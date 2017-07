Ultima ora

11:24Antimafia: Ap, libertà di voto su modifiche Codice

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Il gruppo alfaniano di Alleanza Popolare ha deciso di lasciare libertà di voto ai suoi senatori sulla riforma al Codice Antimafia ora all'esame dell'Aula di Palazzo Madama. Lo comunica la presidente del gruppo Laura Bianconi.

10:47Famiglia rom occupa villa vacanze Formigoni a Porto Cervo

(ANSA) - PORTO CERVO, 5 LUG - Avevano progettato una vacanza da favola nell'alloggio un tempo destinato ad ospitare l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, a Porto Cervo . Ma, trascorsa la prima notte, una famiglia di etnia rom composta da padre, madre e due figli, è stata costretta dai carabinieri di Porto Cervo a lasciare la lussuosa "Villa Le Grazie", immobile di proprietà di Alberto Perego, situato sulle colline che dominano il Pevero in Costa Smeralda. E' stata la domestica che - come ha anticipato il quotidiano La Nuova Sardegna - ieri mattina si è recata nella villa per prepararla in vista dell'arrivo dei legittimi ospiti, ad accorgersi di quanto accaduto. Stando alla ricostruzione degli inquirenti lunedì scorso la famiglia, di origini slave ma residente ad Osidda (Nuoro), è entrata dall'ingresso principale della villa senza forzare alcuna serratura e superando i sistemi di sicurezza. Dal lussuoso edificio, composto da 13 stanze, otto bagni, cucina, verande, salone e ampio solarium attorno alla piscina, non mancava nulla. "Anche i nostri figli hanno diritto ad una vacanza al mare", avrebbero spiegato i due genitori ai militari che chiedevano loro documenti e il motivo della loro presenza nella villa con vista sulla baia di Cala di Volpe a Porto Cervo. I due adulti sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobile. (ANSA).

10:35Germania: morto cardinale Meisner, ex arcivescovo Colonia

(ANSA) - BERLINO, 5 LUG - È morto a 83 anni il cardinale tedesco Joachim Meisner. L'ex arcivescovo di Colonia è deceduto durante le vacanze a Bad Fuessing, secondo quanto riferisce la Dpa. "Si è addormentato serenamente", ha riferito la Curia.

10:33Spagna: blitz contro riciclaggio camorra a Barcellona

(ANSA) - MADRID, 5 LUG - Più di 10 persone sono state arrestate questa mattina a Barcellona in un blitz della polizia spagnola contro una rete di riciclaggio collegata con la camorra, ha reso noto la procura della Audiencia Nacional di Madrid che coordina l'inchiesta. La maggior parte degli arrestati è di nazionalità italiana. Fra i fermati anche uno spagnolo, un cileno, un venezuelano e un colombiano. L'accusa riferisce Efe è di appartenenza a una organizzazione criminale, riciclaggio di capitali e traffico di droga. L'operazione condotta dalla Guardia Civil e dai Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, è stata attuata in collaborazione con la magistratura e la polizia di Italia e Germania nel quadro di indagini avviate già da diversi mesi che hanno portato al sequestro di 520 chili di eroina e oltre 450 chili di marijuana e hashish.

10:19Tennis: Wimbledon, Lorenzi riprende oggi contro Zeballos

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Mentre tutti gli altri azzurri in tabellone scenderanno in campo oggi per il secondo turno, Paolo Lorenzi dovrà riprendere il match d'esordio contro l'argentino Horacio Zeballos, interrotto ieri sera al quarto set per oscurità; si era sul 7-6, 4-6, 7-6, 2-2 per l'italiano. Sia per il 35enne senese, numero 33 Atp e 32esima testa di serie, sia per l'argentino, numero 52, sarebbe la prima vittoria ai Championships. Gli altri azzurri impegnati oggi sono Fabio Fognini, Simone Bolelli, Andreas Seppi, Francesca Schiavone e Camila Giorgi.

10:14Consip: perquisizione in casa del giornalista Marco Lillo

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - E' in corso una perquisizione nell'abitazione romana del giornalista del 'Fatto Quotidiano' Marco Lillo in merito alla fuga di notizie sul caso Consip. La perquisizione, effettuata dalla Guardia di Finanza, disposta dalla Procura di Napoli dopo la denuncia dell'imprenditore Alfredo Romeo. Secondo quanto riportato dal sito del Fatto Quotidiano, Marco Lillo non sarebbe indagato e la Procura di Napoli avrebbe disposto la perquisizione per rivelazione del segreto d'ufficio attraverso la pubblicazione del libro "Di Padre in Figlio" di cui il giornalista -attualmente in vacanza - è autore. Uomini del Nucleo Tributario della Guardia di Finanza di Napoli stanno eseguendo la perquisizione alla ricerca di tracce informatiche sull'origine dei suoi scoop sull'inchiesta Consip nel computer e nei cellulari del giornalista. Al momento si indaga contro ignoti. L'inchiesta per la presunta violazione del segreto d'ufficio nasce da una denuncia-querela degli avvocati di Alfredo Romeo, l'immobiliarista al centro del caso Consip.

10:03Calcio: annuncio imminente del rinnovo di Messi fino al 2021

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - L'annuncio del rinnovo fino al 2021 del contratto che lega Leo Messi al Barcellona sarebbe imminente, secondo la radio spagnola Cadena Cope. Fra il club blaugrana e la stella argentina, infatti, sarebbe stato raggiunto un accordo che prevede il rinnovo per tre anni con opzione per un quarto. La clausola di rescissione sarebbe di 300 milioni di euro. La firma del nuovo contratto dovrebbe tuttavia avvenire dopo il 15 luglio, quando il giocatore, che si è sposato venerdì scorso, rientrerà a Barcellona dalla luna di miele nei Caraibi.