07:11Qatar, ‘ricevute risposte a nostre richieste’

(ANSA) - DUBAI, 5 LUG - Il quartetto di nazioni arabe che hanno intrapreso una stretta sul Qatar, accusato di supporto a gruppi estremisti islamici, ha annunciato di avere ricevuto da quel Paese risposta alle loro richieste volte a mettere fine alla crisi diplomatica aperta nel Golfo. In un comunicato congiunto diffuso nella notte Bahrein, Egitto, Arabia Saudita ed Emirati promettono una risposta "tempestiva", senza specificare altro. Per questo pomeriggio è in programma al Cairo una riunione dei ministri degli Esteri dei quattro Paesi.

07:04Corea Nord non rinuncia a test nucleari

(ANSA) - SEUL, 5 LUG - La Corea del Nord, all'indomani del lancio del suo primo missile balistico intercontinentale, fa sapere che non rinuncerà mai ai suoi test nucleari, che definisce 'pacchi regalo' per gli Stati Uniti. Le autorità statunitensi ritengono il lancio un importante passo avanti nel potenziale militare di Pyongyang, il cui obiettivo è quello di creare un proprio arsenale di armi nucleari a lungo raggio in grado di colpire gli Stati Uniti. Secondo gli analisti ci vorranno ancora molti anni per realizzare l'obiettivo di Kim Jong Un, ma il lancio di un missile intercontinentale viene comunque visto come una 'linea rossa' oltre la quale, se Pyongyang non sarà fermata, sarà solo una questione di tempo. Aumenta dunque la preoccupazione degli Stati Uniti, che hanno chiesto alle Nazioni Unite, con Giappone e Corea del Sud, la convocazione di un Consiglio di sicurezza straordinario, in programma per oggi pomeriggio.

06:59Corea Nord: lancio missili da basi Usa e Sud Corea

(ANSA) - WASHINGTON, 5 LUG - Dopo il lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord, dalle basi militari Usa e sudcoreane situate in Corea del Sud sono stati lanciati alcuni missili di precisione in acque territoriali sudcoreane. Lo hanno fatto sapere autorità militari statunitensi a Seul. L' ottavo battaglione di stanza nell'area ha riferito che il lancio di missili è stata una risposta diretta al lancio nordcoreano, una prova di forza volta a dimostrare il sostegno statunitense all'alleato sudcoreano.

06:56Corea Nord: Tillerson, è missile intercontinentale

(ANSA) - WASHINGTON, 5 LUG - Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson, nel condannare con forza il test missilistico effettuato dalla Corea del Nord, conferma che si è trattato del lancio di un missile intercontinentale. Tillerson ha quindi sottolineato la necessità di una "azione globale" per quella che definisce una "minaccia globale", affermando che "tutte le nazioni dovrebbero dimostrare alla Corea del Nord che ci sono conseguenze per il loro perseguire nel programma nucleare".

22:54Calcio: Suso, aspetto il rinnovo ma resto al Milan di sicuro

(ANSA) - CARATE BRIANZA (MONZA), 4 LUG - "Non ho ancora rinnovato il contratto con il Milan ma resto di sicuro. Sono molto felice qui". Il fantasista del Milan Suso, sul palco degli Sportitalia Awards, ribadisce la volontà di restare in rossonero. "La nuova società sta costruendo una grande squadra - ammette lo spagnolo -, giocare con giocatori più bravi rende più facile vincere. Possiamo fare meglio dell'anno scorso. Voglio ringraziare tutti i tifosi perché è stato un bellissimo anno e loro sono stati bravissimi".

22:46Morte cerebrale per minore accoltellato da rivale in amore

(ANSA) - PAVIA, 4 LUG - Non c'è più nulla da fare per Pandi Lavdari, il 17enne albanese residente a Broni (Pavia) che ieri pomeriggio era stato accoltellato da Simone Maddaluno, 18enne di Stradella (Pavia), ora in carcere. L'aggressione, avvenuta nei giardini pubblici di Stradella, è stata il tragico epilogo di una violenta discussione avvenuta tra i due domenica sera, fuori da una discoteca della zona. Una lite scatenatasi per una ragazza, che entrambi, da quanto si è appreso, corteggiavano. Lunedì pomeriggio Maddaluno è uscito di casa con un coltello. Quando ha incrociato Lavdari l'ha inseguito e, quando l'ha raggiunto, gli ha inferto una coltellata tra il cuore e il polmone. Il giovane albanese è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza al Policlinico San Matteo. Ma, nonostante gli sforzi dei medici, non c'è stato nulla da fare. Oggi i medici hanno dichiarato la morte cerebrale di Pandi Lavdari. La morte del 17enne aggrava la situazione di Maddaluno. L'accusa nei suoi confronti passerà da tentato omicidio a omicidio.

22:41Calcio: Fassone, Donnarumma? Risolveremo rapidamente

(ANSA) - CARATE BRIANZA (MONZA), 4 LUG - "Donnarumma? La situazione si ricomporrà rapidamente, è già durata troppo tempo. Si risolverà, non so se sono ottimista o no, è meglio basarsi solo sulla realtà": lo dice l'ad del Milan Marco Fassone, ricevendo il premio destinato a Gigio Donnarumma durante i Sportitalia Awards. Fassone racconta poi le sue impressioni dei primi mesi alla guida del club rossonero: "Ho avuto la fortuna di conoscere le più belle realtà del calcio italiano. Il Milan mi ha sorpreso perché da una sensazione di essere una grande società, una macchina molto potente pronta a ripartire dopo anni in garage".