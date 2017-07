Ultima ora

(ANSA) - MODENA, 4 LUG - Un "eccellente risultato in termini di sicurezza", un'organizzazione-modello che ha coniugato libertà e sicurezza dei cittadini "con l'obiettivo di garantire la 'safety' e la 'security' dell'evento e dell'intera città", lo "straordinario spirito di collaborazione della popolazione, che ha sopportato gli inevitabili disagi comprendendo l'importanza dell'evento per Modena e manifestando la sua capacità di accoglienza". E' il bilancio di 'Modena park', il concerto di Vasco Rossi per 220mila persone tenuto sabato sera, fatto dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Maria Patrizia Paba. Il prefetto ha ricordato tra l'altro i complimenti giunti dal ministro dell'Interno Marco Minniti all'indomani dell'evento e ha definito "meticolosa la pianificazione delle predisposizioni di sicurezza", con un "pieno e attivo coinvolgimento" di tutti i soggetti interessati: prefetto e sindaco (Gian Carlo Muzzarelli), forze di polizia, organizzatori, enti pubblici e privati. (ANSA).

(ANSA) - JESOLO (VENEZIA), 4 LUG - Momenti di tensione questo pomeriggio nel centro della Croce Rossa di Jesolo a causa dell'atteggiamento aggressivo di uno dei giovani migranti che vi sono ospitati, prima nei confronti degli altri richiedenti asilo e poi del personale della struttura, intervenuto per sedare gli animi. Il centro accoglie oltre un centinaio di migranti. Alla vista dei poliziotti intervenuti sul posto, il ragazzo ha continuato a mostrare modi violenti. E' stato accompagnato negli uffici del Commissariato ed è ora in stato di fermo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Al campione del mondo Peter Sagan è costata molto cara la scorrettezza commessa nei confronti dell'inglese Mark Cavendish, nel finale della 4/a tappa del Tour de France di ciclismo, che si è conclusa a Vittel. Lo slovacco è stato squalificato dalla corsa, secondo quanto riporta l'account Twitter della corsa a tappe francese.

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Continua l'impegno contro gli incendi boschivi. Al momento, sono 18 oggi le richieste per i Canadair e gli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: 5 arrivate dalla Sicilia, 3 dalla Puglia, 3 dalla Campania, 2 dalla Basilicata, 2 dal Lazio, 2 dalla Toscana e una dalla Calabria. L'intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei - 12 Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e 3 elicotteri - ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 9 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza. (ANSA)

(ANSA) - PARIGI, 04 LUG - Il nuovo governo del premier francese Edouard Philippe ottiene un'ampia maggioranza nel voto di fiducia all'Assemblea Nazionale. 370 i voti favorevoli, 67 contrari e 129 gli astenuti. "Grazie, non lo prendo come un assegno in bianco", ha commentato il premier, Edoaurd Philippe.

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Alla faccia degli italiani che alle amministrative hanno dato a Renzi e PD il benservito, la sinistra va avanti in Parlamento sullo ius soli per regalare la cittadinanza italiana. Fratelli d'Italia non molla di un centimetro: siamo pronti alla mobilitazione e se passa la legge raccoglieremo le firme per il referendum abrogativo. Intanto invitiamo tutti a sottoscrivere la nostra petizione: no ius soli". Lo scrive su facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che nel post ha condiviso il modulo di raccolta firme per la petizione avviata da FdI nelle scorse settimane e che ha già raccolto migliaia di sottoscrizioni.

(ANSA) - SIENA, 4 LUG - Ordinanza di archiviazione del fascicolo d'indagine aperto con l'ipotesi di reato d'istigazione al suicidio nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo area di banca Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato da una finestra di Rocca Salimbeni. Ad emetterla il gip di Siena Roberta Malavasi. Il giudice ha respinto anche la memoria integrativa all'opposizione alla richiesta di archiviazione, un video in 3d realizzato il 2 febbraio, depositata dai legali della famiglia Rossi, gli avvocati Paolo Pirani e Luca Goracci. L'archiviazione stata chiesta dalla procura di Siena nel febbraio scorso dopo che la stessa procura aveva riaperto le indagini nel novembre del 2015 a seguito della richiesta degli stessi avvocati. Proprio in occasione della riapertura del fascicolo erano stati disposti nuovi accertamenti tra cui una nuova autopsia sui resti e una simulazione della caduta del corpo di Rossi. Dopo le risultanze delle nuove perizie la procura aveva chiesto l'archiviazione.