONDRA, 4 LUG - L'accordo per riformare un governo di unità nazionale in Irlanda del Nord non c'è e si deve attendere almeno fino all'autunno. Lo ha detto la leader degli unionisti del Dup, Arlene Foster, al termine dell'ennesima sessione di negoziati al castello di Stormont, fuori Belfast, che si è conclusa con un nulla di fatto. Non si è arrivati infatti ad una nuova intesa con i repubblicani del Sinn Fein e continua così a mancare un esecutivo locale nell'Irlanda del Nord da sei mesi. Come sottolineano i media del Regno, ora ci sarà una pausa nei mesi estivi e si spera che siano più fruttuose le trattative una volta che saranno riaperte probabilmente in settembre. Ieri invece il tono usato dal ministro britannico per l'Irlanda del Nord, James Brokenshire, era stato fin troppo ottimista. Aveva detto che sperava si potesse siglare un accordo nel giro di qualche giorno ma non è andata così.

19:05Migranti: da Bruxelles 35 milioni a Italia per gestire crisi

(ANSA) - BRUXELLES, 4 LUG - In arrivo da Bruxelles un nuovo esborso da 35 milioni di euro per la gestione della migrazione in Italia. Si legge nel piano d'azione della Commissione Ue per aiutare il Paese, sottoposto ad una forte pressione migratoria.

19:02Antimafia: Grasso, ddl non può tornare in commissione

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Il disegno di legge che introduce modifiche al Codice Antimafia "in questa fase non può tornare in commissione". A sottolinearlo è il presidente del Senato Pietro Grasso in risposta al capogruppo di FI Paolo Romani che aveva chiesto di far tornare il provvedimento in commissione per evitare il voto dell'Aula previsto oggi dalla Conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama.

18:58Francia: premier, vaccini obbligatori dall’anno prossimo

(ANSA) - PARIGI, 4 LUG - "Dal prossimo anno i vaccini per la prima infanzia raccomandati all'unanimità dalle autorità della salute diventeranno obbligatori". Lo ha detto il Primo ministro francese, Edouard Philippe, durante il suo discorso all'Assemblea Nazionale, sottolineando che "la prevenzione sarà il perno della strategia nazionale sulla salute" che verrà discussa il prossimo autunno.

18:57Migranti: Oim, 10mila salvati da Guardacoste Libia

(ANSA) - BRUXELLES, 4 LUG - "La Guardia costiera libica ha salvato 10mila migranti. Se non ci fosse stato il loro intervento il numero dei morti sarebbe stato maggiore. Certo non siamo all'ottimale, ci sono molti difetti, ma è quanto abbiamo al momento. E l'addestramento è l'unico modo in cui si può cercare di raggiungere un miglioramento. Sostenerli è l'unica scelta possibile, ma non è un assegno in bianco, perché" c'è un monitoraggio". Così Eugenio Ambrosi, direttore regionale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.