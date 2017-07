Ultima ora

22:54Calcio: Suso, aspetto il rinnovo ma resto al Milan di sicuro

(ANSA) - CARATE BRIANZA (MONZA), 4 LUG - "Non ho ancora rinnovato il contratto con il Milan ma resto di sicuro. Sono molto felice qui". Il fantasista del Milan Suso, sul palco degli Sportitalia Awards, ribadisce la volontà di restare in rossonero. "La nuova società sta costruendo una grande squadra - ammette lo spagnolo -, giocare con giocatori più bravi rende più facile vincere. Possiamo fare meglio dell'anno scorso. Voglio ringraziare tutti i tifosi perché è stato un bellissimo anno e loro sono stati bravissimi".

22:46Morte cerebrale per minore accoltellato da rivale in amore

(ANSA) - PAVIA, 4 LUG - Non c'è più nulla da fare per Pandi Lavdari, il 17enne albanese residente a Broni (Pavia) che ieri pomeriggio era stato accoltellato da Simone Maddaluno, 18enne di Stradella (Pavia), ora in carcere. L'aggressione, avvenuta nei giardini pubblici di Stradella, è stata il tragico epilogo di una violenta discussione avvenuta tra i due domenica sera, fuori da una discoteca della zona. Una lite scatenatasi per una ragazza, che entrambi, da quanto si è appreso, corteggiavano. Lunedì pomeriggio Maddaluno è uscito di casa con un coltello. Quando ha incrociato Lavdari l'ha inseguito e, quando l'ha raggiunto, gli ha inferto una coltellata tra il cuore e il polmone. Il giovane albanese è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza al Policlinico San Matteo. Ma, nonostante gli sforzi dei medici, non c'è stato nulla da fare. Oggi i medici hanno dichiarato la morte cerebrale di Pandi Lavdari. La morte del 17enne aggrava la situazione di Maddaluno. L'accusa nei suoi confronti passerà da tentato omicidio a omicidio.

22:41Calcio: Fassone, Donnarumma? Risolveremo rapidamente

(ANSA) - CARATE BRIANZA (MONZA), 4 LUG - "Donnarumma? La situazione si ricomporrà rapidamente, è già durata troppo tempo. Si risolverà, non so se sono ottimista o no, è meglio basarsi solo sulla realtà": lo dice l'ad del Milan Marco Fassone, ricevendo il premio destinato a Gigio Donnarumma durante i Sportitalia Awards. Fassone racconta poi le sue impressioni dei primi mesi alla guida del club rossonero: "Ho avuto la fortuna di conoscere le più belle realtà del calcio italiano. Il Milan mi ha sorpreso perché da una sensazione di essere una grande società, una macchina molto potente pronta a ripartire dopo anni in garage".

22:27Accusata di tentato del omicidio marito, chiesti 14 anni

(ANSA) - BERGAMO, 4 LUG - La procura di Bergamo ha chiesto 14 anni di reclusione per Laura Mappelli, l'ex infermiera di 49 anni, di Premolo, a processo per tentato omicidio per aver sciolto del sonnifero nel caffè del marito Bortolo Rossi e poi avergli somministrato dell'insulina che gli causò una crisi ipoglicemica che sarebbe potuta essere letale, secondo i medici incaricati dalla parte civile. L'uomo si salvò, ma la moglie è finita a processo. La donna ha sempre negato ogni accusa, sostenendo di aver pensato a un infarto come causa del malessere del marito, tanto da chiamare lei stessa il 112. L'episodio la mattina del 4 dicembre 2015: il marito venne soccorso in elicottero e trasportato in ospedale in coma ipoglicemico.

22:01Attrice Lawless vede scena razzismo e posta su fb, orribile

(ANSA) - LUCCA, 4 LUG - L'attrice neozelandese Lucy Lawless, protagonista della serie tv 'Xena, la principessa guerriera', in vacanza a Lucca, ha postato su facebook il racconto di un episodio di razzismo di alcuni ragazzi italiani nei confronti di un immigrato a cui avrebbe assistito e di come sia intervenuta. "Uno dei ragazzi fa il verso dello scimpanzé e batte le mani forte sopra la sua testa. E urla 'Gabon'. Un altro ragazzo si accoda e un terzo, urlando and applaudendo minacciosamente". "Veramente orribile", racconta la Lawless di aver detto loro in italiano. "Se fossi stata più pronta e se avessi parlato meglio l'italiano - scrive l'attrice su Facebook - avrei spiegato loro con calma che in passato gli italiani stessi erano stati immigrati in altri paesi e che il loro atteggiamento di stasera è un forma di terrorismo".

21:32Incendi: oltre 150 ettari di macchia bruciati a Castiglione

(ANSA) - GROSSETO, 4 LUG - Lunga giornata di lavoro per i vigili del fuoco e per la Protezione civile. Un vasto incendio, alimentato dal vento, ha attaccato la macchia e i boschi intorno a Castiglione della Pescaia (Grosseto). Subito le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni e il fumo era visibile a chilometri. Nel pomeriggio, mentre nella zona c'erano due canadair e 4 elicotteri, con numerose squadre a terra, i vigili hanno fatto evacuare per precauzione il residence Le Cannucce. Solo dopo qualche ora le fiamme sono state messe sotto controllo e le persone sono rientrare nelle loro case. L'opera di bonifica andrà avanti tutta la notte. Secondo i vigili del fuoco sono bruciati oltre 150 ettari di macchia. Problemi anche per il traffico in tutta la zona. Un altro grosso incendio si è sviluppato nel Volterrano, in provincia di Pisa, e anche qui sono intervenuti tre elicotteri ed è stato chiesto l'intervento di un canadair. Il rogo sta interessando soprattutto campi di grano e di farro, oltre a canneti e bosco. (ANSA).

21:15Maradona: la 10 a Insigne? Solo se fa più gol di me

(ANSA) - NAPOLI, 4 LUG - "La maglia numero dieci a Insigne? Se fa più gol di me se la può mettere". Lo ha detto Diego Armando Maradona nella conferenza stampa di presentazione della serata di domani quando gli sarà conferita la cittadinanza onoraria di Napoli. L'ex asso argentino ha parlato anche del suo record di gol, visto che Hamsik è a sole due reti dal primato: "I record - ha detto - sono fatto per essere battuti. Spero che Hamsik ne faccia non due ma venti più di me, se questo aiuta a vincere il Napoli e gli manderò le mie congratulazioni".