Pubblicato il 04 luglio 2017 da redazione

CARACAS – Stando ai rumors di calciomercato, il futuro di Sergio Córdova sembra essere lontano dalla Primera División venezuelana. In principio sembrava che il gioiellino del vivaio del Caracas dovesse approdare nel campionato messicano per rinforzare l’Atlas, ma poi Gustavo Gómez, presidente dei ‘zorros’, ha dichiarato la tratativa non é andata in porto. “Siamo stati molto vicini ad avere il suo cartellino, la prima oferta é stata la nostra. Però poi é arrivato lo Stuttgart e ci ha superato. Non sempre si puó vincere”.

Dopo un anno di purgatorio in serie B, lo Stuttgart fará il suo ritorno in Bundesliga la prossima stagione e vuole a tutti costi rinforzarsi per mantenersi nella massima serie tedesca.

‘La pantera’ é stato uno dei perni della Vinotinto nel mondiale Under 20 che si é disputato in Corea ed ha vinto anche la speciale distinzione di miglior gol della kermesse iridata. Appena arrivato in Venezuela, Córdova ha annunciato che non continuerá la sua carriera sportiva nel campionato locale, lo ha fatto tramite il suo account twitter. “Sono chiaro della mia decisione e non c’é marcia indietro. Benedizioni e buone vibrazioni per tutte le persone che mi appoggiano”.

Nel mondiale disputato nel paese asiatico, la nazionale venezuelana ha chiuso al secondo posto e la ‘Pantera’ ha messo a segno reti nelle prime tre gare disputate.

Oltre allo Stuttgart, al forcing per avere in rosa Sergio Córdova c’é un’altra formazione della serie a tedesca: l’ Augsburgo. Per il giovane talento della terra di Bolívar é un’occasione d’oro per mostrare il suo talento in un campionato competitivo come la Bundesliga. Ma al momento, sono solo rumors, dalla Germania non ci sono ancora notizie chiare. Sempre stando ai pettegolezzi che si sono sentiti tra gli adetti ai lavori durante la finale dell’Octagonal, il trasferimentto dell’ex Caracas é quotato un milione d’Euro.

Oltre Sergio Córdova, stando alle indiscrezioni, sono diversi i calciatori della Vinotinto Under 20 che potrebbero cambiare maglia nella prossima. Il calciomercato é appena iniziato e ci sarà tempo fino alla fine d’agosto per scroprire i destini dei vari calciatori ‘made in Venezuela’.

