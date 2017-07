Ultima ora

13:18Migranti: Salvini, governo si fa prendere in giro dalla Ue

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Tre anni di parole, tre anni di impegni e strette di mano e nel frattempo in Italia sono sbarcati più di 700 mila presunti profughi, la maggioranza dei quali non è stata riconosciuta come rifugiato, con un costo per il contribuente italiano ormai di 10 miliardi di euro. L'Europa sta continuando a parlare, a dare pacche sulle spalle, a dire 'quanto siete bravi', però non sta cambiando nulla e dall'inizio dell'anno gli sbarchi sono aumentati del 20 per cento". Lo dice il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, intervenendo a Voci del Mattino, Radio1 Rai. "Ho il dubbio che il governo italiano non sia incapace ma complice, che a qualcuno convenga questa immigrazione di massa, che qualcuno ci stia guadagnando, che ci siano centinaia di cooperative vere o false che stanno fatturando decine e decine di milioni di euro sulla pelle di questi disperati e a spese degli italiani".

13:11Calcio: Rooney verso addio a United, può tornare all’Everton

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - La storia fra Wayne Rooney e il Manchester United sembra essere arrivata ai titoli di coda, dopo 13 anni di successi. Lo scrive il Daily Mirror, rivelando che il jolly d'attacco è pronto a tornare da dove era partito, cioè a Liverpool, per indossare la maglia dell'Everton. La trattativa, scrive il giornale, è in fase molto avanzata e il ritorno del capitano dei "Red devils" a Goodison Park viene dato ormai per certo, anche se resta da superare lo scoglio del salario percepito dal 31enne giocatore (circa 250mila sterline a settimana), che non rientra nei parametri dell'Everton. L'agente di Rooney, Paul Stretford, è in continuo contatto con il club di Liverpool al punto che Rooney non dovrebbe partecipare alla tournée negli Stati Uniti dello United, che comincerà domenica con la partenza per Los Angeles. L'Everton è interessato anche Olivier Giroud, attaccante francese dell'Arsenal, il cui arrivo potrebbe favorire la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. (ANSA).

13:09Morta anziana che si è data fuoco a cimitero Torino

(ANSA) - TORINO, 5 LUG - E' morta, all'ospedale Cto di Torino, l'anziana che ieri si è data fuoco al cimitero monumentale di Torino. La donna al momento non è ancora stata riconosciuta. Il decesso è avvenuto in seguito alle gravi ustioni, quasi tutte di terzo grado, che le avevano devastato il corpo.(ANSA).

13:05Charlie: Meloni, staccare spina motivo per non trasferirlo?

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "L'ospedale Bambin Gesù si dice disponibile ad accogliere il piccolo Charlie Gard e la sua famiglia per accompagnarlo secondo la volontà dei genitori. Il Great Ormond Street Hospital di Londra, nel quale il neonato è ricoverato, dice che non può trasferirlo per "motivi legali". Quale "motivo legale", di grazia, stacca la spina della macchina che tiene in vita un bambino di dieci mesi contro il parere dei suoi genitori e di fronte alla disponibilità di altri ospedali a cercare cure per lui? Davvero quando la civiltà europea ha creato il diritto lo ha fatto per poi ritrovarsi di fronte a "motivi legali" che ti impediscono di provare a salvare tuo figlio?". Lo scrive su Facebook il presidente di fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

12:55Atletica: Giomi, Legnante con i normodotati a Berlino 2018

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Noi come Fidal vorremmo schierare Assunta Legnante agli Europei di Berlino del 2018: per noi sarebbe un modo per rendere sostanziale un rapporto già stretto con il Comitato paralimpico". È l'invito che il presidente della Federatletica Alfio Giomi ha esteso alla paralimpionica del getto del peso Assunta Legnante, in occasione della presentazione dei Mondiali paralimpici di atletica (Londra, 14-23 luglio). Competizione in cui Assunta Legnante, oro alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, arriva con l'ambizione di migliorare la misura di 17,15 nel peso F11, a soli 17 cm dalla miglior prestazione mondiale di tutti i tempi. Per Legnante sarebbe un ritorno alle competizioni per normodotati, carriera che l'azzurra, già oro ai Giochi del Mediterraneo (2001) e agli Europei indoor (2007), fu costretta ad abbandonare nel 2009 a causa della perdita completa della vista. "È una sfida che mi piacerebbe affrontare - ha replicato l'azzurra - Sarebbe bello vedere una pesista non vedente competere con normodotati".

12:47Villaggio: Grillo e Casaleggio a camera ardente Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Beppe Grillo e Davide Casaleggio hanno reso omaggio a Paolo Villaggio alla camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. A margine, Grillo e Casaleggio hanno incontrato brevemente la sindaca Raggi. Grillo e Casaleggio sono arrivati nella sala passando dall'interno dell'edificio del Campidoglio ed evitando così la folla di cronisti e cameramen. Grillo ha reso le sue condoglianze a Pier Francesco, figlio di Paolo Villaggio. L'attore genovese - come Grillo - in passato aveva tra l'altro sempre difeso il M5S, come ha ricordato il figlio: "Beppe è stato gentile, mi ha detto che gli dispiace. Io gli ho detto, mi raccomando, confido in voi. Anche a mio padre ultimamente piacevano i 5 Stelle, come piacciono a me".

12:44Calcio: il Barcellona ufficializza Messi fino al 2021

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Ora è ufficiale: il Barcellona ha annunciato il prolungamento del contratto con Lionel Messi fino al 30 giugno 2021, precisando che la trentenne stella argentina firmerà nelle prossime settimane, ovvero quando, di ritorno dalla luna di miele, sarà pronto a riaggregarsi al gruppo. Secondo alcuni media spagnoli, la clausola rescissoria del contratto è stata ritoccata dagli attuali 200 milioni di euro a 300.